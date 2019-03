Ikoniskajam 'Mini' – 60. Britu dizains, misters Bīns un entuziastu klubi visā pasaulē

Šis gads "Mini" pasaulē ir īpašs, jo šogad aprit 60 gadi, kopš dienasgaismu ieraudzīja pirmais mazā auto modelis. "Mini" virsbūve, krāsas un dizains dažiem var šķist pārāk izaicinošs un nepiemērots ikdienas gaitām, taču citiem tas ir dzīves stils.

Tostarp "Mini" entuziasti dažādās pasaules valstīs dibina auto klubus, kuros līdzīgi domājošie auto fani satiekas, apspriež jaunumus un dodas kopējos izbraucienos.

"Ja sākotnēji "Mini" tika ražots kā ekonomisks, visiem pieejams pārvietošanās līdzeklis, tad gadu gaitā tas ir kļuvis par vienu no ikoniskākajiem zīmoliem pasaulē. Pēdējos gados šo auto popularitāte tikai pieaug," stāsta "Inchcape Motors Latvia" "Mini" zīmola vadītājs Imants Bitmets.

Nenoliedzami, Lielbritānija ir vieta, ar kuru "Mini" asociējas visvairāk. Tam par iemeslu varētu būt gan fakts, ka tā ir auto dzimtene un katrā suvenīru veikaliņā iespējams iegādāties mazu "Mini" modeli. Bet varbūt lielu lomu auto identitātes veidošanā ir bijusi savulaik populārajam televīzijas seriālam "Misters Bīns", kura galvenais varonis pārvietojas ar "Mini" automobili.

Tomēr auto fani ir sastopami ne tikai Lielbritānijā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs, tostarp ASV, kur "Mini" klubi darbojas gandrīz katrā štatā.

Turpinot atzīmēt "Mini" 60 gadu jubileju, "Inchcape Motors Latvia" piedāvā ieskatu tajā, ar ko nodarbojas "Mini" klubi dažādās pasaules valstīs.

"Minimania" Latvijā

Latvija nav izņēmums – arī mums ir savs "Mini" klubs "Minimania". Klubs dibināts 2010. gadā ar domu vienviet apvienot līdzīgi domājošus "Mini" entuziastus.

Ik gadu "Minimania" komanda organizē dažādus ar "Mini" saistītus pasākumus, kuros aicināti piedalīties visi biedri. Klubs šā gada sezonu atklās jau 27. aprīlī ar īpašu sezonas atklāšanas braucienu. Galamērķis atrodas Tukuma pusē – atpūtas kompleksā "Valguma Pasaule", kur brauciena dalībnieki vienosies kopīgā pavasara talkā. Tomēr pasākumi nav vienīgā priekšrocība.

Pagājušajā gadā norisinājās četri braucieni – uz Talsiem, Bausku, Irbenes lokatoru un uz Valmieru. Braucienos parasti piedalās seši līdz desmit klasiskie "Mini" un 25-40 "Mini", kuri dēvējami par jaunajiem, jo ražoti pēc 2000. gada.

"Minimania" valdes priekšsēdētāja Linda Rutule atklāj, ka tiek plānots arī grandiozs pasākums visiem "Mini" mīļotājiem, lai nosvinētu markas apaļo dzimšanas dienu.

"Mini" Lielbritānijā – "British Mini Club"

Arī "Mini" dzimtenē Lielbritānijā "British Mini Club" biedri tiek lutināti ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, kurus sapratīs un spēs novērtēt vien īsti auto entuziasti. Tomēr briti pasākumus organizē ar krietni lielāku vērienu.

Tā 12. maijā klubs aicina savus biedrus piedalīties ikgadējā "Mini dienā Himlijholā", kur auto īpašnieki aicināti pieteikt savu auto "Mini" skatē un, iespējams, pat iegūt balvu. Organizatoru vēlas sapulcēt kopā pēc iespējas vairāk "Mini" īpašniekus ar saviem auto no dažādām desmitgadēm, tādā veidā parādot ikoniskā "Mini" dizaina pārvērtības un laika gaitā veiktos uzlabojumus.

Tomēr "Mini diena" nav tikai saviesīgs pasākums, kurā izrādīt savu un apskatīt citu "Mini" īpašnieku auto. Tā arī ir vieta, kur interesentiem būs iespēja pārdot un iegādāties "jaunus" spēkratus, dalīties pieredzē un stāstos, iegādāties nepieciešamās auto rezerves daļas un beigu beigās labi pavadīt laiku līdzīgi domājošo vidū.

Jāmin, ka ik gadu "British Mini Club" četros galvenajos pasākumos pulcē apmēram 15 000 apmeklētāju.

"Mini" klubs – ikvienā ASV štatā

Neskatoties uz to, ka "Mini" automašīnas lielā mērā asociējas ar Eiropu, arī Amerikā gadu gaitā ir izveidojusies liela zīmola entuziastu kopiena. Gandrīz katrā štatā iespējams atrast "Mini" klubu, kurā tāpat kā citur pasaulē var satikt domubiedrus un mesties dēkās kopā ar savu iemīļotu auto.

Interesanti, ka viens no "Mini" klubiem Amerikā "Mini Owners of America Los Angeles" tika dibināts jau tālajā 1964. gadā. Klubs tika izveidots ar domu popularizēt sportu, veicināt izglītību un labdarību, to visu centrējot ap šķietami mazo, bet ņipro "Mini". Arī tagad, piecas desmitgades vēlāk, "Mini Owners of America Los Angeles" turpina iesākto un nepārtraukti organizē izbraucienus kluba biedriem, piedalās auto skatēs un aktīvi uztur komunikāciju biedru vidū.

Nenoliedzami, ka kopš dienas, kad "Mini" pirmo reizi izbrauca no ražotnes 1959. gadā, auto ir piedzīvojis gan vizuālas, gan tehniskas izmaiņas, tomēr sekotāju pulks šim ikoniskajam zīmolam tikai turpina pieaugt. Vai tā ir Eiropa, "Mini" dzimtene Lielbritānija, ASV vai Latvija, lielā daļā pasaules valstu ir iespējams atrast savus "Mini" domubiedrus.