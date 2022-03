Īlons Masks izaicina Putinu uz dueli un saņem nievas no Ramzana Kadirova

Amerikāņu elektromobiļu ražotāja "Tesla" un kosmisko tehnoloģiju kompānijas "SpaceX" dibinātājs un vadītājs Īlons Masks pēc Krievijas iebrukuma ne tikai palīdzējis Ukrainu apgādāt ar satelīta internetu "Starlink", bet arī turpinājis sev ierasto "troļļošanu" soctīklos. Šoreiz viņš izaicinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu uz dueli, kā rezultātā saņēmis nievas no Čečenijas prezidenta Ramzana Kadirova. Tomēr pasaulē visbagātākais cilvēks uz mutes nav kritis un atbildi parādā nav palicis.

"Ar šo es izaicinu Vladimiru Putinu uz dueli, kā likme būs Ukraina," pirms divām dienām tviterī rakstīja Masks. "Jūs esat gatavi šai cīņai?" nākamajā tvītā vaicāja "Tesla" vadītājs, pie šī ieraksta atzīmējot arī Kremļa oficiālo "Twitter" kontu.

Uz šo Maska piedāvājumu ar "SpaceX" savā ziņā konkurējošā "Roscosmos" vadītājs Dmitrijs Rogozins atbildēja ar fragmentu no Aleksandra Puškina "Pasakas par priesteri un viņa strādnieci Baldu": "Tu, velniņ, vēl esi jauns, / Konkurēt ar mani vājš; / Tā būtu tikai laika izniekošana. / Vispirms apsteidz manu brāli."

Masks uz to Rogozinam atbildēja ar fotokolāžu, kur redzams Putins, jājam ar lāci, kā arī pats Masks ar ugunsmetēju rokās: "Redzu, ka esat sīksts sarunvedējs! Labi, jūs varēsiet saņemt par 10% vairāk no tiešraides ienākumiem."

I see you are a tough negotiator!

Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP

— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022



Daudz lielāku uzmanību šim Maska izaicinājumam pievērsis Krievijas Federācijas sastāvā esošās Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs, kurš savā "Telegram" kanālā uzrakstījis izvērstu viedokli: "Īlon Mask, es jums neieteiktu saķerties ar Putinu. Pārāk atšķirīgas svara kategorijas. Un runa nav pat par tuvcīņām vai, piemēram, džudo. Kā tu pats to vispār iztēlojies? Tu būsi ringa sarkanajā stūrī – biznesmenis un tvitera blogeris. Putins zilajā – pasaules politiķis, stratēģis, drauds Rietumiem un ASV. Vladimirs Putins izskatīsies nesportiski, kad sitīs daudz vājāku pretinieku. Tādēļ tev vajadzētu uztrenēties, lai no maigās Īlonas kļūtu par brutālu Īlonu. Piedāvāju iziet sagatavošanos kādā no Čečenijas cīņu klubiem. (..) No Čečenijas Republikas atgriezīsies kā pilnīgi cits cilvēks, Īlona, tas ir, Īlon," sievietes vārdā Masku uzrunājis Kadirovs.

Arī Kadirovam Masks atbildi parādā nepalika: "Paldies par piedāvājumu, bet tik izcils treniņš sniegtu man pārāk lielas priekšrocības. Ja viņam ir bail ar mani cīnīties, esmu ar mieru izmantot tikai kreiso roku, un es pat neesmu kreilis. Īlona," uzrunātajā sievietes vārdā parakstījies Masks.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed. Elona

— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022



"Tu esi tik skaista, Īlona," paziņojusi Īlona Maska māte, tviterī daloties ar kāda ukraiņa radītu datorilustrāciju ar "Tesla" dibinātāju sievietes veidolā.



You are so pretty Elona 💖💖 https://t.co/DXRpsrhgb8 — Maye Musk (@mayemusk) March 16, 2022



Nedz Vladimirs Putins, nedz Kremlis Maska izaicinājumu pagaidām nav komentējis. Turklāt šī nav pirmā reize, kad Masks vēršas pie Putina – pirms gada viņš aicināja Kremļa saimnieku uz diskusiju tobrīd modīgajā sarunu lietotnē "Clubhouse", Kremlis šim priekšlikumam piekrita, tomēr Masks tā arī uz turpmākās rīcības saskaņošanas vaicājumu neatbildēja.

Jau rakstījām, ka Īlona Maska kompānija "SpaceX" pēc Krievijas iebrukuma Ukrainai nodrošina savu satelīta internetu "Starlink". Turklāt Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis video tiešraidē sazinājās ar Īlonu Masku, uzaicināja viņu ciemos uz Ukrainu, uz ko "SpaceX" vadītājs atbildēja, ka pēc kara beigām šo iespēju labprāt izmantotu.