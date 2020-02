Īlons Masks komentē Geitsa elektromobiļa izvēli: sarunas ar viņu nav bijušas iedvesmojošas

Aizvadītās nedēļas nogales ziņa, ka tehnoloģiju kompānijas "Microsoft" dibinātājs Bils Geitss nopircis savu pirmo elektromobili un ka izvēle kritusi par labu "Porsche Taycan", izraisījusi plašas diskusijas "Tesla" entuziastu komūnā. Diskusijā tviterī iesaistījies arī pats "Tesla" dibinātājs Īlons Masks, kurš licis saprast, ka viņš īpaši nepārdzīvo un arī nebrīnās par Geitsa izvēli.

"Godīgi sakot, manas sarunas ar Geitsu nav bijušas diez ko iedvesmojošas," savā tvītā norādīja Masks, atbildot uz kāda "Tesla" fana sarūgtinājumu, ka Geitss intervijā, kurā atklāja, ka iegādājies elektrisko "Porsche Taycan", nevis "Tesla", tajā pašā laikā norādīja, ka elektromobiļu lielākais trūkums salīdzinājumā ar iekšdedzes dzinēja spēkratiem ir salīdzinoši neliela nobraucamā distance bez atkārtotas akumulatoru uzlādes un ilgais akumulatoru uzlādes laiks.

"Tesla" entuziastus šāds Geitsa apgalvojums ir pamatīgi nokaitinājis, jo jau šobrīd "Tesla" specializētajās ātrās uzlādes stacijās "Supercharge" piecās minūtēs iespējams papildināt elektromobiļa akumulatoru 75 jūdžu (121 km) distancei, kas esot vairāk nekā pietiekami ikdienas braucieniem. Turklāt šī ir tikai "Tesla Supercharge" trešā paaudze (V3), un tuvākajā nākotnē izstrādātājs sola elektrības uzlādes ātrumu, kas nobraucamās distances un uzlādei veltītā laika ziņā būs salīdzināms ar pilnas degvielas tvertnes uzpildīšanu.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020



Karstajā, Geitsu nosodošajā "Twitter" diskusijā Masks iesaistījās vēl tikai vienu reizi, šoreiz pie kāda lietotāja atrasta video, kur Geitss jaunībā televīzijai demonstrē, ka spēj pārlēkt krēslu: "Šis gan bija diezgan iespaidīgi".

True, that was pretty impressive — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

"Porsche" pirmais sērijveida elektromobilis "Taycan" atkarībā no versijas attīsta 530 ZS līdz 761 ZS. Jaudīgākajā versijā šis vācu elektromobilis no vietas līdz 100 km/h paātrinās 2,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 260 km/h. Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes ar "Porsche Taycan" var nobraukt līdz 450 km distanci. "Porsche Taycan" maksā no 100 līdz pat 200 tūkstošiem eiro.

Atgādinām, ka šis nav pirmais "Porsche" automobilis Bila Geitsa īpašumā. Viņa pirmais "Porsche" bija "911 Turbo", ko viņš iegādājās vēl 1979. gadā. Tomēr daudz ievērojamāks šīs markas eksemplārs Geitsa īpašumā ir 450 ZS jaudīgais 80. gadu beigu pilnpiedziņas "959".