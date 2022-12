Īlons Masks lūdz 'Tesla' darbiniekus nesatraukties par akciju cenu straujo kritumu

Amerikāņu elektromobiļu ražotāja "Tesla" vadītājs Īlons Masks vēstulē aicinājis savus darbiniekus nesatraukties par "fondu tirgus neprātu", vēsta aģentūra "Reuters". Vēstuli "Tesla" darbiniekiem Masks izsūtījis pēc rekorda straujā kompānijas akciju cenas krituma – "Tesla" akciju cena no gada sākuma ir sarukusi par gandrīz 70 procentiem. Ilgtermiņa perspektīvā, pēc Maska domām, šīs akciju cenas svārtības nebūs būtiskas, un "Tesla" atkal būšot visvērtīgākā kompānija uz planētas Zeme.

Vēstulē uzrunājot darbiniekus, Masks aicinājis sasparoties uz gada beigām, lai palielinātu saražoto automobiļu piegādes, jo tieši labie ražošanas un pārdošanas rādītāji radīs būtisku un pozitīvu ietekmi uz akcijas cenu. Tirgus būšot spiests atzīt lieliskos "Tesla" rādītājus, norādījis Masks.

Iepriekš "Tesla" izziņoja būtiskas atlaides ASV un Ķīnas iedzīvotājiem, kuri vēlējās iegādāties šīs markas elektromobili, bet tas akciju tirgū radīja bažas un turpināja "Tesla" akcijas cenas samazināšanos. Tomēr arī analītiķi paredz "Tesla" realizācijas palielināšanos šajā ceturksnī – pēc "Refinitiv" aplēsēm, šī gada noslēdzošajā ceturksnī "Tesla" piegādās 442 tūkstošus automobiļu. Atgādinām, ka šī gada trešajā ceturksnī "Tesla" pārdeva 343 tūkstošus automobiļu.

"Tesla" akcijas cenu kritums radījis kaitējumu arī uzņēmuma darbiniekiem, kuri arī ir šo vērtspapīru īpašnieki. "Tesla" piedāvājusi kompensācijas akcijas vairumam darbinieku, tostarp rūpnīcas strādniekiem.

Šīs nedēļas sākumā "Tesla" tirgus kapitalizācija bija 390 miljardu ASV dolāru, kas ir būtisks kritums no gada sākuma 1,2 triljoniem dolāru. Neskaitot pieprasījuma sarukumu pēc elektromobiļiem, investorus bažījas Maska pārliekā uzmanība savam jaunākajam pirkumam – sociālajam tīmeklim "Twitter", kā arī milzīgās atlaides jaunajiem "Tesla" elektromobiļiem un paziņojums par draudošo ražošanas grafika mazināšanu rūpnīcā Šanhajā.

Elon Musk sent another all-employee letter encouraging everyone to help deliver as many vehicles as possible by the end of the year and stressing that Tesla will eventually become the most valuable company. pic.twitter.com/jmuqSTT6tf