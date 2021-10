Īlons Masks paziņojis, ka 'Tesla' Vācijā brūvēs alu 'GigaBier'

Aizvadītajā nedēļas nogalē amerikāņu elektromobiļu ražotājs "Tesla" Berlīnē sarīkoja "GigaFest" ballīti par godu drīzumā gaidāmajai Eiropā pirmajai šī autoražotāja rūpnīcas "Gigafactory Berlin-Brandenburg" atvēršanai. Šajā ballītē piedalījās arī "Tesla" dibinātājs un vadītājs Īlons Masks, kurš paziņoja par "Tesla" ražošanas uzsākšanu novembrī un arī alus brūža atvēršanu. "GigaBier" alus tiks pildīts neparasta dizaina pudelēs, kas atgādina "Cybertruck" pikapa dizaina līnijas.

"GigaFest" ietvaros Masks apmeklētājiem pastāstīja par vairākām Eiropas "Gigafactory" īpatnībām, kas radīs 10 tūkstošus jaunu darbavietu. Berlīnē bāzētās "Tesla" rūpnīcas sienas rotās grafiti, bet ražotnes teritorijā tiks uzbūvēta dzelzceļa stacija, lai strādniekiem atvieglinātu nokļūšanu darbā.

"GigaBier" pudeles, kas dizainā atgādina tā arī vēl ražošanā nenonākušo "Cybertruck" pikapu, tikšot pildītas turpat rūpnīcā. Vai "Tesla" atvērs pilnvērtīgu alus brūzi vai arī stilīgajās pudelēs vienkārši iepildīs no kāda cita ražotāja iegādātu alu, pagaidām nav precizēts.

Jebkurā gadījumā šis nebūs pirmais alkoholiskais dzēriens ar "Tesla" zīmolu. 2018. gadā Masks joku dienā, 1. aprīlī, publicēja tvītu, kurā paziņoja par kompānijas bankrotu. Pēc šī paziņojuma sekoja fotogrāfija ar "Tesla" dibinātāju un kasti "Teslaquilla" tekilas.

Lai arī ziņas par "Tesla" bankrotu un tekilu sākotnēji bija joks, divarpus gadus vēlāk "Tesla" tekila patiešām nonāca pārdošanā. Autoražotājs dzērienu neražoja pats, bet gan unikāla dizaina pudelēs iepildīja "Nosotros Tequila" ražoto dziru. Neskatoties uz samērā augsto cenu – 250 dolāru par pudeli –, 20 tūkstošu pudeļu saražotā partija tika izpārdota pāris stundu laikā.

"Gigafactory Berlin-Brandenburg" ražošanas kapacitāte būs 500 tūkstoši elektromobiļu gadā. Rūpnīcas būvniecība netālu no Berlīnes tika uzsākta 2019. gadā. Visupirms šajā rūpnīcā ražošanā nonāks šobrīd mazākais "Tesla" elektromobilis "Model Y", kā pirmie eksemplāri no konveijera noripos jau pēc sešām nedēļām. Ar vairāk nekā 480 km sniedzamību apveltītā "Tesla Model Y" cena Vācijā ir no 56 990 eiro.