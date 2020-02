Indijā mehāniķis pēc fotogrāfijām izgatavojis savu 'VW Beetle'

Indijā dzīvojošais mehāniķis Rakešs Babu no metāllūžņiem izgatavojis savu versiju par "Volkswagen" klasisko "Beetle" modeli jeb vabolīti. Turklāt indietis šo auto modeli nekad dzīvē nav redzējis, tādēļ savu veidoja, skatoties fotogrāfijās.

Sava automobiļa būvēšanu indietis sāka ar tērauda rāmi. 100 kubikcentimetru motors tam uzstādīts no "Suzuki Samurai" motocikla, bet riteņi – no motorikšas. Mehāniķis pats tam uzmeistaroja atpakaļgaitu un motora iedarbināšanas sviru virsbūves sānos. Vabolītes virsbūves paneļi izgatavoti no metāla, ko vīrietis atradis tēva darbnīca.

Rezultātā "VW Beetle" līdzinieks ar astoņu zirgspēku jaudu ir spējīgs paātrināties līdz 40 kilometriem stundā un vidēji patērē tikai 3,4 litrus benzīna uz 100 kilometriem. Diemžēl ar paštaisīto automobili Babu nevar braukt pa koplietošanas ceļiem, tomēr viņš ļoti vēlas ar to doties uz kādu automobiļu izstādi vai pasākumu.

Šī spēkrata izgatavošana indietim aizņēma pusgadu, bet atzīst, ja tam veltītu pilnu darba dienu, tad ar to tiktu galā trijos mēnešos.