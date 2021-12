Inovācija automobiļos: no labi pazīstamiem risinājumiem līdz negaidītām formām

"Ja nevirzīsies uz priekšu, momentā atpaliksi" – šādi un līdzīgi teicieni bieži izskan pašattīstības kursu sakarā, un, ja padomā, tie ir perfekti attiecināmi arī uz autoindustriju. Dučiem ražotāju sacenšas par klientu sirdi un prātu un smagi strādā, lai piedāvātu spēkratus, kas atbilst pircēju gaidām, kā arī liek priekšā eksperimentālus jauninājumus.

Kādu daļu no novitātēm pamana tikai zvērināti auto entuziasti, taču lielākoties tās ir tik spilgtas, ka pircējam atliek tikai viena problēma – kā lai izvēlas sev tīkamāko auto.

Sevi apliecinājuši izgudrojumi

Radīt jaunu tehnoloģiju vai īstenot neparastu, bet rentablu koncepciju autoražotājiem kļūst arvien grūtāk un dārgāk – nozare pastāv vairāk nekā gadsimtu, un var šķist, ka visu nozīmīgo izgudrojumu laiks jau sen ir aiz muguras. Protams, ir uzņēmumi, kuri vienkārši nespēj ražot garlaicīgus automobiļus, kas nesniedz neko jaunu.

Piemēram, 1955. gadā, laižot klajā modeli "DS", "Citroën" ieviesa lukturus, kuru gaismas kūlis līkumos sekoja ceļam. Lai gan tehniskais risinājums bija īstenots vienkārši (lukturu elementus pagrieza ar trosi, kas sekoja stūres kustībai), lukturi, kas nodrošina šo funkciju modernā veidā, pat vēl šodien ir pieejami tikai augstākas klases automobiļos.

Starp citu, šo "Citroën" modeli raksturoja arī neticams braukšanas komforts un dizains, kas ne vien piekala skatienus, bet arī nodrošināja ārkārtīgi zemu gaisa pretestību, kas ir labāka nekā daudziem mūsdienu auto.

Inovācija ar tālejošu ietekmi ir atrodama arī citu ražotāju "curriculum vitae". Piemēram, "Mercedes-Benz" 70. gados ieviesa bremžu pretbloķēšanas sistēmu jeb ABS, un dažas desmitgades vēlāk tā kļuva obligāta visos jaunajos automobiļos.

Arī tagad turpina parādīties jaunas tehnoloģijas, kuras daudzi autovadītāji ikdienā varbūt neizmanto īpaši bieži, taču tās bruģē ceļu ilgtermiņa attīstībai. Piemēram, 2006. gadā "Lexus" ieviesa automātisko parkošanās sistēmu, kas gadu gaitā ir attīstījusies, un tagad to uzstāda arvien vairāk. Un, lai gan tikai rets autovadītājs teiks, ka to izmanto ikdienā, šī tehnoloģija nākotnē, visticamāk, tiks minēta kā viena no autonomo auto tehnoloģiju buma aizsācējām.

Jaunas formas

Attīstās arī tādi automobiļu ražošanas aspekti, kas ārēji paliek neredzami. Piemēram, vienotas platformas, kas, no vienas puses, ļauj samazināt izmaksas, un, no otras, paver iespējas inženieriem un dizaineriem radīt vēl neredzētus automobiļus. Un, paraugoties uz satiksmi, ir skaidrs, ka auto mode nestāv uz vietas, un kādreiz tik tipiskos formātus – sedanu, hečbeku un universāli – nomaina aizvien nekonvencionālākas formas.

Tā SUV ir kļuvuši par ikdienišķu parādību, un to variācijas kļūst aizvien dažādākas, tāpēc pat paši izvēlīgākie pircēji tagad var atrast kaut ko sev piemērotu. "Citroën", kura vēsturē nekad nav trūcis inovāciju, ir spēris soli tālāk un piedāvā SUV, kupejas un hečbeka hibrīdu – jauno "C4".

"Automobiļu izstrādei turpinoties vairāk nekā gadsimtu, virsbūves tipi ir izgājuši vairākus attīstības ciklus un stipri pilnveidoti, taču iespējams, ka pamatstraumes pircējiem tie vienkārši kļuvuši garlaicīgi. Ražotāji izmanto iespējas, ko pavērusi modernā projektēšana, un aizvien biežāk apvieno dažādu auto tipu iezīmes, tāpēc tagad netrūkst visvisādu hibrīdu. Piedevām, lai neciestu ergonomika, būtu ievērotas drošības prasības un auto būtu laba aerodinamika, daudzi spēkrati ir "piepūtušies"," komentē "Auto Bild Latvija" redaktors Toms Timoško.

Foto: Publicitātes foto

Pēc viņa domām, to ietekmē ne tikai tehniski, bet arī praktiski apsvērumi. Piemēram, noapaļojot virsbūves siluetu, auto salonā veidojas papildu vieta – pasažieriem un bagāžai.

"Tas pats "C4" šajā ziņā ir visai tipisks piemērs. Tam ir šāda hibrīdā virsbūve, kas piedāvā pietiekami daudz vietas, turklāt auto ir komfortablas gaitas īpašības. Ražotājs apgalvo, ka tas ir kupeja-krosovers, kaut man pašam tas vairāk atgādina hečbeku. Galu galā šai nosacītajai klasifikācijai nozīme ir tikai tiktāl, ka tā palīdz aprakstīt un salīdzināt automobiļus, bet, raugoties no auto lietotāja pozīcijām, svars ir tikai tam, vai konkrētais spēkrats atbilst vēlmēm un vajadzībām," domā Timoško.

Viņš norāda, ka robežas starp tipiem ir izplūdušas, un SUV vairs pat netiek konstruēti braukšanai bezceļā vai pa ļoti sliktiem ceļiem; pircējiem šādas spējas visbiežāk nav nepieciešamas. Pēc žurnālista domām, cilvēkus vienkārši saista arhetipiskais priekšstats par SUV kā par izturīgu un drošu braucamo, un otrkārt, pircēji vēlas skaistus auto ar ekskluzīviem dizaina risinājumiem.

Risina dažādas vajadzības

"Latvijas Gada auto" žūrijas biedrs, "TV Auto Ziņu" vadītājs Normunds Avotiņš ir vienisprātis ar kolēģi. Cilvēki vēlas SUV, ko jau daudzus gadus apliecina jauno auto reģistrācijas statistika.

"Tam, protams, ir savs izskaidrojums. Sākumā tas varbūt bija modes kliedziens atsevišķās klasēs, bet, kad vēlāk saradās visu iespējamo klašu un cenu SUV, kļuva skaidrs, ka tiem tik tiešām piemīt dažas praktiskās priekšrocības. Piemēram, daudzi no mums brauc pilsētā, tāpēc tam, cik ērti ir iekāpt un izkāpt, un iesēdināt bērnus, ir liela nozīme. Piedevām paaugstināta sēdpozīcija uzlabo redzamību un atvieglo manevrēšanu, un nedaudz lielāks klīrenss aiztaupa paranoju uz sliktākajām ielām. Tās ir objektīvas lietas, un, ja tām klāt nāk pievilcīgs, interesants dizains, vēl jo labāk," teic Avotiņš. "Manuprāt, interesants aspekts ir arī šo auto vērtība otrreizējā tirgū – izskatās, ka SUV perspektīvas varētu izrādīties labākas nekā citiem tipiem," piebilst "Auto Ziņu" vadītājs.

Ņemot vērā pašreizējās tendences, svarīgi ir arī tas, ka autoražotāji līdzās dažādiem virsbūvju tipiem piedāvā dažādas piedziņas, dodot pircējiem iespēju izvēlēties tādu auto, kas atbilsti viņu vajadzībām īsākā vai garākā laikā periodā, ņemot vērā Eiropas Savienības dekarbonizācijas plānus.

To ievēro arī ražotāji, daudzos gadījumos saviem modeļiem piedāvājot izvēli gan ar iekšdedzes dzinēju, gan ar hibrīda vai pilnībā elektrisku agregātu.