Inženieru izdoma ievērojami uzlabojusi hibrīddzinējus

Akumulators ir būtiska uzlādējamā jeb "plug-in" hibrīdauto sastāvdaļa, taču nereti tas ir arī viens no šo mašīnu klupšanas akmeņiem. Jo īpaši tas attiecas uz auto praktiskumu, ko lielā mērā nosaka salona un bagāžnieka ietilpība.

Ne pārāk veiksmīgi izvietojot akumulatoru, pasliktinās auto ietilpības rādītāji. Īpaši svarīgi tas ir universāļiem, jo šo virsbūves tipu izvēlas pircēji, kam praktiskums ir prioritāte. Taču inženieri atrod atjautīgus risinājumus, kā tikt galā ar šo problēmu.

Par vienu no veiksmīgiem piemēriem, kā elektrificēt auto un vienlaikus saglabāt praktiskumu, ir kļuvis jaunās paaudzes "Peugeot 308" un jo īpaši universālis "308 SW". Tie tiek piedāvāti ar diviem uzlādējamā hibrīda piedziņas variantiem – 180 un 225 ZS, kuros 81,2 kW elektromotoram enerģiju nodrošina 12,4 kWh akumulators. Akumulators un visas ar to saistītās elektriskās sistēmas ir paslēptas zem aizmugurējā sēdekļa.

Šādā veidā franču universālī ir nodrošināta 548 litru ietilpība, kas ir tikai par 60 litriem mazāk nekā versijām ar iekšdedzes dzinēju, un tas ir labākais rādītājs šajā segmentā. Salīdzinājumam: "Cupra Leon e-Hybrid" bagāžnieka ietilpība ir 470 litri, "Mercedes-Benz CLA 250e Shooting Brake" un "Škoda Octavia iV" – 490 litri. Turklāt Škoda gadījumā hibrīda tehnoloģijas bagāžnieku samazina pat par 150 litriem, kas, protams, padara šo auto mazāk praktisku.

Autoblogeris Māris Gaugers norāda, ka autoražotāju inženieri meklē veidus, kā vissekmīgāk izvietot akumulatoru un citus elementus. Dažkārt ražotāji spraudņa hibrīdauto pat uzstāda mazāku degvielas tvertni vai atsakās no zemfrekvences skaļruņa bagāžniekā.

"Jā, ietilpības litru izteiksmē spraudņa hibrīda bagāžnieks vienmēr būs nedaudz mazāks, taču akumulators ir uzstādīts tā, ka vidusmēra lietotājs to nemaz nejutīs. Galu galā neviens taču ikdienā nepiekrauj bagāžnieku no grīdas līdz griestiem. Tomēr visi ražotāji labi apzinās, ka lielākai daļai klientu salona ietilpība ir ļoti svarīga, tāpēc šim faktoram tiek veltīta īpaša uzmanība," stāsta Māris.

Cilvēkiem, kuriem patīk ceļot ar mašīnu un kuriem ir svarīgs katrs bagāžnieka centimetrs, Māris Gaugers piedāvā vienkāršu risinājumu – jumta bagāžnieku. "Manuprāt, jumta bagāžnieks degvielas patēriņu palielina ne vairāk kā par 10 procentiem. Paturot prātā ietaupījumu, ko sniedz braukšana ar spraudņa hibrīdu, starpība nav nozīmīga. Katrā ziņā ne tik liela, lai atteiktos no hibrīdauto iegādes," spriež speciālists.

Gaugers uzskata, ka uzlādējamais hibrīds ir ideāls cilvēkiem, kuri vēl nav nobrieduši elektromobilim. Ja braucat pa pilsētu, tad 80% maršruta var veikt, izmantojot tikai akumulatoru.

Taču uzlādējamā hibrīda priekšrocības atklājas arī garākā distancē.

"Tālākos braucienos spraudņa hibrīds tāpat izmanto elektrību: aptuveni 200 no 1000 kilometriem var nobraukt elektriskajā režīmā. Tāpēc šādai mašīnai būs ievērojami mazāks degvielas patēriņš nekā standarta iekšdedzes dzinējam. Un nav pat jāapstājas, lai uzlādētu akumulatoru, pietiek ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju," skaidro Māris.

Piemēram, pat "Peugeot 508 PSE" uzlādējamais hibrīds ar 360 ZS jaudu un 520 Nm griezes momentu ideālos apstākļos spēj iztikt ar tikai diviem litriem benzīna uz 100 kilometriem ceļa (WLTP).

Vēl iespaidīgāki rādītāji ir "Peugeot 308" uzlādējamam hibrīdam – atkarībā no izvēlētās hibrīdsistēmas 100 kilometru veikšanai pietiek ar 1,1–1,2 litriem benzīna. Protams, faktiskais patēriņš ir atkarīgs no pasažieru skaita, bagāžas daudzuma, laikapstākļiem un citiem faktoriem, kā arī no vadītāja braukšanas stila.

Spraudņa hibrīdi joprojām ir dārgāki par parastajiem auto, taču, pēc Māra Gaugera teiktā, ja nav slinkums katru vakaru uzlādēt akumulatoru, tad pietiek dienā nobraukt 40 kilometrus ar elektrību, un lētāka ekspluatācija kompensēs augsto iegādes cenu. Turklāt lielākajai daļai jaunās paaudzes spraudņa hibrīdu 40 km ir pavisam reāls skaitlis. Piemēram, saskaņā ar WTPL testiem hibrīdpiedziņas "Peugeot 308" ar vienu uzlādi nobrauc līdz 60 kilometriem, un tas ir galvenais iemesls zemajiem degvielas patēriņa rādītājiem.

Tāpat, ja to pieslēdz parastajai elektroligzdai, pietiek ar septiņām stundām, lai akumulatora rezerves atjaunotu no nulles līdz 100 procentiem. Ja ir uzstādīta privātā stacija jeb "wallbox" ar vismaz 7,4 kW jaudu, pilnai uzlādei būs nepieciešamas mazāk nekā divas stundas.