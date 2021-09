Izstādes 'Auto 2021' TOP 10 – tas noteikti jāredz

Šajā nedēļas nogalē – no 24. līdz 26. septembrim – norisinās autoindustrijas izstāde "Auto 2021". Piedāvājam TOP-10 ar nozīmīgākajiem "Auto 2021" pieturas punktiem, kur apmeklētājiem noteikti jāpiestāj.

Audi e-tron GT

"Audi" ar savu pirmo sportisko elektromobili demonstrē, cik aizraujoša var būt elektriskā mobilitāte. Par "Audi e-tron GT" spējām un iespējām nekādu šaubu nav, jo tas ir radīts uz kopīgas platformas ar "Porsche Taycan". Rezultātā visjaudīgākās "Audi RS e-tron GT" versijas attīsta 600 zirgspēku, ļaujot no vietas paātrināties līdz 100 km/h mazāk nekā trīs sekundēs. Turklāt ar pilnu akumulatora uzlādi pietiks līdz pat 500 km.

Hyundai Ioniq 5

Vēl nenonākot pat markas dīlercentros, "Hyundai Ioniq 5" kļuva par dižpārdokli. Tie, kuri pirms iegādes vēlējās to apskatīties klātienē, tagad spiesti gaidīt gandrīz gadu ilgā rindā. "Hyundai Ioniq 5" ir veiksmīgi iemiesojis vintāžas dizaina iezīmes, turklāt automobilis ir ievērojami lielāks nekā izskatās fotogrāfijās. Niknākajā versijā tam ir divi elektromotori ar vairāk nekā 300 zirgspēku jaudu, visu riteņu piedziņa un sportiska auto cienīgs piecu sekunžu paātrinājums līdz 100 km/h. Ja ar šādu auto brauc tikai pilsētā, tad ar pilnu akumulatora uzlādi pietiks pat 600 km.

Toyota GR Yaris

Būtībā rallija automobilis, ar kuru drīkst pārvietoties pa koplietošanas ceļiem. Pilnīgi noteikti "Toyota GR Yaris" kļūs par tādu pašu autobūves leģendu kā, piemēram, "Lancia Delta HF Integrale". Jaunais "Toyota GR Yaris" tika veidots kā FIA homologācijas spēkrats, lai virsbūvi un tehnoloģijas drīkstētu izmantot pasaules rallija čempionātā (WRC). Rezultātā "Toyota GR Yaris" ieguvis jaudīgāko sērijveida 1,6 litru motoru ar 260 zirgspēkiem. Automobilim ir pastāvīgā pilnpiedziņa un manuālā pārnesumkārba. Vairāki pasaules auto žurnālisti atzīst, ka tas ir interesantākais pēdējās desmitgades jaunais auto.

Jeep Wrangler 4xe

"Jeep Wrangler" ir viens no visatpazīstamākajiem apvidus automobiļiem pasaulē. Parasti tik robusti un leģendāri modeļi autobūves jaunākās tendences iemieso vien tad, kad tās jau kļuvušas par pašsaprotamu standartu. Tomēr "Jeep" jau laicīgi sācis pievērsties elektrifikācijai un šim nolūkam izvēlējies vienu no saviem zīmīgākajiem modeļiem. "Wrangler 4xe" ir uzlādējamais hibrīds, kurš attīsta 380 ZS. Simtprocentīgi elektriskajā režīmā tas ir spējīgs nobraukt līdz pat 40 km distanci, bet kombinācijā ar benzīna dzinēju vidējais degvielas patēriņš būs tikai pieci litri degvielas uz 100 km.

Porsche Taycan

Lai arī elektromobiļi autobūvē vairs nav nekāds jaunums, sportiskāko auto kategorijā dominēja amerikāņu "Tesla". Tomēr vācu sportisko auto ražotājs "Porsche" jau ar pirmo šāvienu radījis dinamiskā ziņā cienīgu pretinieku – elektromobili "Taycan", kas "Turbo S" versijā attīsta 761 zirgspēku un no vietas 2,8 sekundēs paātrinās līdz 100 km/h. Neskatoties uz superauto cienīgo dinamiku, "Porsche Taycan" ar pilnu akumulatora uzlādi spēj nobraukt ievērojamas distances – līdz pat 450 km. Turklāt "Taycan" ir pieejams arī paaugstinātās pārgājības versijā – "Cross Turismo", kam ir arī ietilpīgāks bagāžas nodalījums.

530 zirgspēku hotrods

Antīka amerikāņu automobiļa virsbūve apvienojumā ar moderniem tūninga elementiem – priekšējie riteņi šauri kā mazlitrāžas automobilim, bet aizmugurējie platāki nekā autobusam. Šāds hotrods lieliski iederētos filmā "Trakais Makss". Turklāt tas ir gana jaudīgs – aprīkots ar mūsdienu "Chevrolet" 7,4 litru V8 kompresormotoru, kas attīsta 530 zirgspēku jaudu.

Opel Mokka-e

Pirms gandrīz 10 gadiem, kad debitēja pirmās paaudzes "Opel Mokka" un kompaktā apvidus auto segments tikai sāka uzņemt savus apgriezienus, tā uzreiz kļuva ļoti pieprasīta. Līdz ar jaunās, nu jau otrās paaudzes prezentāciju, pieprasījums turpina pieaugt. Savukārt jaunā "Opel Mokka" patērētāju sirdis ir iekarojusi ar savu stilīgo dizainu un pirmās paaudzes modeļa uzticamību. Turklāt pirmo reizi šis modelis pieejams arī simtprocentīgi elektriskajā versijā.

70. gadu "Dodge Challenger"

Amerikāņu muskuļauto piecu vai sešu litru motors ir standarts, tomēr pirmās paaudzes "Dodge Challenger" izcēlās arī ar versiju, kas aprīkota ar 7,2 litru V8 motoru un, kas attīsta 395 zirgspēku jaudu. Rezultātā mūsdienās šis "440 Six Pack" modifikācijas automobilis ir īpaši vērtīgs un iekārots, jo tam ir ne tikai viens no vislielākajiem muskuļauto motoriem, bet arī savā laikā tas bija retums – tikai desmitā daļa no visiem pirmās paaudzes "Dodge Challenger" spēkratiem bija aprīkota ar šo 7,2 litru dzinēju.

BMW M2 Carbon

410 zirgspēku jaudīgais "BMW M2 Competition" ir šī modeļa sportiska versija. Ekskluzīvo automobiļu tirdzniecības, restaurācijas un pārbūves uzņēmums "Lucky Thirteen" padarīja to vēl sportiskāku. Automobilis ir kļuvis vieglāks, vairākus virsbūves paneļus aizstājot ar oglekļa šķiedras (t.s. karbona) paneļiem, kas turklāt izgatavoti tepat Latvijā. No šī materiāla "Lucky Thirteen" izgatavojis motora pārsegu, bagāžnieka vāku, priekšējā un aizmugurējā bufera uzlikas, kā arī citus elementus.

Nismo Skyline GT-R

"Nismo" jeb "Nissan Motorsport International" radītais "Skyline GT-R" ir japāņu kulta automobilis, kas Eiropā oficiāli nebija iegādājams. Tomēr šajā reģionā to ļoti labi pazīst sportisko automobiļu entuziasti vai vismaz kinofilmu "Ātrs un bez žēlastības" cienītāji. Izstādē aplūkojamais ir ceturtās paaudzes jeb R33 modelis, kas tika ražots no 1995. līdz 1998. gadam. Atkarībā no versijas tāds attīsta līdz 400 zirgspēku jaudu un līdz 100 km/h paātrinās aptuveni četrās sekundēs.

Jau ziņots, no 24. līdz 26. septembrim izstādē "Auto 2021" var iepazīt aktuālo nozares piedāvājumu trīs tematiskajās ekspozīcijās: jauno automobiļu un komerctransporta sadaļā "Jauni auto", auto remonta instrumentu, servisa iekārtu, rezerves daļu, apkopes līdzekļu un aksesuāru sadaļā "Auto mehānika" un skaļākajā, krāšņākajā sadaļā – tūninga šovā "Auto Exotica".

24. septembrī izstādē darbojas zaļais režīms. Epidemioloģiskās drošības noteikumu izpratnē kā zaļu saprot vidi, kurā atrodas tikai pret Covid-19 vakcinētas vai pēdējā pusgada laikā to pārslimojušas personas. Pirmajā izstādes dienā ne dalībniekiem, ne apmeklētājiem sejas maskas nav jālieto.

Brīvdienās – 25. un 26. septembrī – izstādē būs "Ģimeņu dienas", kad kopā ar vakcinētiem vai pārslimojušiem vecākiem "Auto 2021" varēs apmeklēt arī bērni līdz 12 gadiem bez sertifikāta. Savukārt bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuriem nav sadarbspējīgs sertifikāts, uz izstādi varēs doties arī ar negatīvu Covid-19 testēšanas sertifikātu. Šajās izstādes dienās visiem ir jālieto sejas maskas, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.

