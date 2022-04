Izstādes 'Auto 2022' TOP 10 – tas noteikti jāredz!

No 29. aprīļa līdz 1. maijam Ķīpsalā notiek autoindustrijas izstāde "Auto 2022". Piedāvājam TOP 10 ar nozīmīgākajiem pieturas punktiem, kur noteikti jāpiestāj.

Itāliešu superauto "Maserati MC20"

Pēc ilgāka pārtraukuma leģendārās itāliešu sportisko automobiļu markas "Maserati" piedāvājumā ir atgriezies arī tīrasiņu superauto. Itālieši lepojas, ka tas aprīkots ar pēdējo 20 gadu laikā pirmo pašu izstrādāto motoru "V6 Nuttuno", kas attīsta 630 zirgspēku jaudu. Līdz 100 km/h itāļu superauto paātrinās motocikla cienīgās 2,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 328 km/h. Šī modeļa superauto par savu izvēlējies arī pasaulē pazīstamais Deivids Bekhems.

Citplanētiešu stila "Saab"

Spilgti zaļš kā japāņu asā garšviela – tieši tādēļ klasiskā "Saab" pārbūves projekts ieguvis "Wasaabi" nosaukumu. Tēvs un dēls – Marko un Miko – no Somijas šo 1975. gada "Saab 96" pārbūvējuši 60. gadu futūristiskā interpretācijā par nākotnes transportlīdzekļiem, līdzīgi kā animācijas seriālā par Džetsoniem. Rezultātā automobilis ir ieguvis kosmosa kuģa formas, stikla kupola jumtu un reaktīvo turbīnu aizmugurē. Šī projekta realizācijai bija nepieciešams vesels gads.

Jaunais "Jeep Grand Cherokee" pa tiešo no Amerikas

Baltijas mēroga pirmizrādi izstādē "Auto 2022" piedzīvo jaunās paaudzes "Jeep Grand Cherokee". Zīmīgi, ka jaunais modelis Rīgā ieradies pa tiešo no Amerikas – šī modeļa īpašajā, pagarinātās riteņu bāzes versijā "L". Eiropas Savienības tirgum paredzētā "Grand Cherokee" versija vēl kavējas, bet izstādes apmeklētāji jau tagad var novērtēt jauno modeli, jo ASV un Eiropas tirgum paredzētās versijas interjers būs identisks.

Visi jaunās "Mercedes-EQ" saimes modeļi vienuviet

Autoražotāji straujiem soļiem tuvojas simtprocentīgi elektriskajai nākotnei. Šim nolūkam vācu autoražotājs "Mercedes-Benz" ir radījis atsevišķu "Mercedes-EQ" modeļu saimi, kurā ir tikai un vienīgi elektromobiļi. Izstādē "Auto 2022" vienuviet ir redzami visi šīs saimes modeļi – sākot no kompaktā "EQA" un beidzot ar grezno "EQS". Turklāt jaunākais no tiem – "EQE" – izstādē Ķīpsalā ir piedzīvo Baltijas mēroga pirmizrādi.

Drifta BMW ar motoru kā superauto "Pagani Zonda"

Drifta sacensībām pārbūvētais BMW kompaktais 1. sērijas automobilis ieguvis lauvas sirdi – "Mercedes-Benz" V12 motoru, kāds tiek izmantots arī superauto "Pagani Zonda". Šis 12 cilindru motors drifta sacīkšu spēkratā "BMW" attīsta 550 zirgspēku. Savukārt dzinēja radītā rēkoņa ir tikpat iespaidīga kā itāļu superauto.

Mazais elektroauto "Citroën Ami"

Lai arī "Citroën" stendā izstādē "Auto 2022" būtiskākā pirmizrāde būs jaunajam "C5 X" modelim, kas apvieno sedana, liftbeka un apvidus auto formas, apmeklētāju uzmanību vairāk piesaistīs šīs markas mazākais elektromobilis "Ami". Tas ir viens no vislētākajiem elektroauto Eiropas tirgū! Tas ir ļoti mazs, divvietīgs un ar to drīkst braukt jau no 16 gadu vecuma. Tomēr tas būs piemērots braukšanai tikai pa pilsētu, jo tā maksimālais braukšanas ātrums sasniedz tikai 45 km/h. Akumulatora uzlādei nepieciešamas 3 stundas un ar to pietiek 75 km distancei.

"BMW M4" ar 556 ZS jaudu

Latvijas kompānijas ''Kesel Motorsport'' ekspozīcijā būs aplūkojams projekta auto "BMW M4", kura trīslitru benzīna dzinēja jauda ir palielināta no 431 zirgspēka līdz 556 zirgspēkiem, saglabājot standarta turbīnu un uzlabojot tikai ieplūdes un izplūdes sistēmu, kā arī pārprogrammējot motora vadības bloku. Rezultātā "BMW M4" ir sasniedzis iespaidīgu dinamiku, īpaši paātrinājumā no 100 līdz 200 km/h, – 6,65 sekundes, kas ir uzlabojums praktiski par veselām 3 sekundēm salīdzinājumā ar rūpnīcas standarta modeli.

Jaunais "Audi A8" limuzīns

Modernizētais "Audi A8" limuzīns ir ieguvis īpašas komforta iespējas aizmugurē sēdošajam pasažieriem – automobilī ir pēdu atbalsts priekšējā pasažiera sēdekļa aizmugurē, kas silda pēdas un sniedz masāžu dažādos režīmos. Savukārt relaksācijas sēdekļa pakotnē iekļauta muguras masāža ar 18 pneimatiskajiem spilveniem. Vēl pieejams ledusskapis un bāra nodalījums.

Elektromobilis "Škoda Enyaq Coupe iV"

Līdz šim visdārgākie "Škoda" modeļi bija greznais "Superb Laurin & Klement" liftbeks un sportiskais "Kodiaq RS" apvidnieks. Tomēr jau pazīstamā "Enyaq" elektromobiļa jaunā modifikācija "Coupe" cenas ziņā ir pārspējusi visus iepriekšējos modeļus un kļuvis par visdārgāko "Škoda" sērijveida auto. Turklāt tas ir pieejams arī sportiskajā "RS" modifikācijā, kas ar 300 ZS jaudu un visu riteņu piedziņu no vietas līdz 100 km/h paātrinās 6,5 sekundēs un ar pilnu uzlādi spēj nobraukt līdz pat 590 km.

"CC Nation" komūnas spēkrati

Ar vēl nebijuši plašu ekspozīciju – 12 automobiļiem – izstādē "Auto 2022" ir pārstāvēta populārā jauniešu kustība "CC Nation", kas pazīstama ar visvērienīgākajiem auto tūninga brīvdabas pasākumiem Latvijā. Stenda centrālajā pozīcijā ir komūnas vadītāja "BMW Individual" spēkrats, kuram speciāls izgriezums motora pārsegā ļauj ielūkoties auto "sirdī".