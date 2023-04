Izstādes 'Auto 2022' TOP 10 – tas noteikti jāredz

Šajā nedēļas nogalē – no 28. līdz 30. aprīlim – Ķīpsalā notiek starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2023". Piedāvājam TOP 10 ar nozīmīgākajiem pieturas punktiem, kur noteikti jāpiestāj.

Maserati GranTurismo

Patiesi ekskluzīva pirmizrāde izstādē "Auto 2023" ir jaunās paaudzes "Maserati GranTurismo" sportiskais modelis, kas vēl pavisam nesen piedzīvoja pasaules mēroga prezentāciju. Modenā tapusī tīrasiņu sportiskā kupeja ir četrvietīgs automobilis, kam zem motora pārsega atrodas V6 biturbo benzīna dzinējs, kas atkarībā no versijas attīsta līdz pat 550 zirgspēkiem. Turklāt "GranTurismo" ir pieejama arī simtprocentīgi elektriskā versija, kas attīsta iespaidīgu 760 ZS jaudu.

VW ID.Buzz

Leģendārā hipiju busiņa ideoloģiskais pēctecis "Volkswagen ID.Buzz" ir pieejams tikai simtprocentīgi elektriskā versijā, tostarp komerctransporta modifikācijā "Cargo". Šis modelis ieguvis plašu atzinību par dizainu, tostarp arī Latvijas mēroga konkursā "Gada auto". "Volkswagen" piedāvājumā "ID.Buzz" aizstāj līdzšinējo "Sharan" modeli.

Hyundai Ioniq 6

"Hyundai" šobrīd ir vieni no tehnoloģiskajiem līderiem elektromobiļu jomā, jo spēj savos modeļos piedāvāt 800 voltu sistēmu, kāda citiem autoražotājiem ir pieejama tikai modeļos, kuru cena ir rakstāma ar sešiem cipariem. "Hyundai Ioniq 6", atšķirībā no jau pazīstamā "Ioniq 5", ir ieturēts sportisku plūdlīniju automobiļa veidolā. Pateicoties 800 V arhitektūrai, akumulatoru uzlādēt no 10 līdz 80 procentiem var nieka 18 minūtēs. Savukārt ar pilnu akumulatoru pietiks, lai nobrauktu līdz pat 600 kilometru.

Willys Jeep

Viss sākās ar "Willys Jeep" jeb vienkārši "Jeep" – pateicoties šim modelim, visus turpmākos apvidniekus sarunvalodā sauc par džipiem. Šis amerikāņu vieglais apvidus automobilis tika radīts Otrā pasaules kara laikā Sabiedroto armijas vajadzībām, tādēļ tika saražots ievērojamā skaitā – vairāk nekā pusmiljons vienību. Ko līdzīgu britu zīmols "Land Rover", kas šobrīd ir plaši pazīstams ar robusto "Defender" modeli, izgatavoja tikai jau pēc kara. Tādējādi "Willys Jeep" ir kļuvis par visu "džipu" vectētiņu.

Citroën C4 X

Jaunais "Citroen C4 X" ir unikāla virsbūves tipa modelis – tas apvieno apvidnieka un fastbeka siluetu, tādējādi kļūstot par alternatīvu citkārt tradicionālajiem hečbekiem un apvidniekiem. Jaunais "C4 X" markas piedāvājumā tiek pozicionēts starp "C4" modeli un flagmani "C5 X". Automobilis pieejams kā ar iekšdedzes dzinējiem, tā arī simtprocentīgi elektriskajā versijā "e-C4 X".

"Ņujorkas karalis"

"Ņujorkas karalis" jeb īpaši pārbūvēts kravas vilcējs "Scania T650" ir veltīts leģendārajam zviedru hokeja vārtsargam Henrikam Lundkvistam. Šis projekts jau ir guvis prestižu starptautisko atzinību – pērn Somijas lielākajā "Power Truck Show", kur piedalījās vairāki simti smagie auto no 11 valstīm, Henkem veltītais kravinieks izcīnīja titulu "Best in Show". Blakus "Ņujorkas karalim" izstādē "Auto 2023" ir apskatāms arī latviešu projekts "Vera", kas arī tapis uz "Scania" kravas vilcēja bāzes.

Karma Revero

Vien pāris tūkstošos eksemplāru saražotais sportiskais hibrīds "Karma" izstādē "Auto 2023" ir apskatāms pat divos eksemplāros – tā agrīnajā versijā "Fisker Karma" (sadaļā "Auto Exotica") un jaunākajā modifikācijā "Karma Revero" (sadaļā "Auto mehānika"). "Karma" ir amerikāņu luksusa sportiskais sedans, kas tika ražots laikā, kad sportiski un elektriski modeļi bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Diemžēl finansiālu problēmu dēļ "Karma" projekts autobūvē neiedzīvojās, bet tagad vairs tikai priecē auto entuziastus kā vēsturiska ikona.

Supervaroņu auto

Izstādē "Auto 2023" īpaši bērnu uzmanību piesaistīs "Marvel" supervaroņu motīvā pārbūvēts šova auto no Somijas. Šis automobilis ir pārveidots līdz nepazīšanai, tādēļ ne katrs uzreiz ieraudzīs, ka projekta pamatā ir vienkāršs ģimenes auto "Ford S-Max". Pārbūvētā "Ford" virsbūvi, kas aprīkota ar sportiskiem spoileriem un papildu apgaismojuma sistēmu, rotā amerikāņu komiksu un filmu izdevēja "Marvel" supervaroņu tēli. Atbilstošā motīvā noformēts arī automobiļa interjers, kurā uzstādīta arī jaudīga audio sistēma.

Mercedes-AMG GT R

Sportisko kupeju "Mercedes-AMG GT" modeli vācu autoražotājs radīja konkurencei ar "Porsche 911", bet tā īpaši jaudīgā "R" modifikācija atšķiras ar aktīvajiem aerodinamiskajiem elementiem, sportiskāku balstiekārtas regulējumu, kā arī jaudīgāku motoru. Ar 585 ZS jaudīgo V8 turbomotoru "GT R" līdz 100 km/h paātrinās 3,6 sekundēs un maksimāli sasniedz 318 km/h. Debitējot 2017. gadā, šis spēkrats kļuva par piekto visātrāko sērijveida auto sarežģītajā Nirburgringas trasē. Tik iespaidīga dinamika ļāva "GT R" modifikācijai kļūt par oficiālo "Formula 1" sacīkšu drošības auto, kas trasē brauc pa priekšu F-1 bolīdiem.

Robyworks Chasecar

Populārais automobiļu tēmas satura veidotājs Roberts Vītols ("Robyworks") izstādes "Auto 2023" apmeklētājiem sniedz iespēju klātienē aplūkot viņa videosižetos plaši pazīstamo "Chasecar" jeb drifta sacensību filmēšanai pielāgoto "BMW M4 Competition" auto, kas attīsta 450 zirgspēku jaudu. Tik jaudīgs spēkrats filmēšanai nepieciešams, lai trasē varētu sekot pasaules līmeņa drifta automašīnām un to cīņu par kausiem iemūžinātu tuvplānā kūpošu riepu radītā dūmu aizsegā.