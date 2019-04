Izstādi 'Auto 2019' apmeklējuši vairāk nekā 34 tūkstoši interesentu

14. aprīlī Ķīpsalā ar tradicionālo kopīgo auto signalizēšanu veiksmīgi noslēdzās Baltijas lielākais autodzīves notikums – starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2019", kas arī šogad notika paplašinātā ekspozīcijā – trīs hallēs. Šogad izstādi trīs dienu laikā apmeklēja 34 511 interesenti.

Izstāde "Auto" apvieno trīs tematiskās sadaļas – "Jauni auto", "Auto mehānika" un "Auto Exotica". Jaunākos automodeļus, tūninga šedevrus, klasiskos spēkratus, komerctransportu, autoservisu aprīkojumu, instrumentus un citus autoindustrijas jaunumus demonstrēja 235 izstādes dalībnieki no vairākām valstīm.

Izstādē "Auto 2019" vairāki jaunie automobiļi piedzīvoja Baltijas mēroga pirmizrādi – visievērojamākais no tiem bija visātrākais un visjaudīgākais "Lamborghini" superauto "Aventador SVJ", kas ar 770 ZS jaudīgo V12 motoru spēj braukt ātrāk par 350 km/h un maksā pusmiljonu eiro. Vēl Baltijas tirgū savu debiju "Auto 2019" izstādē piedzīvoja "Škoda" jaunākais kompaktais hečbeks "Scala", unikālā virsbūves tipa sportiskais "Hyundai i30 Fastback N", kā arī "Toyota Avensis" modeli aizstājošais "Camry".

Titulu "Sociālo tīklu čempions" un ceļojošo kausu saņēma "Škoda" markas automobiļu importētājs "Škoda Latvija", kas savu darbību izstādē sociālajos tīklos atspoguļoja visaktīvāk no visiem. "Škoda Latvija" ekspozīcijā notika ne tikai "Scala" modeļa Baltijas mēroga pirmizrāde, bet arī autogrāfus vienā no izstādes dienām apmeklētājiem sniedza Latvijas hokeja izlases spēlētāji Mārtiņš Dzierkals un Ralfs Freibergs.

Neskaitot jaunos vieglos automobiļus, izstādē "Auto 2019" bija eksponēts arī komerctransports un specializētā tehnika, no kuras vislielāko apmeklētāju uzmanību piesaistīja milzīgais visurgājējs "Burlak", ar ko Latvijas ekipāža devās Jamalas ekspedīcijā uz balto lāču zemi Krievijas ziemeļos, ar "Burlak" šķērsojot Arktikas ledus laukus un sniegotās tundras.

Savukārt autosporta fanus Ķīpsalā īpaši priecēja "Lamborghini Huracán Super Trofeo", ar kuru latviešu autošosejas komanda "Flash Racing" piedalīsies Ziemeļeiropas sešu stundu izturības čempionātā. Tāpat plašu interesi piesaistīja Baltijas drifta čempiona Ērika Ulasa šī gada drifta sezonai sagatavotais vairāk nekā 900 zirgspēku jaudīgais sacīkšu automobilis uz BMW 3. sērijas bāzes. Vēl izstādē bija aplūkojami arī dažādi rallijkrosa un autošosejas sacensību spēkrati.

Jau tradicionāli izstādē "Auto" noritēja konkursa "Jaunais automehāniķis" fināls. Šogad uz Polijas superfinālu maijā dosies Latvijas konkursa "Jaunais automehāniķis 2019" 1. vietas ieguvējs Ervins Marcinkevics no Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, 2. vietas ieguvējs Raivis Veikšāns no Aizkraukles Profesionālās vidusskolas un 3. vietas ieguvējs Rolands Gariņš no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma.

Tomēr viskrāšņākā un visapspriestākā ir autoizstādes sadaļa "Auto Exotica", kurā pulcējas vietējo un ārvalstu autoklubu pārstāvji, tiek izstādīti gan tūninga spēkrati, gan klasiski restaurētie auto.

Izstādē tika noskaidroti un apbalvoti konkursa "Auto Exotica Awards 2019" uzvarētāji. Par visievērojamāko spēkratu "Auto Exotica" ekspozīcijā tika atzīts un "Best Car of the Event" titulu ieguva tvaikpanka stila hotrods no Somijas "The Kraken'', kā izstrādātāji bija radījuši savu atbildi jautājumam "kāda būtu dzīve mūsdienās, ja nekad netiktu izgudrots iekšdedzes dzinējs".

Atzinību par vislabāko louraideru saņēma no Zviedrijas atbraukušais "Lincoln Mark V", kas pēc pārbūves ieguvis "Blue Diamond" nosaukumu un minibāru auto salonā. Savukārt hotrodu konkurencē titulu "Best Hot Rod" izcīnīja somu "Heat Garage" ar abiem būtiski pārbūvētajiem klasiskajiem "Ford" – "Stuart Little" un "Psycho Express".

"Auto Exotica Awards 2019" balvas tika piešķirtas vairāk nekā 10 dažādās nominācijās automobiļu īpašniekiem, autoklubiem un izstādes laikā rīkoto šovu autoriem.

Visās trīs izstādes dienās bērni varēja satikt transformerus Optimu Primu un Megatronu. Savukārt izstādes āra ekspozīcijā militāro tehniku demonstrēja Latvijas armija, NATO paplašinātās klātbūtnes spēki un Zemessardze.

Nākamā izstāde "Auto 2020" notiks 2020. gadā no 17. līdz 19. aprīlim Ķīpsalā.

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".