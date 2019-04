Ja Tramps nolems slēgt robežu ar Meksiku, autobūves industrija ASV apstāšoties nedēļas laikā

Visa ASV autobūves industrija varētu apstāties, ja prezidents Donalds Tramps tomēr izpildīs savus draudus un nolems slēgt ASV un Meksikas robežu, vēsta CNN.

Aptuveni 16 procenti no visām ASV autobūvē izmantotajām komponentēm ir ražotas Meksikā, norāda ASV Autobūves izpētes centrs un izsaka prognozi, ka robežas slēgšanas gadījumā autobūve ASV varētu apstāties nedēļas laikā, ja nesaņems piegādes no Meksikas.

ASV ne tikai saņem komponentes no Meksikas, bet arī eksportē tās uz auto montāžas rūpnīcām Meksikā. Ik gadu ASV autobūve saņem detaļas no Meksikas nepilnu 60 miljardus dolāru vērtībā, bet eksportē auto komponentes vairāk nekā 32 miljardu dolāru vērtībā. Ja tiks slēgta ASV un Meksikas robeža, tad tiks iedragāts arī amerikāņu autobūves atzars Meksikā.

Viena no visbūtiskākajām autobūves komponentēm, kas tiek importēta ASV no Meksikas, ir elektroinstalācijas kabeļi un stiprinājumi. Aptuveni 70 procenti no ASV ražotajiem automobiļiem izmanto elektroinstalācijas komponentes no Meksikas.

Donalds Tramps ir draudējis slēgt ASV robežu ar Meksiku nelegālās imigrācijas dēļ. "Protams, tas negatīvi ietekmēs ekonomiku. Tomēr drošība man ir vissvarīgākā. Mums robeža būs vainu spēcīga, vai arī vienkārši slēgta," paziņojis ASV prezidents.