'Jaguar Land Rover' būtiski mazinās siltumnīcefekta gāzu emisiju

"Jaguar Land Rover" izziņojis savus jaunos ilgtspējas mērķus, pēc kuriem līdz 2030. gadam par 46 procentiem, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinās savu tiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju transportlīdzekļu ražošanā un ekspluatācijā. Kompānija apņēmusies arī vidēji par 54 procentiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju uz vienu mašīnu visā dzīvesciklā, ieskaitot samazinājumu par 60 procentiem auto ekspluatācijas laikā.

Zinātnes mērķu iniciatīvas (SBTi) apstiprinātie mērķi apliecina kompānijas virzību uz emisijas samazināšanu atbilstoši Parīzes klimata nolīgumam, saskaņā ar kuru globālā sasilšana jāierobežo līdz 1,5°C.

Šāda apņemšanās atbilst visambiciozākajiem Parīzes nolīguma mērķiem, un to paredzēts īstenot līdz 2030. gadam. Savukārt nākamās desmitgades mērķis būs daļa no "Reimagine" stratēģijas – līdz 2039. gadam sasniegt nulles emisiju visās piegādes ķēdēs, produktos un procesos. Lai to panāktu, uzņēmums dekarbonizēs visu izstrādi un materiālus, ražošanas procesus, piegādes ķēdes, elektrifikāciju, akumulatoru stratēģiju, aprites ekonomikas procesus un pārstrādi pēc ekspluatācijas beigām.

Kompānija konsekventi virzās definētajā virzienā. No 2013. līdz 2019. gadam "Jaguar" rūpnīcās vien vieglajā alumīnijā tika pārstrādātas 360 tonnas neizmantotu metāllūžņu, un vēlāk tas tika iestrādāts tādos sportiskos modeļos kā "Jaguar F-Type". Tādējādi pat sportiskie auto vidi ietekmē mazāk. Alumīnijs uzlabo ļoti svarīgus parametrus: samazina auto svaru un stiprina virsbūvi. Tas rada izcilu jaudas un svara attiecību, kā arī griezes momenta un svara attiecību – lietas, kas ir sinonīmi tīrasiņu sporta auto.

Lai sekmētu savas misijas realizāciju, "Jaguar Land Rover" ir ieviesis ilgtspējas direktora amatu. Tajā ir iecelta Rosella Kardone, un tieši viņa turpmāk vadīs pārmaiņas, cieši sadarbojoties ar stratēģijas un ilgtspējas izpilddirektoru Fransuā Dosu.

"Tā kā esam fāzē, kad no klimata mērķiem pārejam uz reālu rīcību, mēs šobrīd ilgtspēju iekļaujam "Jaguar Land Rover" DNS, kas ļauj samazināt mūsu oglekļa pēdu visā vērtību ķēdē. Zinātnē balstītie mērķi skaidri mums pasakas, cik daudz un cik ātri mums jāsamazina sava siltumnīcefekta gāzu emisija, kā arī jāinformē ieinteresētās puses par progresu šajā jomā," stāsta Rosella Kardone, "Jaguar Land Rover" ilgtspējas direktore.

Pirmo reizi par savu apņemšanos īstenot SBTi mērķus "Jaguar Land Rover" paziņoja ANO Klimata pārmaiņu konferencē 2021. gada novembrī.