'Jaguar Land Rover' dod otru dzīvi 'I-Pace' akumulatoriem

"Jaguar Land Rover" izveidojis partnerattiecības ar "Pramac", lai no lietotiem "Jaguar I-Pace" akumulatoriem radītu nulles emisijas uzlādes ierīci. Enerģijas uzglabāšanas ierīce uzlādējas no saules paneļiem. Sadarbība ar nozares līderiem palīdzēs "Jaguar Land Rover" līdz 2039. gadam sasniegt oglekļa emisijas nulles līmeni.

""Jaguar" kļūs elektrisks 2025. gadā, bet pirmo simtprocentīgi elektrisko "Land Rover" sagaidīsim 2024. gadā – tas iezīmē mūsu kompānijas pāreju uz elektrisko nākotni. Savukārt tā ir ilgtspējas stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, kas paredz ieviest visaptverošu elektroauto ekosistēmu no akumulatoriem līdz uzlādei. Tā ietver mūsu plānu radīt tehniskas un biznesa inovācijas atkārtotai akumulatoru izmantošanai. Sadarbība ar "Pramac" ir pierādījums mūsu darbam šajā virzienā ar mērķi parādīt, kā ir iespējams sasniegt nulles emisiju, apvienojot atjaunīgos energoresursus un lietotos akumulatorus," norāda Juste Jaruše, "Jaguar Land Rover" zīmola vadītāja Baltijā.

"Pramac" ir pasaules līderis enerģētikas nozarē, un "Jaguar Land Rover" un šīs kompānijas sadarbības mērķis ir izstrādāt portatīvu nulles emisijas enerģijas uzglabāšanas ierīci. "Pramac" ir radījis tehnoloģiju ar nosaukumu "Off Grid Energy Storage System" (ESS), kurā tiek izmantotas litija jonu šūnas no "Jaguar I-Pace" akumulatoriem, kas tiek izņemti no prototipiem un inženiertehnisko testu eksemplāriem. Rezultātā šī tehnoloģija nodrošina nulles emisijas elektrību vietās, kur piekļuve elektrotīklam ir ierobežota vai tās nav vispār.

"Šī iecere ir lielisks piemērs tam, kā mēs sadarbojamies ar nozares līderiem, lai veidotu ilgtspējīgu nākotni un tuvotos patiesai aprites ekonomikai. Mums prieks strādāt kopā ar "Pramac", lai vecos "Jaguar I-Pace" akumulatorus varētu izmantot portatīvā nulles emisijas enerģijas ierīcē. Jaunās iekārtas iekļaušana šīs sezonas "Jaguar TCS Racing" komandas aprīkojumā bija lieliska iespēja parādīt, uz ko tā ir spējīga," skaidro Endrū Vitvorts, "Jaguar Land Rover" aprites ekonomikas komandas vadītājs akumulatoru sektorā.

Šī partnerība ir pirmā "Jaguar Land Rover" ceļā uz jauniem aprites ekonomikas uzņēmējdarbības modeļiem. Tieši tāpēc, ka uzņēmums ir apņēmies līdz 2039. gadam panākt nulles emisiju visos savos procesos un ķēdēs, kompānija arī ir sākusi realizēt programmas, kas ļaus akumulatoriem dzīvot otro dzīvi.

Pēc izmantošanas akumulatorus lietot vēl arī citiem nolūkiem ir iespējams tāpēc, ka "Jaguar Land Rover" gadījumā tie atbilst augstiem standartiem. Tāpēc tad, kad akumulatoru veiktspēja šiem standartiem vairs pilnībā neatbilst, tos var droši izmantot procesos ar zemākām prasībām. Ieguvums no šādas otrās jeb stacionārās dzīves, respektīvi – atjaunīgās enerģijas uzglabāšanas, līdz 2030. gadam varētu pārsniegt 200 gigavatstundas gadā. Globālā līmenī labums no tā būs mērāms vairāk nekā 30 miljardu dolāru apjomā.

Ierīces galvenās sistēmas jauda ir līdz 125 kWh. Tas ir vairāk nekā pietiekami, lai pilnībā uzlādētu "Jaguar I-Pace" vai veselu nedēļu ar strāvu apgādātu ģimenes māju. "Pramac" atkārtoti izmanto līdz pat 85% akumulatora, ieskaitot moduļus un elektroinstalāciju. Pārējie materiāli nonāk atpakaļ piegādes ķēdē.

Tā kā "Off Grid Energy Storage System" uzlādējas ar saules paneļiem, tā ir autonoma. Ierīce sastāv no akumulatoru sistēmas, kas savienota ar divvirzienu strāvas pārveidotāju un tā vadības sistēmām. Komercnomai ierīces ir aprīkotas ar "Type 2" standarta elektroauto uzlādes kabeli un dinamisko vadību, kas ļauj mašīnas uzlādei izmantot līdz pat 22 kW jaudu.

Jaunās ierīces spējas tika pārbaudītas laikā, kad "Jaguar TCS Racing" gatavojās 2022. gada ABB FIA "Formula E" pasaules čempionātam. Lielbritānijas un Spānijas testu laikā ar to darbināja diagnostikas aprīkojumu, kas analizēja auto veiktspēju trasē, un piegādāja autonomu elektrību "Jaguar" garāžai.

"Off Grid Battery ESS" sistēma tiks izvietota arī "Jaguar Land Rover" centrā Johannesburgā, Dienvidāfrikā, kas ir lielākais šāda veida centrs pasaulē. Tas palīdzēs kompleksam tikt galā ar strāvas padeves pārtraukumiem elektrotīklā.