Jānis Abāšins: Laiks jaunajai valdībai mainīt veco kārtību OCTA sistēmā

Pirms 26 gadiem Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Gadu gaitā tā transformējusies un mainīta vairākkārt, taču nevienam no līdzšinējiem politiskajiem spēkiem nav bijis pietiekami drosmes, lai pārskatītu likumā noteikto arhaisko normu – finansēt atvieglojumus par OCTA polisēm personām ar invaliditāti un lauksaimniekiem, tādējādi sociāla rakstura atlaides kompensējot nevis no valsts budžeta līdzekļiem, bet… no OCTA Garantijas fonda, kurā iemaksas veic visi autoīpašnieki, pērkot OCTA polises.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā par piešķirtajām atlaidēm lauksaimniekiem no Garantijas fonda ir izmaksāti 402 932 eiro. Savukārt izmaksu apmērs par piešķirtajām atlaidēm personām ar invaliditāti pēdējo piecu gadu laikā sastādīja 4 202 522 eiro. Turklāt jāatzīmē, ka likumdevējs pirms diviem gadiem veica izmaiņas likumā, kas paredz OCTA maksājumu par 40% samazināt arī tiem transportlīdzekļu īpašniekiem – vecākiem (t.sk. aizbildņiem un audžuvecākiem), kuri audzina bērnu ar invaliditāti, vienlaicīgi nosakot, ka atlaidi var saņemt tikai par viens no vecākiem par vienu vieglo transportlīdzekli. Nav šaubu, ka iniciatīva atbalstāma, turklāt fiskāli uz Garantijas fondu tā atstāj neitrālu ietekmi, jo pirms tam persona ar invaliditāti atlaidi varēja saņemt neierobežotam skaitam transportlīdzekļu. Tomēr tas nedod arī pretēju efektu - t.i., nepalēnina fonda līdzekļu samazināšanos un nemaina lietas būtību, ka Garantijas fondam Eiropas likumdevējs iecerējis pilnīgi citas funkcijas – maksāt atlīdzības cietušajiem neapdrošināto transportlīdzekļu vadītāju vietā un uzņemties saistības maksātnespējīgo apdrošinātāju vietā.

Uz pērnā gada 31. decembri Garantijas fonda apmērs bija 13,9 miljoni EUR. Garantijas fonds samazinājies līdz vēsturiski zemākajam slieksnim kopš 2015. gada, kad tas pārsniedza 20 milj. EUR robežu. Tas lielā mērā saistīts ar pēdējos gados veiktajām ievērojamām atlīdzību izmaksām maksātnespējīgās AAS "Balva" vietā, pieaugošajām autoservisu un medicīnas pakalpojumu izmaksām, kā arī izmaksājamajām OCTA atlaidēm lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, kas jāfinansē no OCTA Garantijas fonda.

Vēl vairāk – aptuveni puse no pašreizējā Garantijas fonda līdzekļiem ir faktiski rezervēta aktuālo saistību segšanai, taču bažas par nākotni rada 2021. gadā pieņemtā ES direktīva. Tā paredz, ka no 2023.gada Garantijas fondam būs jāuzņemas arī saistības, kas radušās no Latvijā reģistrēto apdrošinātāju darbības citās Eiropas valstīs to maksātnespējas gadījumā. Ņemot vērā Latvijas uzraugošo un regulējošo institūciju noteiktās prasības, OCTA Garantijas fondam, lai spētu nodrošināt šādas saistības, būtu jābūt ievērojami lielākam.

2021. gada oktobrī LTAB veiktajā 400 autovadītāju aptaujā 60,5% respondentu norādīja, ka OCTA polises atlaides personām ar invaliditāti būtu jākompensē no sociālā budžeta, bet 24,2% norādīja, ka tās nevajadzētu segt vispār. Nav šaubu, ka šobrīd, kad inflācijas ietekmē autovadītāji saskaras ar cenu kāpumu gandrīz ikvienam pakalpojumam, arī dažu centu papildmaksājums pie OCTA polises, lai finansētu atlaides lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, var radīt, mazākais, neizpratni.

LTAB un apdrošinātāji neiestājas pret atvieglojumiem sociāli mazaizsargātajām grupām kopumā, bet, mūsuprāt, līdzekļi šīm atlaidēm ir jāmeklē sociālajā budžetā, nevis jāliek uz apdrošinātāju un kolektīvi visu autovadītāju pleciem. Lieki piebilst, ka nevienā no EEZ valstīm šāda aplama kārtība nepastāv. Par to jau vairākkārt esam diskutējuši ar ierēdņiem un politiķiem, taču rīcība no viņu puses nav sekojusi.

Šobrīd, kad jaunievēlētā Saeima un Ministru kabinets nesen uzsākuši savu darbu, vēlos visu OCTA apdrošinātāju un netieši arī klientu vārdā dot viņiem "ceļamaizi", un novēlēt stingru raksturu cīņā par labklājīgu un pārtikušu valsti, kurā katrs tās iedzīvotājs var paļauties uz valsts atbalstu grūtā brīdī. Tomēr apsolītais un piešķirtais atbalsts nedrīkst būt apgrūtinājums citām sabiedrības grupām, tādēļ jaunajai valdībai beidzot jāspēj mainīt veco kārtību un atrast pareizo veidu, finansējot atvieglojumus par OCTA polisēm personām ar invaliditāti un lauksaimniekiem.