Jau 66 dzērājšoferiem atņemtās mašīnas nodotas Ukrainas aizstāvjiem

Līdz šim Latvija Ukrainai bez atlīdzības nodevusi 66 dzērājšoferiem konfiscētas automašīnas, liecina Nodrošinājuma valsts aģentūras informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam Latvijas valstij piekritīgos transportlīdzekļus var nodot bez atlīdzības Ukrainas valdības īpašumā, lai palīdzētu novērst ar karadarbību Ukrainā saistītās ārkārtējās situācijas sekas un atbalstītu Ukrainas sabiedrību. Šis ir viens no veidiem, kā Latvija palīdz Ukrainai cīņā ar Krievijas agresiju.

Jau ziņots, ka pērn novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Pēdējās diennakts laikā konfiscētas vēl piecas automašīnas

Uz Latvijas autoceļiem pagājušajā diennaktī pieķerti 17 transportlīdzekļu vadītāji par braukšanu alkohola reibumā, pavēstīja Valsts policijā.

Tostarp Rīgas reģionā septiņi transportlīdzekļu vadītāji pieķerti par braukšanu reibumā, kamēr Vidzemē - četri, Kurzemē - trīs, Zemgalē - divi, bet un Latgalē - viens.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā ir sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi un 13 kriminālprocesi. Piecos gadījumos pieķertajiem vadītājiem spēkrati tiks konfiscēti, bet no astoņiem vadītājiem tiks piedzīta transportlīdzekļu vērtība.

Tāpat pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti kopumā 199 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp Latgalē - 76, Vidzemē - 59, Rīgas reģionā - 27, Zemgalē - 25, bet Kurzemē - 12.

Pagājušā diennaktī četri transportlīdzekļu vadītāji sodīti arī par agresīvu braukšanu, tostarp Zemgalē divi, bet Rīgā un Kurzemē - pa vienam.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemts 351 administratīvo pārkāpumu lēmums, tostarp Latgalē fiksēti 120 administratīvie pārkāpumi, bet Vidzemes reģionā - 94.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka pērn novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.