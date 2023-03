Jau aprīlī Ķīpsalā ierūksies izstāde 'Auto 2023'

Baltijas nozīmīgākais autonozares pasākums – starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2023" – automīļus un nozares profesionāļus Ķīpsalā pulcēs pavasarī, no 28. līdz 30. aprīlim. Izstādē varēs iepazīt jaunākos automodeļus, komerctransportu, kemperus, hobija auto, sporta un tūninga spēkratus un daudzveidīgu autoservisa aprīkojumu.

"Pēc izaicinājumu pilniem gadiem pasākumu nozarē rosība ir atsākusies ar pilnu jaudu. Tas vērojams arī izstāžu jomā, kurā apmeklējums uzrāda nepārtraukti augošu tendenci jau no pagājušā gada rudens. Tādēļ esam pārliecināti, ka arī pavasarī "Auto 2023" pulcēs daudz ieinteresētus apmeklētājus. Arī dalībnieku pieteikumu ir vairāk nekā iepriekšējos gadus, kas nozīmē daudzveidīgāku un kvalitatīvāku izstādes piedāvājumu. Interesenti varēs aizraujošā atmosfērā lietderīgi pavadīt laiku un iepazīt pašu jaunāko nozarē," norāda "Auto" projekta vadītājs Gints Šāvējs.



"Jauni auto" – jaunākie auto un komerctransports

Izstādes sadaļa "Jauni auto" iepazīstinās ar daudzpusīgu automobiļu klāstu, tostarp "premium" zīmoliem "Maserati" un "Audi", kas "Auto 2023" sola parādīt Latvijas ielās vēl neredzētus modeļus. Tāpat būs apskatāmi arī jaunākie "Cupra", "SEAT", "Hyundai", "Volkswagen", "Škoda", "Renault", "Dacia", "Citroën", "Opel", "Suzuki" un "Isuzu" modeļi.

Līdzās jaunākajiem un populārākajiem vieglajiem auto varēs apskatīt komerciālo transportu kravu un pasažieru pārvadāšanai, piemēram, "Otokar", "MAN", "Iveco Bus", "Foton", "Cenntro", un speciālo tehniku, tostarp simtprocentīgi elektriskā izpildījumā. Autozīmolu pārstāvji apmeklētājiem sola izdevīgus iegādes noteikumus, izstādes akcijas un vērtīgas konsultācijas.

"Elektrificētā nākotne ir neizbēgama!" apliecināja izstādē "Auto 2022" redzētais, tāpēc arī 2023. gadā šī tendence tikai pieaugs. Izstādē būs vēl vairāk elektroautomobiļu un elektrouzlādes staciju, apmeklētāji varēs konsultēties par uzlādes iespējām, valsts atbalsta mehānismiem un elektrificēto transportlīdzekļu ekspluatācijas priekšrocībām.

Trīs dienās Ķīpsalā uzzināsiet daudz noderīga par ceļošanai aktuālo transportlīdzekli ¬– kemperi. Tāpat būs apskatāmi arī kvadricikli un elektroskūteri! Izstāde "Auto" apmeklētājiem piedāvā vienuviet apskatīt ļoti plašu auto zīmolu klāstu!

"Auto mehānika" – no riepām līdz profesionālajām servisa iekārtām

Sadaļā "Auto mehānika" būs aktuālākais nozares piedāvājums – riepas, diski, autoapkopes līdzekļi, pretkorozijas apstrādes iespējas, iekārtas un tehnika autoveikaliem, automazgātavām un servisiem. Būs plašs piedāvājums no tādiem zīmoliem kā "Eleport", "Wurth", "Josam", "Standox", "Meguiars", "Kurbads", "Krown", "Radex Europe", "Baltyre", "AN Riepas Diski", "Rags", "Apex Motors", "Animo", "Signeda" u.c. Pēc ilgāka pārtraukuma atkal izstādē būs jaunumi no "Getz Nordic" un "Rohe Latvijā". Vēl interesenti varēs satikt izstādes atbalstītāja – autoservisu meklēšanas platformas "Motointegrator.lv".

"Auto Exotica" – neparasti un krāšņi auto

Apmeklētāju sirdīm visstraujāk pukstēt liks "Auto Exotica" eksponāti – reti un neparasti automobiļi, jaudīgi un tūnēti sporta automobiļi, klasiskie un retro auto.

Šogad eksotisko auto sadaļā gaidāmi divi īpaši spilgti pārsteigumi no Zviedrijas un Somijas. Pēc vairāku gadu pārtraukuma izstādē viesosies arī autoklubi no Lietuvas un Igaunijas gan ar spilgtiem auto "hot-rod" stilā, gan citiem retiem, ielās un auto entuziastu pasākumos vēl neredzētiem, spēkratiem.

Kā jau ierasts, izstādē norisināsies arī konkurss "Auto Exotica Awards 2023", kurā tiks noskaidrots un apbalvots visjaudīgākais, viseksotiskākais un visekskluzīvākais auto.

Atskats pagājušajā gadā

Izstādi "Auto 2022" trīs dienās apmeklēja 22 564 interesenti, kas ir gandrīz par pusi vairāk nekā 2021. gadā. Veicot aptauju, tika noskaidroti vairāki apmeklētāju mērķi izstādē: 44% pētīja auto nozares aktualitātes, 38% noskaidroja par jauna auto iegādes iespējām savai ģimenei, 22% izpētīja jauna auto vai komercauto iegādes iespējas darba vajadzībām, 58% apmeklētājus interesēja tūnings, retro un klasiskie auto. Savukārt 56% no respondentiem norādīja, ka izstāde ir lieliska vieta laika pavadīšanai kopā ar ģimeni.

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".