Jau šonedēļ jaudīgi sacīkšu auto, tūnings un hotrodi – 'Auto Exotica' Ķīpsalā

Jau šajā nedēļas nogalē, no 12. līdz 14. aprīlim, izstādē "Auto 2019" notiks lielākais autotūninga šovs Austrumeiropā – "Auto Exotica", kas apmeklētājus priecēs ar krāšņākajiem tūninga un sacīkšu auto no Eiropas un Skandināvijas, kā arī vietējo autoklubu vasaras sezonai sagatavotiem spēkratiem. "Auto Exotica" šogad svin 20 gadu jubileju.

No Somijas uz "Auto Exotica" Ķīpsalā būs ieradušies vieni no pasaulē labākajiem hotrodu būvētājiem "Heath Garage Hot Rod Circus". Šis somu uzņēmums ir guvis plašu atzinību pasaules mērogā, piemēram, 2016. gadā viens no viņu hotrodiem izsolē Teksasā tika pārdots par 140 tūkstošiem ASV dolāru. Šobrīd šī ģimenes uzņēmuma pazīstamākais projekts ir spilgti zaļas krāsas hotrods uz 1930. gada "Ford Model A" bāzes. Tvaikpanks (Steam Punk) stila hotrods ir aprīkots ar V8 motoru un sešiem karburatoriem.

Louraideri izstādē būs ieradušies no Zviedrijas. Ņemot vērā, ka "Volvo" ir pašmāju marka, zviedri būs sarūpējuši divus unikālus louraiderus uz klasiskā 200. sērijas modeļa bāzes: viens būs divu durvju sedans, bet otrs – viscaur oranžs kabriolets. Savukārt no zviedru tūninga projektiem uz amerikāņu klasisko auto bāzes būs 1957. gada divdurvju "Chevrolet Bel Air", kā arī 70. gadu divdurvju "Lincoln Continental" ar iebūvētu mobilo bāru tajā.

Plaši pārstāvēts "Auto Exotica" būs Lietuvas V8 automobiļu klubs, kur starp dažādiem "Chevrolet", "Cadillac" un citiem amerikāņu klasiskajiem spēkratiem būs arī hotrodi kā uz vieglo, tā arī kravas automobiļu bāzes.

Kā vienmēr ar īpašiem spēkratiem izstādes apmeklētājus priecēs ekskluzīvo automobiļu tirdzniecības, restaurācijas un pārbūves uzņēmums "Lucky Thirteen", kurš šogad eksponēs tikko tirdzniecībā nonākušo BMW luksusa kupeju – jaunās 8. sērijas modeli, kam blakus dizaina un tehnoloģiju attīstības salīdzinājumam būs novietots pirmās paaudzes 8. sērijas spēkrats, ko ražoja 90. gados. Savukārt no jaunākajiem "Lucky Thirteen" pārbūves projektiem apmeklētājiem tiks atrādīts "VW Transporter" mikroautobuss, kura interjers pārveidots grezna limuzīna stilā.

No sacīkšu automobiļiem ievērojamākais būs "Lamborghini Huracán Super Trofeo", ar kuru latviešu autošosejas komanda "Flash Racing" piedalīsies Ziemeļeiropas sešu stundu izturības čempionātā. Šāds sacīkšu superauto ir aprīkots ar 620 zirgspēku jaudīgu V10 motoru, kas šim 1270 kilogramu spēkratam nodrošina svara un jaudas attiecību kā motociklam – divi kilogrami uz zirgspēku.

"Auto Exotica" pirmizrādi piedzīvos Baltijas drifta čempiona Ērika Ulasa šī gada drifta sezonai sagatavotais vairāk nekā 900 zirgspēku jaudīgais sacīkšu automobilis uz BMW 3. sērijas (E46) bāzes. Ērika automašīna šoziem ir piedzīvojusi vairākus uzlabojumus – tehnoloģiskus jauninājumus un jaunu automašīnas aizmuguri no kompozītmateriāla.

Tie apmeklētāji, kuri vēlēsies paši iejusties pie jaudīga auto stūres, varēs izmēģināt savus spēkus "RA Events" sarūpētajā sacīkšu simulatorā, ar kuru notiks braukšana "Dirt Rally 2.0" datorspēlē. Šogad pirmo reizi Latvijā norisināsies e-autosporta čempionāts (EGP), kura uzvarētājam būs iespēja izbraukt ar īstu sacīkšu automašīnu.

Arī šogad autotūninga šovam "Auto Exotica" Ķīpsalā tiek būvēta atsevišķa, trešā halle. Tikmēr "Auto 2019" izstādes hallē "Jauni auto" varēs apskatīt jaunākos auto modeļus un komerctransportu, bet hallē "Auto mehānika" varēs iepazīties ar aktuālāko nozares piedāvājumu, sākot no rezerves daļām un beidzot ar industriālo tehniku.