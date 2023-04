Jaudīgākie un skaļākie spēkrati izstādē 'Auto 2023' Ķīpsalā

Jau šonedēļ – no 28. līdz 30. aprīlim – Ķīpsalā notiks starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2023", kurā visskaļāk sevi pieteiks "Auto Exotica" ar visdrosmīgāk pārveidotajiem un arī restaurētajiem spēkratiem – gan sportiskiem auto braukšanai pa ielām, gan tikai sacīkstēm paredzētiem automobiļiem un motocikliem.

"Marvel" supervaroņu šova auto

Izstāde "Auto 2023" ir piemērota visas ģimenes apmeklējumam – īpaši bērnu uzmanību piesaistīs "Marvel" supervaroņu motīvā pārbūvēts šova auto no Somijas. Šis automobilis ir pārveidots līdz nepazīšanai, tādēļ ne katrs uzreiz ieraudzīs, ka projekta pamatā ir vienkāršs ģimenes auto "Ford S-Max".

Pārbūvētā "Ford" virsbūvi, kas aprīkota ar sportiskiem spoileriem un papildu apgaismojuma sistēmu, rotā amerikāņu komiksu un filmu izdevēja "Marvel" supervaroņu tēli – Spaidermens, Betmens un citi. Ņemot vērā, ka spēkrata īpašnieks ar to piedalās dažādos autošovos Ziemeļeiropā, tiek veikti pastāvīgi uzlabojumi – šī gada sezonai automobilim būs vēl izcilākā kvalitātē pārbūvēts interjers, īpaši multimediju un audio sistēma, kas, pēc īpašnieka vārdiem, būšot bezkompromisa augstā līmenī.



Tik ātrs, ka sacīkšu trasē pavada F-1 formulas

"GT-R" nav tikai leģendārs "Nissan" sportiskais modelis, ar šādu abreviatūru savu modeli ieviesis arī "Mercedes-AMG". Sportisko kupeju "GT" vācu autoražotājs radīja konkurencei ar "Porsche 911", bet tā īpaši jaudīgā "R" modifikācija atšķiras ar aktīvajiem aerodinamiskajiem elementiem, sportiskāku balstiekārtas regulējumu, kā arī jaudīgāku motoru.

"Mercedes-AMG GT R" aprīkots ar četrlitru V8 biturbo dzinēju, kas attīsta 585 zirgspēku jaudu. No vietas līdz 100 km/h sportiskā kupeja paātrinās 3,6 sekundēs un maksimāli sasniedz 318 km/h. Debitējot 2017. gadā, šis spēkrats kļuva par piekto visātrāko sērijveida auto sarežģītajā Nirburgringas trasē. Tik iespaidīga dinamika ļāva "GT R" modifikācijai kļūt par oficiālo "Formula 1" sacīkšu drošības auto, kas trasē brauc pa priekšu F-1 bolīdiem.



Sportisks un rets uzlādējamais hibrīda auto

Mūsdienās pat budžeta zīmolu autoražotājiem piedāvājumā ir hibrīda un simtprocentīgi elektriskie automobiļi, bet pirms gadiem desmit sportiski un elektriski modeļi bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Tāds bija arī "Fisker Karma", kas uz ražošanas konveijera pabija vien aptuveni gadu un tika izgatavots pāris tūkstošos vienību, taču dažus gadus vēlāk kompānija nomainīja īpašniekus un klajā tika laists modeļa pēctecis "Karma Revero".

"Karma Revero" ir amerikāņu luksusa sportiskais sedans, kas tika ražots periodā no 2016. līdz 2020. gadam. Tas apvieno benzīna dzinēju un elektromotoru. Atkarībā no versijas hibrīda agregāts kopumā attīsta 409 vai 540 zirgspēku jaudu, ļaujot līdz 100 km/h paātrināties mazāk nekā piecās sekundēs. ASV tirgū tāds auto maksāja no 130 tūkstošiem dolāru. Tomēr arī šis projekts piedzīvoja finansiālu neveiksmi un kopumā tika izgatavoti tikai nepilni trīs tūkstoši "Karma Revero" eksemplāru, tāpēc redzēt tādu klātienē ir diezgan ekskluzīva iespēja.



707 zirgspēku "ragana" un citi amerikāņu muskuļauto

Ja izstādes "Auto 2023" jauno automobiļu ekspozīcijā plaši būs pārstāvēti elektrificētie automobiļi, tad "Auto Exotica" priecēs ar spēkratiem, kuru motori rada pamatīgu rūkoņu. Par visjaudīgākā titulu varētu sacensties 707 zirgspēku jaudīgais "Dodge Charger SRT Hellcat", kas aprīkots ar 6,2 litru V8 kompresormotoru.

"Dodge Charger SRT Hellcat" ir visjaudīgākais četrdurvju sērijveida sedans autobūves vēsturē, kas līdz 100 km/h paātrinās itāļu superauto cienīgās 3,4 sekundēs un maksimāli sasniedz 328 km/h. Vizuāli no standarta "Dodge Charger SRT" īpaši jaudīgā "Hellcat" versija atšķiras ar virsbūves priekšdaļas noformējumu leģendārā "Dodge Viper" modeļa stilā.

"Auto Exotica" sadaļā būs apskatāmi arī vairāki citi amerikāņu muskuļauto – gan klasiskie, gan modernie, kā arī hotrodi ar V8 motoriem un daudzām hromētām detaļām.



"Robyworks" 450 ZS jaudīgais drifta "Chasecar"

Populārais automobiļu tēmas satura veidotājs Roberts Vītols ("Robyworks") izstādes "Auto 2023" apmeklētājiem sniegs iespēju klātienē aplūkot viņa videosižetos plaši pazīstamo "Chasecar" jeb drifta sacensību filmēšanai pielāgoto "BMW M4 Competition" auto, kas attīsta 450 zirgspēku jaudu. Tik jaudīgs spēkrats filmēšanai nepieciešams, lai trasē varētu sekot pasaules līmeņa drifta automašīnām un to cīņu par kausiem iemūžinātu tuvplānā kūpošu riepu radītā dūmu aizsegā.



Tāpat "Auto Exotica" sadaļā būs apskatāmi arī dažādi drifta sacīkšu automobiļi, piemēram, BMW 3. sērijas kupeja (E92) ar 750 ZS jaudīgu V8 turbomotoru, kā arī vecākas paaudzes BMW 3. sērijas kupeja (E36) ar 800 ZS jaudīgu leģendāro "Toyota Supra" motoru (2JZ).

Foto: Publicitātes foto

Latvijas Automobiļu federācija sadarbībā ar "Sports Racing Technologies" komandu prezentēs kādu jaunuzbūvētu R5 klases rallija automašīnu, savukārt āra ekspozīcijā būs apskatāmi trofi reidu sacīkšu auto. No mūsu kaimiņiem Igaunijas būs ieradusies restaurēta 1977. gada "Estonia 19" formula, kā arī 80. gadu "Vihur Rotax" sacīkšu motocikls.

"CC Nation" komūnas un JDM kluba spēkrati

CC Nation " autoentuziastu komūna, kas pazīstama ar saviem vērienīgajiem brīvdabas festivāliem autofaniem vasarā, izstādē "Auto 2023" iepazīstinās ar automobiļu projektiem stance, drifta un klasisko auto kategorijā. Katrs šīs komūnas automobiļa vai motocikla īpašnieks būs īpaši pacenties, lai uzbūvētu unikālu spēkratu un parādītu to plašākai sabiedrībai.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt Japānas tirgum paredzēto automobiļu (JDM) cienītājiem būs apskatāmi restaurēti vai pārbūvēti tādi leģendāri uzlecošās saules zemes sportiskie modeļi kā "Toyota Supra", "Nissan Skyline" un citi.

Zviedru Henke pret latviešu Veru – tūnēto kravinieku duelis

Tik milzīgus eksponātus "Auto Exotica" sadaļā neizdodas redzēt ļoti bieži, bet šogad tādi būs pat veseli divi – pārbūvēti un šoviem paredzēti "Scania" kravas vilcēji. Viens ir no Zviedrijas – "Ņujorkas karalis", kas veltīts leģendārajam zviedru hokeja vārtsargam Henrikam Lundkvistam ar atbilstošiem aerogrāfijas apgleznojumiem. Savukārt pretī tam stāsies tepat Latvijā tapusī "Vera" uz "Scania R500" bāzes, kas pagājušajā gadā guva starptautisku atzinību dažādos kravas auto šovos Eiropā.



Uzstāsies DJ [Ex] da Bass un DJ PM2THEAM

Uz "Sound Pit" "Auto Exotica" skatuves katru dienu būs auto audio demo pasākumi un konsultācijas. "Sound Pit" un "Digisound" profesionāļi piedāvās ieskatu auto audio sistēmās, kas variē no minimālās skaņas kvalitātes līdz pilnvērtīgai ballītei. Apmeklētājus izklaidēs DJ [Ex] da Bass un DJ pm2theam. Ļauties dejām aicinās "breakdance" deju grupa "Diverse Styles Crew – Breaking Team", deju studija "Bachata Riga" un "Baila Rico – Salsa and Latin dances studio". Būs apskatāms arī ķiršu krāsas 60. gadu "Cadillac".



Savukārt "VR Gaming" stendā izstādes "Auto 2023" apmeklētāji bez maksas varēs izmēģināt virtuālās realitātes "Free Roam" arēnu, kā arī piedalīties autosacīkšu turnīrā.

Izstādi "Auto 2023" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".