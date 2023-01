Jaunais 'Iveco eDaily' izcīnījis 'What Van?' godalgu

Jaunais "Iveco eDaily" ir atzīts par gada komercauto konkursa "What Van? Awards 2023" kategorijā "One to Watch". Konkursā, ko ik gadu rīko izdevums "What Van?", neatkarīgu žūriju veido vieglā komerctransporta eksperti no izcilus panākumus guvušiem zīmoliem, uzņēmumiem un organizācijām.

Žūrija novērtēja inovatīvo modulāro akumulatoru sistēmu, vilktspēju un klasē spēcīgāko 15 kW ePTO jaudas noņēmēju.

"Iveco eDaily" ir virkne noderīgu funkciju, tostarp iespēja darbināt papildu aprīkojumu. Modeļa versiju pilnas masas diapazons ir no 3,5 līdz 7,2 tonnām un kravnesība atbilst tā iekšdedzes variantiem. Tam tiek piedāvāti trīs ietilpības akumulatori, kas nodrošina nobraukumu līdz 400 km.

"eDaily" ir iecerēts kā jau pazīstamā "Daily" elektriskais dvīnis un ir paredzēts visiem vieglo kravas auto lietošanas veidiem, tostarp intensīvai ekspluatācijai un pārveidei. Tam ir pieejami vairāki virsbūves varianti: furgons, kabīne, apkalpes kabīne, šasijas pārsegs (bez jumta un starpsienas) un mikroautobuss. Pilna masa – līdz 7,2 tonnām. Auto var tikt aprīkots ar standarta vai dubultajiem aizmugurējiem riteņiem, un tam ir plašs augstuma un garenbāzes diapazons.

Pateicoties izturīgajai šasijai, tas ir vienīgais eLCV, kas spēj vilkt 3,5 tonnas, savukārt plašais riteņu bāzes diapazons dod iespēju pārvadāt līdz pat 20 kubikmetriem kravas. Klasē labākais apgriešanās apļa rādiuss stiprina "eDaily" izveicību šaurās vietās, savukārt "One Pedal Drive" rekuperācijas režīms atvieglo braukšanu pa pilsētu, ļaujot paātrināties un bremzēt, izmantojot tikai akseleratora pedāli.

Izmantojot ātro 80 kW uzlādi, rezerves 100 kilometriem "eDaily" uzkrāj tikai 30 minūtēs, un, ja automobilim ir uzstādīti trīs akumulatori, kopējā sniedzamība ar pilnu uzlādi ir līdz 400 km. Turklāt šiem akumulatoriem ražotājs sniedz garantiju – tā sedz 160 000 km nobraukumu astoņu gadu periodā automobiļiem ar vienu akumulatoru un 250 000 km nobraukumu mašīnām ar diviem vai trim akumulatoriem.

"Iveco" jaunā elektromodeļa oficiālā prezentācija notika 2022. gada septembrī, un uzņēmums jau ir saņēmis pirmos pasūtījumus. "eDaily" ir izvēlējies, piemēram, "Petit Forestier Group", Eiropas līderis refrižeratoru nomas un līzinga jomā, – ar to Hanoverē tika parakstīts memorands par 2000 "eDaily" šasiju piegādi. Savukārt "SV Noleggio", Itālijas uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi refrižeratoru iznomāšanā, pagājušā gada novembrī paziņoja par līguma parakstīšanu, kas paredz piegādāt 200 ar refrižeratoriem aprīkotus "eDaily".