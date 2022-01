Jaunajā gadā ceturtā daļa iedzīvotāju plāno iegādāties auto

Autovadītāji Latvijā ir kļuvuši optimistiskāki, pandēmijas otrajā gadā vairāk nekā iepriekš domā par savu drošību un vēlas neatkarību no epidemioloģiskajiem riskiem, kas rodas, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

28% jeb vairāk nekā ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāji, kuri ikdienā vada auto, tuvākā gada laikā plāno iegādāties automašīnu, un tas ir par 6% vairāk nekā pērn, liecina šī gada novembrī Baltijā vadošā lietoto auto tirgotāja "Longo Group" veiktā Latvijas autovadītāju aptauja .

Ja 2020. gadā citu automašīnu noteikti vēlējās pirkt 5% no aptaujātajiem Latvijas autovadītājiem, tad šī gada nogalē tie ir jau 9%, kas apliecina, ka pandēmijas radītā finansiālās situācijas neskaidrība mūsu sabiedrībā nav pietiekami spēcīgs arguments, lai nerūpētos par individuālo un ģimenes veselību.

"Lai gan zaļās domāšanas virziens aizvien ir populārs, sarukusi tā Latvijas sabiedrības daļa, kam pirmais vai jaunāks auto nav nepieciešams. Iedzīvotāji, kuri ieilgušās globālās situācijas dēļ vēlas mazāku ietekmi no citiem un negrib riskēt saslimt, braucot ar sabiedrisko transportu, privāto automašīnu uzskata par ikdienas nepieciešamību," automašīnu iegādes paradumu maiņu komentē Edgars Cērps, "Longo Group" valdes loceklis.

"Latvijā pieprasītas ir arvien jaunākas, labāk aprīkotas automašīnas, īpaši ne vecākas par pieciem gadiem, ko var apskatīt internetā, saņemt par tām detalizētu un uzticamu informāciju, bet piegāde tiek nodrošināta tuvākajā iespējamajā laikā, pircējam pat nedodoties pie tirgotāja. Lietoto auto tirgus arvien straujāk virzās arī uz dabai saudzīgu transportlīdzekļu pusi, tomēr lielākā daļa autovadītāju Latvijā elektroauto iegādi pagaidām vēl vērtē atturīgi," norāda Cērps.

Populārākā izvēle auto iegādes procesā ir 4-5 gadu vecām auto – tādas tuvākā gada laikā vēlas iegādāties gandrīz piektā daļa jeb 19% no aptaujātajiem. Vienādi populāras ir 8-10 gadu vecas auto un pilnīgi jauni transportlīdzekļi, katram no tiem priekšroku dod 18% no autobraucējiem. 11% skatās uz 13 gadu lietotām vai vecākām, savukārt visnepopulārākās pagaidām ir mazāk nekā gadu vecas automašīnas, to iegādi apsver tikai 3% Latvijas autobraucēju.

"Longo Group" tirgus analīze un arī aptaujas dati liecina, ka salīdzinoši konservatīvā Latvijas sabiedrība turpina kļūt arvien atvērtāka auto iegādei tiešsaistē. 2021. gada laikā aptuveni piektā daļa jeb 20% no lietotajiem auto Latvijā tiek iegādāti pilnībā attālināti, no pirmreizējās apskates līdz pirkuma piegādei pircēja norādītajā punktā; autovadītāju aptauja liecina, ka 4,2% noteikti saka "jā" mašīnas iegādei internetā, kā arī vēl 10,4% visdrīzāk pieļauj šādu iespēju.

Personīgajā īpašumā esošo transportlīdzekļu skaits Latvijā vēl arvien ir mazākais uz vienu iedzīvotāju starp Eiropas un Baltijas līmenī. 2019. gadā tas bija 381 auto uz 1000 iedzīvotājiem jeb ceturtais zemākais Eiropā un gandrīz divreiz mazāks par Lietuvu un Igauniju.

Kopumā decembrī lietošanai Latvijā bija reģistrēti 982 000 privāto automašīnu. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vieglo automobiļu imports 2021. gada oktobrī ir par 40% mazāks nekā pērnā gada attiecīgajā mēnesī, ko pandēmijas dēļ ietekmējušas globālās grūtības jaunu auto ražošanā un tam sekojoša lietoto auto otrreizējā tirgus aktivitātes samazināšanās.

Pētījumu kompānijas "Norstat Latvija" veiktajā Latvijas iedzīvotāju-autovadītāju tiešsaistes aptaujā 2021. gada novembrī piedalījās 706 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.