Jaunajā riepu pārstrādes rūpnīcā Tukumā sāks pieņemt riepas no iedzīvotājiem

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" radis iespēju jaunajā riepu pārstrādes rūpnīcā Tukumā no šodienas bez maksas pieņemt auto riepas no privātpersonām, informēja Tukuma novada pašvaldībā.

Lietoto riepu pieņemšanas punktā Dienvidu ielā 2 iedzīvotāji reizi gadā bez maksas varēs nodot četras auto riepas.

Riepu pieņemšanas punktā iedzīvotāji riepas varēs nodot otrdienās no plkst. 8 līdz 16, ceturtdienās no plkst. 11 līdz 19 un sestdienās no plkst. 16 līdz 20. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, lai uzņēmums varētu veikt reģistrāciju un uzskaiti.

Jau vēstīts, ka "Eco Baltia grupas" vides apsaimniekošanas uzņēmuma "Eco Baltia vide" jaunatklātajā riepu pārstrādes rūpnīcā Tukumā ik gadu pārstrādās vismaz 6500 tonnas riepu, "Eco Baltia vides" riepu mehāniskās pārstrādes rūpnīcas atklāšanā šodien sacīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Viņš prognozēja, ka pakāpeniski palielinot ražošanas jaudas, tuvākajos divos gados rūpnīcā varēs pārstrādāt līdz pat 10 000 tonnu nolietoto riepu gadā. Rūpnīcā pārstrādāto riepu apjoms gadā ļaus samazināt ogļskābās gāzes izmešus 26 600 tonnu apmērā, kas ir līdzvērtīgs 4200 mājsaimniecību elektrības patēriņam gadā.

Kā teica Aizbalts, rūpnīcā pamatā tiks pārstrādātas no Latvijas uzņēmumiem un privātpersonām savāktās riepas. Patlaban notiek darbs, lai rudenī atbilstoši normatīvo aktu prasībām Tukumā, Dienvidu ielā 2, kur atrodas rūpnīca, varētu nodrošināt nolietoto riepu pieņemšanu no Tukuma novada iedzīvotājiem. "Tas nozīmē, ka mūsu rūpnīcā Tukumā viena privātpersona ik gadu bez maksas varēs pārstrādei nodot vienu vieglo automašīnu riepu komplektu jeb četras riepas," papildināja Aizbalts.