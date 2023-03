Jaunākos motociklus varēs apskatīt izstādē Ķīpsalā 'Outdoor Riga 2023' aprīlī

No 14. līdz 16. aprīlim Ķīpsalā notiks starptautiskā aktīvās atpūtas un vaļasprieku izstāde "Outdoor Riga 2023", kas iepazīstinās ar moto, velo, laivu, tūrisma jaunumiem un piedāvās aktuālo makšķerēšanai un medībām.

Ar sezonas jaunumiem izstādē iepazīstinās vairāk nekā 140 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Ukrainas.

Plašs braucamrīku piedāvājums

Motobraucēji un velobraucēji sadaļā "Moto & velo" varēs iepazīt motociklu un velosipēdu jaunumus, satikt domubiedrus, atrast stilīgu apģērbu un aksesuārus. Lai izvēlētos sev vai bērnam tīkamāko un piemērotāko pārvietošanās vai brīvā laika transportlīdzekli, ikviens varēs saņemt speciālistu konsultācijas.



Klasiskā stila un piedzīvojumu meklētājus iepriecinās plašākā mototransporta zīmola ražotāja "Triumph" braucamie. Darba zirgus – kvadriciklus – pārstāvēs ražotāji "BRP" "Can-Am", kuriem konkurenci sastādīs Odes kvadricikli un citi zīmoli. Plašs klāsts ar braucamajiem būs arī zīmoliem "KTM", "Indian", "Polaris", "Yamaha", "Kmoto" "Moto Classic House", "Dude Bikes" un "GasGas".

Zaļā dzīvesveida piekritējiem velosipēdus, skrejriteņus, to aprīkojumu un rezerves daļas piedāvās uzņēmumi "TopVelo", "Fans", "Simple Bike store", "Velo Outlets" un "Sportland". Nāc uz "Outdoor Riga" un izvēlies sev piemērotāko kalnu, pilsētas, šosejas, bērnu vai kādu citu velosipēdu!

Aktuāli nozares pasākumi medniekiem un makšķerniekiem

Izstādes sadaļā "Medības & makšķerēšana" varēs apskatīt copes lietu jaunumus, veiksmīgi papildināt savu makšķerēšanas piederumu klāstu un uzklausīt pieredzējušu copmaņu padomus. Spiningus, auklas, spoles, zivju barību, apģērbu un citus makšķerēšanas piederumus piedāvās tādi zīmoli kā "Eholotes.lv", "Salmo", "Gold Fishing", "Ēsma", "Eboats" un citi.

Medniekiem būs iespēja uzzināt nozares aktualitātes, dalīties pieredzē ar žurnāla "Medības" radošo komandu un nolūkot jaunākos medību rīkus, kurus piedāvās "Huberts", "Ieskaties.lv", "Ieroči", "Latlynx", "Infinitas" u. c. Pēc dažu gadu pārtraukuma izstādē 15. aprīlī Latvijas Mednieku savienība organizēs savu gada pilnsapulci, pulcējot medniekus no visas Latvijas. Interesenti visās trīs izstādes dienās varēs iesaistīties Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) rīkotajā kampaņā, parakstoties par medību saglabāšanu nākotnē.

Viss ūdenssporta un aktivitāšu baudīšanai

"Baltic Boat Show" piedāvājumā būs gan budžeta klases laivas un SUP dēļi, gan kajaki, kuteri un ūdensmotocikli, gan arī to speciālais aprīkojums un piederumi. Dabas draugiem un aktīvās atpūtas cienītājiem krāsainus un košus "Roteko" kajakus un to aprīkojumu iegādāties piedāvās "AGP serviss". Veiksērfa, veikborda un ūdenssporta motorlaivu prezentēs "Aqua Sports", motorlaivas un kuterus – "Dole Marine" un "Alter Baltic", buru laivas un burāšanas inventāru – "Regate", bet makšķernieki savai nodarbei piemērotākās laivas varēs atrast pie "Xrap". Savukārt, ja vēl neesi pārliecināts, kura laiva ir piemērotākā tavām aktivitātēm, konsultējies ar gadu gaitā Latvijā novērtētāko laivu modeļu ražotāju "Amberlat" un gumijas laivu ražotāju "Dulkan", un viņu ekspertiem.

Piedzīvojumiem dabā

Aktīvās atpūtas cienītāji piemērotāko apģērbu un apavus atradīs pie kvalitatīva zīmola apģērba un ekipējuma "SeiklusPRO" profesionāļiem un "Sportland" ekspozīcijā. Tūrisma preces pārgājieniem un nakšņošanai brīvā dabā piedāvās "Thule", auto jumta teltis – "Weekamper", bet visu par kemperiem un to iegādi pastāstīs "Virāžas" speciālisti.

Atvērtās skatuves pasākumi

15. aprīlī un 16. aprīlī izstādes ekspozīciju otro gadu pēc kārtas papildinās Atvērtās skatuves programma. Izglītojošas un noderīgas lekcijas un diskusijas būs sarūpējuši pieredzējuši makšķernieki un copes eksperti. Zandartu eksperts un sportists Kaspars Holms pastāstīs visu par zandartiem un viņu čipošanas projektu, trofejas līdaku gids Normunds Ikomass dalīsies pieredzē par līdaku lokalizēšanu un ķeršanu lielajās upēs, savukārt lašu makšķerēšanas dzīvā leģenda Uģis Circenis izstāstīs, kā no pirmā loma nokļūt līdz trofejai. Arī mednieki būs sarūpējuši atraktīvus paraugdemonstrējumus un improvizētas izrādes, piedāvājot noskatīties jau tradicionālo medību suņu parādi un savvaļas dzīvnieku pievilināšanas uzvedumu, ko piedāvās Latvijas mednieču klubs "Lady HUNT".

Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".