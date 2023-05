Jaunie satiksmes ierobežojumi paralizējuši Lāčplēša ielu pie dzelzceļa pārvada

Būvniecības darbu laikā no 23. maija uz piecām nedēļām ieviesti gājēju plūsmas un transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi – līdz jūnija beigām satiksme tiks organizēta Lāčplēša ielas pārvada rietumu pusē pa vienai joslai katrā virzienā, kā arī ir slēgts Kalupes ielas savienojums ar Lāčplēša ielu. Rezultātā šodien satiksme Lāčplēša ielā būvdarbu zonā ir praktiski paralizēta, pārliecinājās "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pašā būvdarbu zonā pie dzelzceļa pārvada satiksme ir praktiski stāvoša arī pēc darbadienas sākuma. Milzīgi sastrēgumi joprojām ir arī pienākošajās ielās – Kalupes, Jēkabpils, Katoļu, Krāslavas un Ludzas ielā.

Būvniecības darbu laikā transportlīdzekļu satiksmei slēgts arī Kalupes ielas savienojums ar Lāčplēša ielu, autotransportam izmantojot Krāslavas un Spīdolas ielu. Savukārt gājējiem Lāčplēša ielu būs iespējams šķērsot jaunā gājēju pārejā pie Kalupes ielas, kas ir daļa no "Rail Baltica" projektā paredzētajiem risinājumiem un būs pieejama iedzīvotājiem arī turpmāk.

"BERERIX" aicina autotransporta vadītājus un iedzīvotājus sekot līdzi pilsētvidē izvietotajām norādēm un savlaicīgi izplānot pārvietošanās maršrutu, lai nokļūtu izvēlētajā galamērķī. Ja darbi Lāčplēša ielā tiks pabeigti ātrāk un to varēs atvērt autotransporta satiksmei, "BERERIX" sadarbībā ar iesaistītajām pusēm to atvērs, par to informējot sabiedrību.

Lai pabeigtu Lāčplēša ielas rekonstrukcijas darbus un iela nebūtu pilnībā jāslēdz, būvniecības darbu laikā satiksme tiks organizēta pārvada rietumu pusē. Ielas pārbūves darbus "BERERIX" uzsāka pagājušā gada rudenī, austrumu puses rekonstrukciju – noslēdzošos ielas darbus – ieplānojot periodā, kad ir mazāk intensīva satiksme, t.i., līdz ar skolēnu brīvlaika sākumu. Šajā laikā plānots pabeigt arī rietumu pusē esošās ietves un veloceļa izbūves darbus.

Plānots, ka būvniecības darbi šajā zonā tiks pilnībā pabeigti līdz 2023. gada jūlijam, kad Lāčplēša ielā tiks atjaunota pilnvērtīga četru joslu satiksme. "Rail Baltica" trases izbūves rezultātā Lāčplēša ielas teritorijā Rīgas iedzīvotāji un viesi iegūs funkcionāli uzlabotu Lāčplēša ielas posmu. Tiks izveidotas divas pilnvērtīgas auto joslas katrā virzienā, velosipēdistiem kļūs pieejams mūsdienīgs, plats divvirzienu velo ceļš. Savukārt gājēju plūsma tiks organizēta drošā, maģistrālai ielai atbilstošā veidā, tostarp izveidojot drošu ar luksoforu regulētu gājēju pāreju pie Kalupes ielas. No Lāčplēša ielas līdz pat Rīgas Centrālajai stacijai cilvēkus ar redzes traucējumiem vadīs taktilā josla.

"Rail Baltica" Lāčplēša ielas pārvada zonas labiekārtošanas darbi tiks īstenoti 2024. gadā.