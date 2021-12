Jaunieši līzingā izvēlas uz pusi lētākus un vecākus auto

Vismaz četrus gadus vecs, par 38% lētāks auto nekā citos līzinga darījumos un visbiežāk "Volkswagen" – šādus jaunus vai mazlietotus auto visbiežāk līzingā iegādājas līzinga ņēmēji vecumā līdz 30 gadiem, liecina "Citadele Leasing" no jauna izsniegto auto līzingu statistika šī gada pirmajos desmit mēnešos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visbiežāk cilvēki vecumā līdz 30 izvēlas iegādāties VW automašīnas – tā ir jauniešu izvēle numur viens gan jaunu, gan mazlietotu auto iegādē. Jaunu auto segmentā VW automašīnām seko "Škoda" un "Toyota", savukārt mazlietotu – BMW un "Audi", liecina "Citadele Leasing" dati.

Katrs desmitais no auto līzinga ņēmējiem ir vecumā līdz 30 gadiem, un ceturtā daļa jeb 18% no tiem ir jaunāki par 25 gadiem, liecina "Citadele Leasing" no jauna izsniegto auto līzingu statistika šī gada pirmajos desmit mēnešos.

"Lielākā daļa jauniešu 20 līdz 22 gadu vecumā vēl nav profesionāli nostabilizējušies, tāpēc reti iegādājas auto līzingā, savukārt pēc 25 gadiem auto līzinga ņēmēju skaits jau stabili aug. Jauniešu pieprasītā finansējuma summa vidēji ir mazāka, savukārt pirmās iemaksas apmērs neatšķiras, tas nozīmē, ka jaunie cilvēki izvēlas iegādāties lētākas, kā arī vecākas automašīnas," saka Pēteris Plaudis, "Citadele Leasing" vadītājs Latvijā.

Auto līzinga ņēmējiem vecumā līdz 30 gadiem vidējā finansējuma summa ir par 38% mazāka nekā pārējiem auto līzinga darījumiem un ir ap 17 tūkstošiem eiro, pirmo iemaksu visi līzinga ņēmēji veic līdzvērtīgā apmērā – ap 18%. Jaunu cilvēku pirkto auto vidējais vecums ir vismaz četri gadi, savukārt citi līzinga ņēmēji izvēlas galvenokārt divus līdz trīs gadus vecus auto, liecina "Citadele Leasing" statistika.