Jauno 'Land Rover Defender' karavāna izmēģinājusi apvidus braukšanu Vidzemē

Svinot "Land Rover" markas un "Defender" modeļa 75. gadskārtu, zīmola klienti un preses pārstāvji devās piedzīvojumu braucienā pa Vidzemes interesantākajiem ceļiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Land Rover I" modelis pasaulei tika prezentēts 1948. gadā Amsterdamas autoizstādē, un turpmākajos gados ieguva starptautisku reputāciju kā neaizstājams auto, jo spēja nokļūt un darboties vietās, kuras daudziem citiem transportlīdzekļiem nebija pieejamas.

2020. gadā "Defender" piedzīvoja visu laiku lielākās pārmaiņas, jo no utilitāra visurgājēja un darba zirga pārdzima mūsdienu automobilī, kurā vienuviet bija apkopotas vismodernākās tehnoloģijas un dizains.

Pārbaudījumu maršruts Vidzemē

Lai atgādinātu, uz ko slavenais modelis ir spējīgs, Baltijas valstu pasākumu sērijas Latvijas brauciena rīkotāji izveidoja īpašu maršrutu. Tas veda pa interesantākajiem Vidzemes ceļiem, kur daudzveidīgs reljefs mijas ar neskaitāmiem līkumiem, bet ceļa segums vienmēr liek saglabāt modrību.



"Mūsu valstis ir īpašas ar dabas tuvumu – izbrauciet no pilsētas, un piedzīvojums sākas. Tas var būt brauciens pa grants ceļiem pusi dienas, un tā var būt vairāku dienu ekspedīcija, kurā iepazīsiet vietas, par kuru eksistenci, iespējams, pat nenojautāt. Jaunais "Defender" ir ekspedīciju auto, kam neeksistē robeža starp pilsētu un bezceļu. Runājot par braukšanu bezceļa apstākļos, noteikti gribu uzslavēt "Defender" viedās palīgsistēmas, jo, pateicoties tām, pat mazāk pieredzējušam vadītājam sarežģīti ceļa apstākļi nebūs liels izaicinājums," "Land Rover" piedzīvojumu braucienā gūtos iespaidus atceras latviešu rallijkrosa braucējs Jānis Baumanis.

"Land Rover Defender" bezceļa tehnisko arsenālu veido pastāvīga pilnpiedziņa, pazeminātie pārnesumi, pēc izvēles pieejami bloķējamie diferenciāļi, kā arī plaši pazīstamā "Terrain Response 2", kas dažādas sistēmas ļauj pielāgot braukšanas apstākļiem. Lai lielo saķeres potenciālu pārvērstu drošā kustībā, "Defender" var aprīkot ar pneimatisko balstiekārtu: tā ļauj palielināt klīrensu no 218 līdz pat 290 mm, turklāt "Defender" var droši šķērsot pat 90 cm dziļu braslu.

No minipiedzīvojuma līdz ekspedīcijai

"Pilsētas SUV un apvidnieku pasaulē mašīnas ar pārliecinošām bezceļa spējām ir liels retums, bet "Land Rover Defender" ir unikāls ar to, ka šīs spējas savieno ar vismodernākajiem tehniskajiem risinājumiem un jaunākajām tehnoloģijām. Tā rezultātā "Defender" piedāvā šķietami neapvienojamo – bezceļā tas dara lietas, ko ierindas braucējs pat nespēj iedomāties, bet uz ceļa tas kļūst komfortabls kā vieglais auto," pārliecināts ir Jānis Baumanis.

Foto: Publicitātes foto

Latvijas maršruts "Defender" veda pa grants un meža ceļiem, kur bija arī īpaši sarežģīti posmi ar stāviem kāpumiem, kritumiem un irdenu segumu. Brauciena dalībniekus gaidīja arī iespaidīgas dubļu vannas, kurās – par laimi vai, pareizāk, tikai likumsakarīgi – netīri kļuva vienīgi auto. Tie ir pārbaudījumi, kuru priekšā vairums mašīnu padodas jau pirmajā mēģinājumā.

"Mūsdienās autobraukšana ir kļuvusi ļoti civilizēta, mierīga, un tam piemērojas arī cilvēku fantāzija. Godīgi sakot, daudz ko no šodien paveiktā citā reizē man pat nenāktu prātā darīt, jo es vienkārši neticētu, ka mašīna to spēj. "Defender" ir viens no retajiem auto, ko var iedomāties vairākās lomās – pilsētā, piedzīvojumu braucienos un pat kā darba mašīnu. Šī man bija gan pieredzes, gan jaunu iemaņu diena," saka pasaules rallijkrosa čempionātā rūdījumu guvušais autosportists.

Ekstra dimensija

Pievienojot piedzīvojumiem vēl vienu dimensiju, "Land Rover Defender" braucēji Cēsīs iegriezās restorānā "Kest", kas ir pazīstams ar spēju pārsteigt klientus, piedāvājot jaunatklājumus garšu pasaulē. Pazīstamā pavāra un "Kest" saimnieka Māra Jansona vadībā brauciena dalībnieki ļāvās neikdienišķu iespaidu piedzīvojumam.

Dodoties brauciena noslēdzošajā posmā, "Land Rover Defender" bija iespēja sevi apliecināt vēl vienā ampluā, proti – kā komfortablam šosejas auto.

Laba redzamība, pasīvā un aktīvā drošība, kas "Euro NCAP" ļāva iegūt visas piecas zvaigznes, pārdomāta ergonomika, komfortabla gaita, kā arī laba trokšņu izolācija padara "Defender" par piemērotu partneri ne tikai ikdienas steigā, bet arī tālākos braucienos.

Speciālā 75 gadu jubilejas versija

Svinot īpašo jubileju, 2023. gadā "Land Rover" laida klajā "Defender 75th Limited Edition". Šī sērija ir pieejama ar "90" un "110" virsbūvi un izceļas ar ekskluzīvu eksterjeru un unikālām detaļām, kā arī ikonisko "Grasmere Green" krāsu. Eksterjerā iesāktā dizaina tēma turpinās izturīgajā un daudzpusīgajā "Defender" interjerā, kur "Cross Car Beam" panelim, kas būtībā ir priekšējā paneļa mugurkauls, ir uzklāta matēta "Grasmere Greenpilver" pulverkrāsa, bet tā galos ar lāzeru iegravēts īpašs 75. gadskārtai veltīts simbols. Sēdekļiem ir ilgtspējīgas ādas "Resist" apdare "Ebony" krāsā, bet "hokeja nūja" viduskonsolē apšūta ar "Robustec" materiālu – izturīgāko audumu jaunajā "Defender".



Piedziņas klāsts ietver jaudīgo un efektīvo "P400e Electric Hybrid" uzlādējamo hibrīdu (PHEV) modeļiem ar "110" virsbūvi, bet "P400" un "D300 Ingenium" benzīna un dīzeļdzinējos iestrādāta vieglā hibrīda tehnoloģija (MHEV). Tā uzlabo veiktspēju un ekonomē degvielu, jo spēj izmantot enerģiju, kas parasti tiek zaudēta ātruma samazināšanas un bremzēšanas laikā.

Īpašā jubilejas versija tiks izgatavota vien 1948 eksemplāros un būs pieejama tikai 2023. gadā.

Auto pasaule ir lielu pārmaiņu priekšā, un tām straujā tempā gatavojas arī "Land Rover". Jau 2030. gadā 80 procenti šīs markas automobiļu būs elektrificēti. Līdztekus tam notiek darbs pie ražošanas pārveides, lai tā kļūtu klimatneitrāla pilnīgi visos posmos.