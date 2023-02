Kā braukt ziemas apstākļos un izvairīties no neparedzētām situācijām

Daudzās valstīs ziema ir vienīgais gadalaiks, kad autobraucēji sastopas ar stindzinošu gaisa temperatūru, nepārredzamām sniega vētrām un slīdīgiem braukšanas apstākļiem. Lai arī braukšana ziemā sniedz zināmus pārbaudījumus, pēkšņai laikapstākļu maiņai nevajadzētu uztraukt autovadītājus. Lai parūpētos par drošu un baudāmu pieredzi, "carVertical" eksperti iesaka sekot līdzi pieciem padomiem.

Nežēlojiet naudu labām ziemas riepām

Pirmais solis, lai samazinātu braukšanas risku ziemā, ir iegādāties labu ziemas riepu komplektu. Skaidro transporta nozares eksperts Mats Buzelis: "Automašīnu uz ceļu notur tikai un vienīgi riepas. Pat ja auto ir aprīkots ar modernākajām drošības sistēmām, vasaras riepu izmantošana ziemā ir bīstama palielināta bremzēšanas ceļa un apgrūtinātas pagriezienu veikšanas dēļ."

Sniegainos apstākļos saķeres atšķirība starp vasaras un ziemas riepām var būt milzīga. Spēkratam ar ziemas riepām, kas pārvietojas ar 50 km/h pa sniegotu ceļu, bremzēšanas ceļš būtu aptuveni 31 metrs. Savukārt ar vasaras riepām šī distance dubultojas.

Izmantojiet pareizo vējstikla tīrīšanas līdzekli

Ziema ir pats netīrākais braukšanas gadalaiks. Uz ceļa kaisītā sāls nonāk uz ikvienu auto daļu, tajā skaitā vējstiklu, tādējādi apgrūtinot ceļa redzamību.

Vējstikla ziemas tīrīšanas šķidrumu vairums izvēlas balstoties uz norādīto darba temperatūru, nedomājot par pH līmeņa nozīmību. Lai arī temperatūras atzīme ir svarīga – citādi šķidrums zem nulle grādiem sasals – ir citi nozīmīgāki faktori.

Un pH līmenis ir viens no tiem. Izmantojot mazgāšanas šķidruma koncentrātu ar pH līmeni, kas robežojas 6-8 pakāpju atzīmē, un atjaucot to ar ūdeni 1:1 attiecībā, iespējams novērst metāla detaļu rūsēšanu un plastmasas detaļu bojāšanos.

Brauciet uzmanīgi

Autobraucējiem ziemā nekavējoties būtu jāmaina braukšanas stils. Buzelis atgādina, ka strauji manevri uz sniegota vai apledojuša ceļa var novest pie kontroles zuduma pār automobili.

"Vienmērīgam un pārdomātam braukšanas stilam ir jāaizstāj strauju ātruma palielināšanu un pēkšņu bremzēšanu. Tas pats attiecas arī uz pagriezienu veikšanu. Pasliktinātos laikapstākļos nepārdomātas un pēkšņas kustības var novest pie nespējas kontrolēt mašīnu," saka "carVertical" autobūves eksperts.

Ieturiet distanci

Viens no svarīgākajiem padomiem, ko māca autoskolās, ir drošas braukšanas distances ievērošana. Tā ne tikai uzlabo degvielas patēriņu un kopējo satiksmes drošību, bet arī sniedz vairāk vietas manevriem un samazina sastrēgumus.

Lai palīdzētu šoferiem jebkādos ceļu apstākļos, modernākajiem auto ir iebūta elektroniska stabilitātes kontrole jeb ABS pretslīdes sistēma. Taču pat modernākās pretslīdes sistēmas nepaglābs autobraucējus no sadursmes, ja nebūs ievērota atbilstoša distance.

Nebīstieties, kad mašīna saslīd

Viena no bīstamākajām situācijām, braucot ziemas apstākļos, ir melnā ledus izveidošanās. Tā ir plāna ledus kārtiņa, kas autobraucējus var pārsteigt nesagatavotus.

Pēc Buzeļa teiktā, sānslīdes gadījumā autobraucējiem nevajadzētu krist panikā: "Ja ir radusies sānslīde, autovadītājam jābūt mierīgam un jāievēro daži ieteikumi. Pirmkārt, neķerieties pēc bremzes pedāļa, lai novērstu auto izslīdēšanu no ceļa. Tā vietā ar stūri kontrolējiet sānslīdi. Ja auto aizmugure slīd uz labo pusi, braucējiem stūre ir jāgriež pa labi. Tikko iztaisnosies auto, tas pats notiks arī ar stūri. Protams, rīcība ir lielā mērā atkarīga no mašīnas specifikācijas. It īpaši no tās piedziņas veida – priekšpiedziņas un pilnas piedziņas auto manevri atšķirsies."

Buzelis atgādina, ka autobraucējiem ir jāiepazīstas ar vēlamo rīcību minētajos gadījumos, izmēģinot spēkus simulācijās vai tam paredzētās vietās. Tādā veidā autobraucēji uzkrās pieredzi un zinās, kā rīkoties uz slīdīgiem ceļiem.