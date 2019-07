Pasaulē pirmā civilpersona, kura iegādājās amerikāņu militārā apvidnieka "Humvee" komerciāli pieejamo versiju "Hummer H1", bija tobrīd savas slavas virsotnē esoša Holivudas asa sižeta filmu zvaigzne Arnolds Švarcenegers. Pateicoties tieši viņa neatlaidībai, "Humvee" ražotājs "AM General" to pielāgoja civilpersonu tirgum un reaģēja uz milzīgo pieprasījumu tirgū, kādu bija radījušas Persijas līča kara reportāžas ar tajās redzamo "Humvee". Tikai nedaudz vairāk kā 10 gadus vēlāk Švarcenegers kļuva par vienu no pasaulē atpazīstamākajiem videi draudzīgu transportlīdzekļu aktīvistu un celmlauzi arvien stingrāku ekoloģisko normu ieviešanā jauniem auto ASV tirgū.

Dzelzs Ārnijs ir kaislīgs automobiļu fans, viņa kolekcijā vienmēr bijuši vairāki lieli un jaudīgi transportlīdzekļi, tostarp īsts tanks "M47 Patton", ko amerikāņi izmantoja Korejas karā. Šo gadu laikā Švarcenegera īpašumā ir bijuši nepilni 10 milzīgie "Hummer" apvidus automobiļi – tāds sver trīs tonnas un ir vairāk nekā divus metrus plats, kā rezultātā tas tiek kvalificēts kā kravas automobilis, uz kuru viņa mītnes štatā Kalifornijā izplūdes gāzu emisiju ierobežojumi neattiecās.

2003. gada beigās, kad tā paša gada vasarā uz kino ekrāniem nonāca leģendārās kinofilmas "Terminators" trešā daļa "Mašīnu sacelšanās", galvenās lomas atveidotājs Arnolds Švarcenegers kļuva par Kalifornijas štata gubernatoru. Tobrīd vides jautājumi vēl nebija viņa darbu prioritāte – no sākuma viņš risināja štata budžeta un sociālos jautājumus, pievērsās liela kalibra ieroču aprites ierobežošanai un skolās aizliedza ātrās uzkodas un citus neveselīgus pārtikas produktus, par ko, mācību iestādēs uzstājoties, pat tika izsvilpts.