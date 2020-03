Kā ikdienā kopt savu auto virsmu attīrīšanai no vīrusiem

Auto šobrīd ir kļuvis par vissvarīgāko pārvietošanās līdzekli, jo nodrošina iespēju sociāli distancēties. Lai labāk sargātu sevi un savus apkārtējos no jaunā korona vīrusa izraisītās saslimšanas, ikdienā lietotā mašīna ir ļoti rūpīgi jākopj, uzsver autodīlera "Norde" pēcpārdošanas nodaļas vadītājs Gints Bremze.

"Viss ir vienkārši, ja mašīnu lieto tikai viens cilvēks. Bet, ja autobraucēji ir vairāki, tad situācija kļūst krietni sarežģītāka. Pēc ASV zinātnieku pētījuma, kas pagājušajā nedēļā publicēts "New England Journal of Medicine", vīruss uz plastmasas un nerūsējošā tērauda virsmām var izdzīvot pat vairākus desmitus stundu, tādēļ ir krietni jānopūlas, lai to turētu kārtībā," skaidro Bremze.

Intensīvi lietojot, mašīna ir jātīra un jādezinficē katru dienu

Ikdienā uzkrātos putekļus notīrām, virsmām vienkārši pārbraucot pāri ar lupatu. Tagad ar to būs par maz, jo tādā veidā no vīrusiem atbrīvoties nevar.

Visvienkāršākais – ja auto iepriekš lietojis kāds cits, pēc iekāpšanas tajā notīrīt bieži skartās virsmas, dezinficēt rokas un tikai tad braukt. Jādomā, ikviens atcerēsies, ka ir jānotīra durvju rokturi, atslēga, stūre un ātrumpārslēgs. Taču mēs bieži pieskaramies arī pagrieziena rādītāju slēdzim un drošības jostas sprādzei, tādēļ nedrīkst aizmirst arī par tām. Savukārt mašīnas virsbūve jānotīra ar ziepjūdenī samērcētu lupatiņu, kura pēc tam ir jāizmet.



Ja mainās autovadītāji, tad dezinfekcijas pasākumi ir jāveic regulāri. Ikdienas dezinfekcijai vislabāk lietot mitrās salvetes, kuras ir piesūcinātas ar šķidrumu, kas satur 60 – 70% spirtu. Ja tādu nav, tad dezinfekcijas šķidrumu iesmidzina mikrošķiedras lupatiņā un virsmas notīra ar audumu. Izņēmums – skārienjūtīgie ekrāni, kurus šādi tīrīt nav ieteicams. Tādēļ, ja iespējams, būtu labi samazināt skārienjūtīgo ekrānu lietošanu vai tīrīt tos ar datoru, telefonu virsmām paredzētajiem līdzekļiem.

Runājot par ādas interjera kopšanu, eksperts skaidro, ka obligāti būtu jātīra ar ādu apvilkts ātrumpārslēgs un stūre. Ja ir bažas par ādas sēdekļu bojāšanu, tad var notīrīt mazu laukumu kādā mazāk redzamā vietā un pavērot materiāla reakciju. Tāpat jau savlaicīgi var ieplānot ādas salona kopšanu ar barojošiem līdzekļiem laikam, kad ārkārtas situācija beigsies.

Mašīnā jāuzstāda gaisa filtrs ar aktīvo ogli

Automašīnas salona gaisa filtrs ar aktīvās ogles slāni mazliet labāk aiztur sīkās daļiņas – kvēpus, ziedputekšņus, arī veselībai kaitīgās baktērijas, kas ir gaisā, tādēļ šajos apstākļos būtu piemērotāks. Īpaši svarīgi tas ir astmas slimniekiem, kas ir jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas paaugstināta riska grupā.

Ikdienišķā situācijā filtrs ir jāmaina reizi gadā vai pēc nobrauktiem 15 000 kilometru, taču šobrīd ir ieteicams apsvērt tā nomaiņu ātrāk.