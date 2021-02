Kā neapmaldīties auto riepu labirintos? Septiņi ieteikumi

Varētu šķist, ka līdz 1. decembrim uzliki savam auto ziemas riepas un aizmirsi par maiņas procedūru līdz pavasarim, bet tomēr viss nav tik vienkārši. Riepas ir galvenais spēkrata saskares punkts ar ceļa virsmu, tādēļ to atbilstoša glabāšana un izvēle būtiski var ietekmēt braukšanas drošību un pieredzi.

Pavasaris nav aiz kalniem, galu galā atbilstoši likumam pāriet uz vasaras riepām var kaut no 1. marta. Tādēļ nu jau ir pēdējais brīdis pārliecināties, vai līdz šim esam izvēlējušies savam auto un braukšanas ieradumiem piemērotas riepas, vai ziemā tās uzglabātas pareizi un joprojām ir drošas un vai pēc pēdējās sezonas protektors aizvien nav mazāks par 1,6 milimetriem.

"Dažos Latvijas reģionos ceļus klāj sniegs un ledus, citviet – pilnīgs sausums vai tieši pretēji – slapjš asfalts. Kāds braucējs nedēļā apceļo visu Latviju, cits savu dzelzs rumaku ved vien izbraucienos pa pilsētu. Arī braukšanas paradumi ir svarīgs faktors, izvēloties riepas savam auto," skaidro "Inter Cars Latvija" riepu nodaļas vadītājs Rinalds Zeltiņš.

Riepas varam iedalīt dažādi – pēc sezonas, sastāva, protektoru zīmējuma, slodzes un ātruma indeksa un pat specializētajām riepām konkrētiem auto modeļiem. Vieglo auto riepas, SUV (4x4) riepas, un C-riepas, kas paredzētas vieglajam komerctransportam. Kā neapmaldīties labirintos?

Būtiska iezīme gan vasaras, gan ziemas riepām, ir maksimālais ātrums un slodze, kas norādīts uz riepas. Jāpievērš uzmanība gan slodzes, gan ātruma indeksam. "Neatbilstošas riepas pasliktina auto vadāmību. Turklāt tas var būt arī iemesls, kāpēc neiegūstam apdrošināšanas atlīdzību. Latvijā šī prakse tiek izmantota retāk, taču Vācijā avārijas gadījumā tiek aplūkotas automobiļa riepas. Ja braucējs, esot uz ātrgaitas šosejas, ir pārsniedzis uz riepām norādīto ātrumu vai izmantojis riepas ar mazāku slodzes indeksu nekā paredzēts konkrētajam auto – apdrošinātāji neizmaksā kompensāciju," brīdina Zeltiņš.

Neizmanto nodilušas ziemas riepas vasarā

Likums atļauj ziemas riepas bez radzēm lietot visu gadu, taču radžotās jānoņem līdz ar 1. maiju. Ceļu satiksmes drošības direkcijas prasības ziemas riepu minimālajam protektoram ir četri milimetri, bet vasaras riepām – 1,6 milimetri.

Dažkārt auto īpašnieki pēc ziemas turpina lietot tās pašas riepas arī vasarā, jo protektors ir pārāk nodilis, lai sagaidītu arī nākamo ziemu, bet vēl pietiekami dziļš, lai "derētu" siltajam gadalaikam. Kā tad īsti ir – vai nodilušas ziemas riepas varam lietot arī vasarā? Ja nevēlamies apdraudēt nedz savu, nedz citu satiksmes dalībnieku dzīvības, tad šāds mēģinājums ietaupīt nebūs gluži prāta darbs.

Ziemas riepu gumija ir krietni elastīgāka nekā vasaras riepām. Daudzās ziemas riepu īpašības, kas ir svarīgas aukstā laikā, vasarā pazūd. Jau no +10 grādiem šīs riepas kļūst bīstamas – pagarinās bremzēšanas ceļš un pasliktinās automašīnas vadāmība.

Kad vissezonas riepas ir piemērotas un kad nav

Ierasts, ka vissezonas riepas apzīmē ar marķējumu M+S ("Mud and snow" no angļu. val. "dubļi un sniegs"), taču šis apzīmējums nācis no ASV, kur lielākajā daļā valsts teritorijas ziemas nav tādas kā pie mums. Riepas tikai ar M+S simbolu nav paredzētas lietošanai ziemā, ja ikdienā pārvietojamies ārpus pilsētas.

Cilvēkiem, kuri izvēlas vissezonas riepas, jālūkojas pēc riepām ar simbolu, kur redzami trīs kalni, sniegpārsliņa un abreviatūra 3PMSF ("Three-peak mountain snowflake" no angļu val. "Trīs kalni un sniegpārsla"). Šīs riepas ir testētas un veidotas atbilstoši tām prasībām, kādas ir ziemas riepām.

Latvijas klimatiskajos apstākļos vissezonas riepas var būt optimāla izvēle tiem, kuri visa gada garumā pārvietojas tikai pa pilsētu nelielos attālumos un arī tiem, kuri dzīvo lauku teritorijās. Ja ziemas periodā nepieciešams doties uz visām četrām debess pusēm ārpus pilsētas, tad vissezonas nederēs. Eksperts uzskata, ka vissezonas riepas ir labs veids, kā paildzināt vasaras sezonu – lietot tās agrā pavasarī un vēlā rudenī, taču, iestājoties īstai ziemai, kur māte daba lutina ar sniegu, Zeltiņš iesaka uzlikt kārtīgas ziemas riepas.

Izvēlies īstās ziemas riepas atbilstoši saviem braukšanas paradumiem

Tūlīt jau pienāks brīdis, kad ziemas riepām ļausim "atpūsties", tāpēc nepieciešams pārliecināties, vai protektors vēl ir pietiekami dziļš, lai zinātu, vai šo pašu riepu komplektu ir vērts glabāt arī nākamajai sezonai. Ja konstatējam, ka tas ir mazāks kā četri milimetri, tad pienācis laiks lūkoties jaunas. Bet kā tad vislabāk noteikt drošākās riepas atkarībā no braukšanas paradumiem ziemā?

Tas, kad un pa kurieni pārvietojamies, ir būtisks faktors, kas ietekmē to, kādas riepas būtu piemērotākās mūsu automobilim. Dažādi tā paša auto modeļa īpašnieki var pārvietoties ar braucamo pretējos Latvijas reģionos, līdz ar to katram no šiem dzels rumakiem būs nepieciešamas citādākas riepas. Līdzīgi kā ar datoriem, proti, dokumentu izveidei un reģistru veidošanai nebūs nepieciešams tik jaudīgs dators, kā, piemēram, IT speciālistam vai datorspēļu mīļotājam. Kāds autovadītājs ikdienā pārvietojas pa pilsētas ielām, kāds pa Vidzemes augstienes grants ceļiem, kādam ir nepieciešamība braukt tikai agros rītos un vēlos vakaros, ceturtais pārvietojas pa Kurzemes šosejām.

Ziemas riepas iedalās trīs kategorijās – Eiropas tipa, Skandināvijas tipa ziemas riepas un ziemas riepas ar radzēm.

Eiropas tipa ziemas riepas ir samērā universālas, paredzētas ne pārāk aukstām un sniegotām ziemām. Šis tips Latvijā ieteicams tiem, kas dzīvo Pierīgā vai Kurzemes reģionā, kur vidējā temperatūra ziemā ir augstāka.

Turpretim, skandināvu tipa ziemas riepas paredzētas nopietnākām ziemām, kur ceļus klāj sniegs un ledus. Šīm riepām ir dziļāks protektors un mīkstāka gumija, kas nodrošina labāku saķeri ar ceļu. Zeltiņš šo tipu rekomendē tiem, kuri dzīvo Vidzemes vidienē vai ziemeļu daļā, kā arī cilvēkiem, kuri darba dienās garākos ceļa posmus mēro rīta agrumā vai vēlā vakarā, kad temperatūra noslīd krietni zem nulles.

Radžotās ziemas riepas būs visstabilākās uz sniegotiem un apledojošiem ceļiem, turpretim samērā nedrošas uz kaila asfalta pavasaros un rudeņos. Vasarā ar radžotām ziemas riepām nav atļauts pārvietoties.

Ar pareizu uzglabāšanu paildzini riepu kalpošanas laiku

Riepu kvalitāti ietekmē ne vien protektora stāvoklis, bet arī to vecums un glabāšanas apstākļi. Autovadītāji, kuri savu auto lieto tikai vasarās un cītīgi uzrauga auto riepu stāvokli, mēdz braukt ar vienu komplektu gandrīz 10 gadus. Patiesībā tāds arī ir maksimālais riepas mūža ilgums, taču drošāk būtu jaunu komplektu lietot aptuveni sešus gadus. Šādā laikā riepām vēl piemīt tām solītās īpašības. Riepu ražotāji ir izpētījuši, ka viens uzglabāšanas gads ir ekvivalents trīs nedēļām uz šosejas.

Riepas jāuzglabā tumšā un vēsā vietā, kur tās neskar tieši saules stari – UV starojums ir lielākais riepu gumijas ienaidnieks. Ja riepas vairāk nekā gadu stāvējušas saules staros, tad varam uzskatīt, ka to mūžs ir samazinājies vismaz uz pusi.

"Tas, kādā stāvoklī mēs uzglabājam riepas, arī ir no svara, – horizontāli, vertikāli, ar vai bez diskiem. Mājas apstākļos riepas mēdz uzglabāt, tās sakraujot vienu virs otras. Tad ik pa laikam vajadzētu pamainīt secību, lai apakšējā riepa nedeformētos. Ja glabājam vertikāli, tad tās vajadzētu ik pa laikam pagriezt. Ja riepas visu gadu atrodas uz diskiem, tad īpaša uzmanība nav nepieciešama. Tomēr ieteiktu glabāt horizontāli," tā "Goodyear Baltic OU" pārstāvis Mārtiņš Grīnbergs.

Esi piesardzīgs ar lietotu riepu iegādi, iespējams, to mūžs ir pagājis

Dažkārt specializētajos riepu servisos piedāvā iegādāties lietotas riepas. Šādas preces parasti servisā atstājis bijušais īpašnieks – iemesli tam ir dažādi, – piemēram, jauna auto iegāde, vēlme pēc cita riepu izmēra u.tml.. Tomēr ir arī pārdevēji, kuri Latvijā ieved lietotas riepas. Visbiežāk tās nāk no Skandināvijas. Produkts ir lēts, taču nereti zem katras kritikas.

Izvēloties lietotas riepas, to stāvokli nepieciešams pārbaudīt vēl pirms iegādes. Ja šādas iespējas nav, var gadīties, ka pērkam kaķi maisā. "Ja gatavojamies iegādāties lietotas riepas, kurām protektori ir teju nelietoti, tad pašiem sev ir jāuzdod jautājums "kāpēc, lai kāds šķirtos no teju jaunām riepām?" Iespējams, ir kādi apslēptie mīnusi, piemēram, pumpas, kuras ar pamanīsim tikai, kad sāksim riepas lietot," brīdina Grīnbergs.

Lietotas riepas iegādāties gan nav liegts, taču ir jābūt lietpratējam, lai zinātu, ka pirkums nav uz izsīkšanas robežas.

Eksperti aicina nebaidīties iegādāties jaunas riepas, kuras ražotas pirms vairākiem gadiem. Bieži tās aizvien uzskatāmas par jaunām. "Dažkārt pircēji jautā "šogad ražotas" riepas, jo šķiet, ka vecākas vairs nav derīgas. Patiesībā jaunām riepām, tāpat kā jaunam asfaltam, ir vajadzīgs laiks, lai tās kļūtu pilnībā drošas jeb "nedaudz iebrauktas". No riepām, kas ražotas pirms trīs vai četriem gadiem, nav jābaidās," iedrošina Grīnbergs.

Var izvēlēties arī konkrētajam auto modelim ražotās riepas

Pērkot jaunu auto no salona, tas visbiežāk tiks komplektēts ar riepām, kuras radītas speciāli šim automobilim. Jau izstrādājot jauno modeli, auto ražotājs pieprasa riepu ražotājam pārveidot esoša riepu modeļa versiju, uzlabojot noteiktus parametrus.

Cits vēlēsies, lai riepas ir maksimāli klusas, cits vēlēsies samazināt degvielas patēriņu un citus parametrus. Zeltiņš iesaka – tie īpašnieki, kuriem vēl ir jaunā automobiļa garantija, lai to saglabātu, jāizvēlas OE riepas ("Original Equipment" – no angļu val. Oriģinālā komplektācija).

Ar modernāku riepu izvēli uzlabo braukšanas pieredzi

Līdzīgi kā mūsdienās progresē viedtālruņi, attīstās arī riepu izstrādes tehnoloģijas. Protams, šīs nozares progress nav tik krass kā tehnoloģiju nozarē, taču viennozīmīgi ir jauni ieguvumi.

Riepu pasaulē ir vairākas inovācijas, bet izcelsim trīs, kas var uzlabot braukšanas pieredzi: ROF ("Run on flat" no angļu val. "Brauc ar tukšu riepu"), "Seal" (no angļu val. "Cieša noslēgšana") un "Sound comfort (no angļu val. "Skaņas komforts") tehnoloģija.

ROF tehnoloģija garantē, ka brīdī, kad caurdurat riepu, stundā varat mērot vēl aptuveni 80 km līdz tuvākajam servisam. Šīm riepām ir pastiprinātas sānu malas, kas nelaimes gadījumā balsta disku uz tām. Mūsdienās dažiem "premium" klases automobiļiem paredzētas tikai šā tipa riepas, jo bagāžas nodalījumā nav rezerves rata un arī instrumentu caurdurtās riepas maiņai vai remontam. Galvenais mīnuss šīm riepām – izteiktāk jutīsim bedres, grants ceļus un bruģi, jo šo riepu borti ir nedaudz cietāki, kas arī ikdienas braucienus padara "cietākus".

Riepās ar "Seal tech" tehnoloģiju iestrādāts želejas tipa materiāls, kas atrodas riepas iekšpusē pa aploci. Gadījumā, ja pārduram riepu un cauruma diametrs ir līdz pieciem milimetriem, varam droši turpināt ceļu, jo riepā esošā želeja aizpilda caurumu.

"Sound comfort" riepas slāpē skaņu mašīnas salonā. Šīm riepām iekšpusē iestrādāts putu gredzens, kas samazina salonā dzirdamo troksni. Tas slāpē vibrāciju, kas rodas riepas iekšienē, brīdī, kad tā deformējas, saskaroties ar brauktuvi, un pa auto virsbūvi ceļo līdz salonam. Grīnbergs atklāj, ka pētījumi, kas veikti "Goodyear" Luksemburgas pētniecības un attīstības centrā liecina, ka šāda tipa riepas slāpē dzirdamo troksni salonā pat uz pusi.