Kā nopirkt vai pārdot lietotu auto

Pēdējo mēnešu laikā lietoto auto tirgus ir īpaši aktīvs, tomēr kā tajā orientēties iesācējam? Lai palīdzētu sagatavoties auto iegādei vai tieši otrādi – pārdošanai, "Citadele" eksperti ir sagatavojuši padomus, ko ņemt vērā, pērkot vai pārdodot lietotu auto un kā izvairīties no visbiežāk pieļautajām kļūdām.

"Krievijas iebrukums Ukrainā radīja ļoti nopietnu ķēdes reakciju auto ražotājiem, kuri nupat sāka atgūties no pandēmijas izraisītajām sekām. Tā rezultātā auto cenas ne tikai pieaug, bet arī piegādes kļūst ilgākas; tas tiešā veidā atstāj ietekmi arī uz lietoto auto cenām – jauni auto ir deficīta prece, tāpēc pieprasījums ir lielāks arī pēc lietotiem auto. Cenu kāpums nāk par labu cilvēkiem, kuri plāno pārdot auto, bet tiem, kuriem nepieciešams to iegādāties, uzliek vēl lielāku atbildību izdarīt pareizo izvēli auto iegādes procesā," skaidro Pēteris Plaudis, "Citadele Leasing" vadītājs Latvijā.

Auto iegāde

Vislabākais ir dzīvesveidam un plānotajam budžetam piemērotākais auto. Izvērtējiet, kur un cik bieži brauksiet, lai saprastu, cik lielu vai kompaktu auto vajag. Piemēram, jaunajai ģimenei vai māmiņai ar zīdaini noteikti būs svarīgs auto bagāžnieka izmērs, lai ievietotu ratiņus, savukārt aktīvās atpūtas cienītājiem nepieciešams ērti pārvadāt velosipēdus vasaras sezonā un slēpes ziemā. Vērts padomāt arī, pa kādiem ceļiem ar auto būs jābrauc – tikai pa pilsētu vai arī lauku ceļiem un, iespējams, bezceļiem. Ja paredzēts braukt pa sliktas kvalitātes ceļiem un bezceļiem – labāk izvēlēties auto ar augstāku klīrensu (augstums no ceļa seguma līdz zemākajam punktam auto), kā arī ar lielāku jaudu.

Tāpat jāņem vērā ātrumkārba, dzinēja veids un patēriņš, nepieciešamais aprīkojums u.c. lietas. Piemēram, ar automātisko ātrumkārbu būs vieglāk pārvietoties pa pilsētu, un pilsētā, visdrīzāk, nebūs nepieciešama pilnpiedziņas mašīna. Reālistiski izvērtējiet savus un ģimenes paradumus, lai izvēlētos auto, kas būs piemērots gan finansiālā ziņā, gan atbildīs jūsu dzīves stilam.

Kur pirkt lietotu auto?

Vispirms jāpārliecinās, vai auto ir reģistrēts Latvijā. Ārvalstīs reģistrētus auto ieteicams iegādāties tikai pie Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrētiem auto tirdzniecības uzņēmumiem, ar kuru sarakstu iespējams iepazīties CSDD mājaslapā, tāpēc pārliecinieties, ka auto tirgotājam ir šāds statuss. Iegādājoties auto no privātpersonas, noteikti jāpārliecinās, vai pārdevējs ir auto īpašnieks saskaņā ar CSDD datiem.

Ja auto pērk ārvalstīs, reģistrējot to CSDD, būs nepieciešams uzrādīt ārvalsts reģistrācijas un iegādes dokumentu oriģinālus.

Lai būtu drošs par pirkumu, neaizmirstiet par līgumu, kurā ir norādīti gan auto parametri, gan precīzi norādīts pārdevējs. Neslēdziet auto pirkuma līgumus ar nezināmām personām ārvalstīs. Atcerieties, ja auto nav Latvijā reģistrēts, arī līguma pusei jābūt Latvijā reģistrētam auto tirdzniecības uzņēmumam.

Kā maksāt par auto pirkumu?

Pirkuma maksu par auto iegādi centieties maksāt ar bankas pārskaitījumu, lai patiešām būtu apliecinājums, ka summu esat samaksājis un esat ieguvis īpašumtiesības uz to, kā arī lai būtu droši, ka ievērojat normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus darījumiem ar skaidru naudu. Pērkot auto, kas dārgāks par 7200 eiro, ir aizliegts maksāt skaidrā naudā.

Ja daļai no pirkuma maksas ir nepieciešams finansējums, izmantojiet tikai licencētu finansētāju pakalpojumus, piemēram, auto kredītu, kas dod iespēju iegādāties lietotu auto, ja nepieciešamā finansējuma summa ir līdz 20 tūkstošiem eiro, vai līzingu, sākot no 5 tūkstošiem eiro, maksimālo finansējuma summu noskaidrojot pie attiecīgā finansētāja. Piemērotāko finansējuma veida izvēli jums palīdzēs izdarīt tieši finansētājs. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, izpētiet arī visus līguma nosacījumus, ne tikai finansējamās summas apmēru, ikmēneša maksājumus un termiņus, bet arī auto juridisko statusu līguma darbības laikā. Piemēram, vai tas būs jūsu vai finansētāja īpašums, vai auto būs ķīla. Jaunākiem vai dārgākiem auto piemērotāks ir finanšu vai operatīvais līzings, savukārt pārējiem auto – patēriņa kredīts auto iegādei.

Finanšu līzings paredz, ka auto pēc visu līzinga maksājumu samaksas pāries jūsu īpašumā, savukārt operatīvais līzings ir kā ilgtermiņa auto noma. Operatīvā līzinga perioda beigās iespējams izvēlēties vai atgriezt auto atpircējam, kurš parasti ir arī auto pārdevējs, vai arī nopirkt to par finansētāja noteikto cenu, ja tāda iespēja ir paredzēta.

No finansējuma veida būs atkarīgas arī citas izmaksas, piemēram, auto kredīta saņemšanai nebūs nepieciešams auto vērtējums un pirmā iemaksa, kas parasti vajadzīga līzinga gadījumā, kur finansējuma summa ir daudz lielāka. Atšķiras arī auto maksimālais vecums, ko var iegādāties ar auto kredītu vai līzingā – auto kredītam ierobežojumu nav, savukārt līzingam piemērots auto, kas nav vecāks par 15 gadiem līzinga līguma beigu termiņā. Tomēr, apsverot vecāka auto iegādi, kuram ,iespējams, ir zemāka pārdošanas cena, jāņem vērā, ka vairāk līdzekļu būs jāiegulda auto remontā.

Daudz gadu, mazs nobraukums?

Ja auto ir, piemēram, desmit gadus vecs, bet tā nobraukums ir tikai 50 000 km, kamēr salona āda vai audums nobružājies, tas ir signāls piesardzībai. Iespējams, pārdevējam ir ticams stāsts, ka auto pārsvarā stāvējis garāžā kā rezerves variants, tomēr šādos gadījumos vajadzētu nobraukumu pārbaudīt. Auto vēsturi var pārbaudīt – tas izmaksās papildu summu, tomēr atmaksāsies ar uzviju.

Šobrīd CSDD piedāvā iespēju uzzināt auto nobraukuma vēsturi arī ārvalstīs, tiesa, ne visās Eiropas valstīs nobraukuma vēstures informācija ir publiski pieejama.

Auto aplūkojiet dienasgaismā un, ja vien rodas kādi jautājumi, prasiet un sekojiet līdzi, vai saņemat vajadzīgās atbildes. Ja stāstītais nepārliecina, organizējiet tehnisku pārbaudi sevis izvēlētā autoservisā.

Auto pārdošana

Ja ir nepieciešamība vai vēlme pārdot sev piederošu auto, tad pirmais solis ir saprast, vai auto pārdot pašam vai meklēt palīdzību pie profesionāļiem. Abām pieejām ir gan plusi, gan mīnusi. Piemēram, pārdodot auto pašam, būs vairāk laika jāvelta auto apkopei, sludinājuma ievietošanai, auto reklamēšanai un komunikācijai ar potenciālajiem pircējiem. Toties nebūs jāmaksā komisijas maksa, ko prasīs profesionālie auto pārdevēji vai auto tirdzniecības uzņēmumi. Turklāt, ja auto tirdzniecības uzņēmumam noteiktā laikā auto pārdot neizdodas un īpašnieks pēc kāda laika mašīnu vēlas izņemt, tiek aprēķināta maksa par auto glabāšanas laiku, līdzīgi kā par maksas stāvvietu. Tāpat auto šajā laikā nevar izmantot.

Tomēr šajā gadījumā pārdevējam atkrīt visas raizes par pircēju pārbaudi un juridisko lietu kārtošanu, jo lielāko daļu uzņemas tirgotājs.

Darbu saraksts, ja plānojat pārdot auto saviem spēkiem

Pirms fotografējat auto un ievietojat sludinājumu, veiciet tā apkopi – nomazgājiet un ievaskojiet auto, lai krāsa izskatītos svaigāka; noteikti neaizmirstiet sakopt auto salonu un bagāžnieku.

Lai auto pārdotu par labāku cenu, mēģiniet novērst defektus. Nobraukumu atpakaļ neattīsiet, tomēr, ja auto būs nomainītas jaunas rezerves daļas, tas pozitīvi ietekmēs cenu. Tāpat novērsiet sīkos defektus, piemēram, pārbaudiet, vai nav izdegušas lampiņas, nomainiet vecās logu slotiņas utt.

Ļoti svarīgi sludinājumā iekļaut labas kvalitātes foto. Vairāk foto palīdzēs auto pārdot ātrāk. Iekļaujiet tādus skatus kā – auto no priekšpuses, aizmugures, abiem sāniem, salona foto, kur labi redzams pieejamais aprīkojums un panelis ar nobraukumu. Tāpat palīdzēs foto, kas parāda auto tehnisko stāvokli – sliekšņu , motora un citu detaļu foto. Ja auto ir kādi interesanti aspekti, piemēram, diski, salona dizaina elementi u.c.., tad iekļaujiet fotogrāfijās arī tos.

Kad foto uzņemti, neaizmirstiet pievienot izsmeļošu aprakstu. Jo detalizētāk uzskaitīsiet funkcijas, jo mazāk būs jāatbild uz pircēju jautājumiem. Sludinājumā norādiet nobraukumu, komplektāciju, dzinēja veidu un transmisiju, auto tehnisko stāvokli, kad veikta tehniskā apskate un kāds papildaprīkojums nāk līdzi, piemēram, riepu komplekts. Nevajadzētu izpušķot faktus, jo informāciju par auto iespējams pārbaudīt CSDD mājaslapā, kā arī citās maksas datu bāzēs. Līdz ar to visa informācija par reģistrētām auto avārijām un negadījumiem, kā arī patiesais nobraukums būs viegli noskaidrojams.