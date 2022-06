Kā pareizi izvēlēties lietotu auto – trīs padomi

Siltā sezona tradicionāli ir saistīta ar paaugstinātu aktivitāti automobiļu tirgū. Kāds jau to ir paveicis pavasarī, bet citi atlikuši pirkumu līdz vasarai. Ja šobrīd meklējat automobili, jums var noderēt daži padomi, ko sniedz Baltijā lielākā lietoto automašīnu tirgotāja "Longo Latvia" pārdošanas eksperts Jānis Vīndedzis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirkt vecāku vai jaunāku?

Viens no pirmajiem jautājumiem, ar ko sastopas topošie auto īpašnieki, – izvēlēties vecāku auto un labot to pašam vai jaunāku, bet atvēlēt iegādei vairāk naudas? "Ideālajā pasaulē mums visiem būtu neierobežoti līdzekļi, lai varētu iegādāties tikai jaunus auto no salona. Bet reālā pasaulē mums ir ierobežots budžets, tāpēc nākas izvēlēties starp jaunāku un dārgāku automašīnu, vai tādu, kas ir vecāka, bet lētāka," norāda Vīndedzis.

"Skaidrs, ka automobilim, kam ir 10 vai vairāk gadi, būs nepieciešams ieguldījums, kas var būt līdzvērtīgs summai, kuru samaksātu par jaunāku modeli. Tomēr jaunāka gada automašīna nav garantija, ka tai bojājumu nebūs. Tāpēc šajā gadījumā padoms ir šāds: nežēlojiet naudu un vediet auto uz diagnostiku pie uzticama mehāniķa. Ja pārdevējs tam pretojas, tas var liecināt, ka kaut kas ar spēkratu nav kārtībā," skaidro pārdošanas eksperts, piebilstot, ka saskaņā ar "Longo Latvia" un pētījumu aģentūras "Norstat" datiem katrs trešais (33%) Latvijas iedzīvotājs plāno iegādāties astoņus gadus vai vecāku auto.

Vai pirkt automašīnu, kurai tuvojas tehniskā apskate?

Auto tirgū nereti ir tādi auto, kam jau pēc dažiem mēnešiem ir nepieciešama ikgadējā tehniskā apskate. Tādi auto parasti maksā mazāk nekā to analogi, kas tikko izgājuši tehnisko apskati, tāpēc šāds darījums šķiet vilinošs.

"Un tomēr iesaku izvairīties no šādiem pirkumiem: parasti tas nozīmē, ka pārdevējs zina, ka auto neizies tehnisko apskati, tāpēc vēlas to ātrāk pārdot, lai nenāktos ieguldīties," skaidro lietotu auto pārdošanas eksperts, "šis variants būs piemērotākais tiem, kuri paši prot labi remontēt auto, jo, aizvedot auto uz servisu, nekāda īpašā ekonomija nesanāks – tikai iztērēsiet laiku. Tomēr jāsaka, ka Latvijas iedzīvotāji to labi saprot, jo 85% respondentu ir ļoti svarīgi, lai automašīnai būtu derīga tehniskā apskate un tikai 15% tam nepievērš īpašu uzmanību".

Katrs astotais autovadītājs arī vēlētos, lai viņa auto tiktu piemērota garantija, kas ļautu samazināt riskus. "Šajā gadījumā auto iegādāties nepieciešams pie juridiskas personas, nevis privātpersonas, iepriekš pārliecinoties, kuri no pārdevējiem piedāvā šādu servisu", stāsta Vīndedzis. Pretējā gadījumā rezervējiet aptuveni 10% no auto izmaksām nelielam, bet vajadzīgam remontam – eļļas, filtru maiņa utt.

Kam pievērst uzmanību, skatoties auto fotogrāfijas?

Izvēloties auto tiešsaistē, uzmanīgi aplūkojiet fotogrāfijas – tām jābūt lielā skaitā un augstas kvalitātes. Nedrīkst būt izplūdušas, neskaidras, tumšas, nakts laikā fotografētas vai apgraizītas bildes. Virsbūves fotogrāfijās meklējiet ne tikai iespiedumus, skrāpējumus un rūsu, bet arī krāsas toņus: ja priekšējās durvis ir sarkanas, bet aizmugurējām sarkanā tonis atšķiras (ir gaišāks vai tumšāks), tad viens no elementiem ir krāsots visdrīzāk ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Tātad auto ir cietis.

Auto ceļu satiksmes negadījumu vēsturi var pārbaudīt CSDD mājaslapā, bet tur diemžēl pieejama tikai transportlīdzekļa ekspluatācijas vēsture Latvijā. Nevarēsiet uzzināt, ka ar auto noticis līdz tā nonākšanai šeit, jo arī dažādos maksas uzziņas pakalpojumu servisos ir pilna aina par katra auto vēsturiskajiem notikumiem ārvalstīs.

Pievērsiet uzmanību interjeram. Nolietoti sēdekļi, nobružāts stūresrats un saskrāpēta plastmasa liecina par ļoti lielu nobraukumu. Bet, piemēram, jauns stūresrata pārklājums var norādīt arī, ka pagātnē nostrādājuši drošības spilveni, tātad visticamāk bijis ceļu satiksmes negadījums un auto remonts.

Atcerieties – automašīna ir ilgtermiņa investīcija, un steiga šeit ir nevietā. Uzticams tirgotājs vienmēr sniegs plašu informāciju par spēkratu, tajā skaitā par nobraukumu, remontu vēsturi, īpašnieku skaitu un negadījumiem, ja tādi ir bijuši. Labāk preci uzmanīgi apskatīt, kārtīgi pārbaudīt, pārliecināties, vai piegādātājs ir godīgs, kā arī vēlams nodrošināties ar garantiju pēcpārdošanas periodam.