Kā pareizi noglabāt savu auto ziemas periodā

Tuvojoties 1. decembrim, autovadītāji steidz nomainīt spēkrata riepas, kas paredzētas braukšanai vasaras apstākļos uz tādām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos. Tomēr ir arī tādi transportlīdzekļi, kuri tiek novietoti ilgstošai stāvēšanai garāžās un stāvvietās, jo ziemas apstākļos īpašnieki ar tiem pārvietoties neplāno. "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzības grupas vadītājs Dāvids Lēvalds aicina autovadītājus pievērst uzmanību būtiskiem padomiem, kas jāņem vērā, novietojot automašīnu ilgstošai stāvēšanai.

Automašīna ir kārtīgi jānotīra

Svarīgi pirms auto noglabāšanas ir iztīrīt tā salonu un virsbūvi. Vispirms atbrīvo to no visām mantām, kas atrodas tās salonā un pārliecinies, ka tajā nav palicis nekas, kas varētu sabojāties, piemēram, ēdiens, ziedi un citas lietas. Salonam ieteicams veikt ķīmisko tīrīšanu, lai izvairītos no nepatīkamiem aromātiem. Virsbūve ir rūpīgi jānomazgā, jānožāvē un jāpārklāj ar vasku.

Gadījumā, ja auto tiek novietots garāžā vai kādā citā noliktavā, ieteicams padomāt, kā automašīnu pasargāt no dažādiem viesiem, piemēram, pelēm, kas mēdz iekļūt automašīnā un atstāt nevēlamas pēdas.

Riepas

Pirmkārt, vēlams pārliecināties, ka auto riepās ir nepieciešamais gaisa spiediens un, ja kāda no riepām to zaudē ātrāk – laicīgi to nomainīt. Otrkārt, nepieciešams nodrošināties pret auto izkustēšanos, ja automašīna atradīsies slīpumā. To var izdarīt, paliekot zem riepas vienkāršu koka gabalu vai ķieģeli.

Pilnīgai drošībai auto var novietot uz domkrata, pilnībā atbrīvojot riepas no spiediena. Ja pašam nav nepieciešamo instrumentu, lai to droši izdarītu, ieteicams vērsties pie speciālistiem.

Atbilstošu šķidrumu uzpilde

Kamēr auto atrodas dīkstāvē, vēlams ir izmantot degvielas stabilizatoru. To nepieciešams ieliet bākā pirms pēdējās degvielas uzpildes, lai novietotu auto ilgstošā uzglabāšanā. Degvielas stabilizatori pasargā degvielu no oksidācijas, dzinēju no korozijas, kā arī neļauj veidoties sveķiem degvielas sistēmās.

Tāpat ir ieteicams nomainīt automašīnai eļļu un tās filtrus, kā arī pārbaudīt visu citu auto šķidrumu līmeņus. Automašīnas bateriju (akumulatoru) ieteicams izņemt no automašīnas un uzglabāt istabas temperatūrā, jo aukstumā tā var sasalt un ieplaisāt.

Auto pārvalks

Gadījumos, ja auto tiek uzglabāts ārā, ir vērts investēt kvalitatīvā un ūdensnecaurlaidīgā pārvalkā. Tam ir jābūt stingri piestiprinātam, lai vējš to neaizpūstu, un veidotam no elpojoša materiāla, lai zem pārvalka nekrātos mitrums.

Ja auto ir plānots uzglabāt iekštelpās, tad var izvēlēties vienkāršāku pārvalku, kas pasargās auto no putekļiem un netīrumiem. Pirms tā uzlikšanas, neaizmirstiet noņemt antenu, ja tas nepieciešams.