Par automašīnu ir jārūpējas visu gadu, tomēr pēc ziemas perioda automašīnas tehniskajam stāvoklim vajadzētu pievērst papildu uzmanību. Ņemot vēl arī vērā, ka šobrīd cilvēkiem ir vairāk laika, kas tiek pavadīts mājās, automobiļu īpašnieki var pievērsties sava spēkrata sagatavošanai pavasara un vasaras sezonai daudz rūpīgāk.

Mainoties sezonai, nepietiks vien ar ierasto automobiļa virsbūves mazgāšanu un riepu nomaiņu. Siltajā laikā nereti tiek plānoti arī garāki pārbraucieni pie dabas, tādēļ īpaši jāpārbauda un jāapkopj ir arī automobiļa tehniskie mezgli.

Atbrīvojies no bituma traipiem un sāls paliekām

Neskatoties uz to, ka sniega šoziem praktiski nebija, ceļi tik un tā tika kaisīti ar sāli, lai novērstu apledojumu. Uz ceļiem izkaisītā sāls laika gaitā saēd automašīnas šasiju un var sabojāt braucamo. Lai atbrīvotos no ziemā uzkrātajiem sāļiem, var izmantot augstspiediena ūdens šļūteni vai pārvietojamu zāles laistītāju. Ja nekas no minētā nav pieejams, tad jādodas uz automazgātavu un jālūdz noskalot sāļus tur.

Parūpējies par riepām

Kad ziema beigusies, nomaini riepas uz sezonai atbilstošām. Atceries, ka no 1. maija ir aizliegts braukt ar transportlīdzekli, kuram ir riepas ar radzēm. Daudzi servisi piedāvā tās uzglabāt līdz nākamajai ziemai, tādējādi tev nav jādomā, kur savā mājoklī atbrīvot vietu četrām riepām.

Regulāri pārbaudi spiedienu; tas riepās mainās aptuveni par puskilogramu uz sešiem kvadrātcentimetriem, āra temperatūrai svārstoties par desmit grādiem pēc Celsija. Tādēļ ir svarīgi to darīt katru reizi, kad mainās laika apstākļi. Automašīnas rokasgrāmatā ir norādīts ieteicamais spiediens riepās – nepārsniedz to!

Spiediens riepās ir jāpārbauda, kad tās ir aukstas, jo tad rādītājs būs visprecīzākais. Augstāks spiediens parasti uzlabo stūres sistēmas reakciju, kā arī veicina degvielas ekonomiju, taču brauciens būs "stīvāks" un arī riepas centri ātrāk nodils.

Ja riepās ir zemāks spiediens, brauciens būs "maigāks", bet riepas vairāk nodils malās. Turklāt arī degvielas patēriņš pieaugs, jo riepām nepieciešama lielāka jauda, lai dzītu automašīnu uz priekšu.