Kā rīkoties, ja satiksmes negadījumā iesaistīts Ukrainā reģistrēts transportlīdzeklis

Ņemot vērā, ka pēdējā mēneša laikā Latvijā būtiski palielinājies transportlīdzekļu skaits, kas reģistrēti Ukrainā, kā arī to, ka Latvijas apdrošinātājiem jau pieteikti pirmie ceļu satiksmes negadījumi (CSNg), kuros iesaistīts Ukrainā reģistrēts transportlīdzeklis, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) apkopojis ieteikumus, kā rīkoties šādās situācijās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja CSNg izraisītājs bijis Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis, bet cietušais – reģistrēts Ukrainā, tad visus zaudējumus segs CSNg izraisījušās puses apdrošinātājs vai OCTA Garantijas fonds, ja Latvijā reģistrētajam transportlīdzekļa īpašniekam nav bijusi derīga OCTA polise. Savukārt, ja negadījumu izraisījis Ukrainā reģistrēts transportlīdzeklis, tad svarīgi noskaidrot, kur un vai vispār ir apdrošināta šī transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība.

Jāatgādina, ka Ukraina ir viena no Zaļās kartes dalībvalstīm, tādēļ Ukrainā reģistrētajiem transportlīdzekļiem, braucot uz Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk EEZ) valstīm, vajadzētu būt noformētai Zaļajai kartei jeb starptautiskajai OCTA polisei. Tomēr ņemot vērā, ka Ukrainā pēc Krievijas agresīvā iebrukuma notiek karadarbība, var būt situācija, ka, bēgot no karadarbības, nav iegādāta Zaļā karte. Tādā gadījumā Ukrainas transportlīdzeklim uz robežas nepieciešams noformēt robežapdrošināšanas līgumu.

Līdz ar to, ja CSNg izraisa Ukrainā reģistrēta transportlīdzekļa vadītājs, tad cietušajai pusei jāvēršas pie atbildīgā apdrošinātāja, kas izdevis robežapdrošināšanas līgumu, vai pie ārvalsts apdrošinātāja korespondenta Latvijā, ja robežapdrošināšanas līgumu izsniedzis citas EEZ valsts apdrošinātājs, vai arī, ja ir Zaļā karte, tad pie šī apdrošinātāja korespondenta Latvijā. Vairāk informācijas iespējams atrast, klikšķinot šeit.

Savukārt gadījumā, ja CSNg izraisījušajam Ukrainas transportlīdzeklim nebūs apdrošināšanas, tad zaudējumi tiks segti no Latvijas OCTA Garantijas fonda. Šajā gadījumā cietušajai pusei jāvēršas kādā no četrām apdrošināšanas sabiedrībām, kas pārstāv LTAB: "Baltijas Apdrošināšanas Nams", "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle vai "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.

"Situācija ar kara bēgļu pieplūdumu Latvijā nav ierasta lieta mums visiem, tādēļ aicinu CSNg iesaistītos būt tolerantiem un saprotošiem vienam pret otru. Gadījumos, ja rodas bažas par CSNg apstākļu noformēšanu, aicinām sazināties ar savu apdrošinātāju, LTAB vai nepieciešamības gadījumā izsaukt ceļu policijas ekipāžu. Tāpat aicinām ikvienu autovadītāju meklēt nepieciešamo informāciju LTAB mājas lapā vai mobilajā lietotnē "LTAB_OCTA"," rezumē LTAB valdes loceklis Juris Stengrevics.