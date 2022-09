Kā saglabāt auto krāsojumu kā jaunu

Katrs auto īpašnieks sapņo, lai viņa automašīna vienmēr izskatītos kā tikko izripojusi no salona. Šis sapnis ir īstenojams, ja vien veltītu savam spēkratam mazliet vairāk laika un sekotu profesionāļu ieteikumiem, pauž "Inter Cars Latvija" vadītājs Kaspars Viļumsons.

Auto entuziasti bieži meklē efektīvus, bet salīdzinoši lētus un vienkāršus veidus, kā aizsargāt savu automašīnu krāsojumu. Tas ir pilnīgi saprotams, jo kurš gan nevēlētos saglabāt savu transportlīdzekli vislabākajā izskatā ar minimālu darbu un tēriņiem.

"Automašīnas virsbūves krāsai ir vairāk nekā estētiska funkcija, tā arī aizsargā metālu no korozijas. Tāpēc, lai uzturētu spēkratu un tā krāsojumu teicamā kārtībā, ir svarīga regulāra un pareiza mazgāšana, kā arī speciālo līdzekļu izmantošana," atgādina Viļumsons.

Tā kā tuvojas rudens un ziemas sezona, tad ir pēdējais laiks pārliecināties vai automašīnas krāsojums nav bojāts. "Inter Cars Latvija" ir apkopojis speciālistu ieteikumus, kuru ievērošana palīdzēs saglābāt auto krāsojumu kā jaunu iespējami ilgāk.

Mazgājiet mašīnu pareizi

"Ja izmantojat automašīnu katru dienu, tā jāmazgā vismaz reizi nedēļā. Šādi var ievērojami samazināt ultravioleto staru kaitīgo ietekmi uz krāsojumu, kā arī notīrīt visus uzkrātos netīrumus un putekļus, kas var kaitēt automašīnas ārējai apdarei. Diemžēl daudzi auto īpašnieki neapzinās, cik svarīgi ir regulāri rūpīgi mazgāt savus spēkratus. Daži zina, ka tas ir svarīgi, bet nezina, kā tas pareizi izdarāms," pauž Viļumsons.

Ja iespējams, mazgājiet mašīnu ēnā, lai izvairītos no tiešiem saules stariem. Tīrīšanai izmantojiet kokvilnas tīrīšanas lupatas, mīkstu mazgāšanas cimdu vai sūkli un saudzējošo automašīnu tīrīšanas līdzekli, piemēram, "DAC Bug and Tar remover", kas piemērots auto eksterjera tīrīšanai un notīra kukaiņu atliekas, putnu izkārnījumus, ceļa netīrumus u.c.

"Nekādā gadījumā neizmantojiet trauku mazgāšanas līdzekļus vai parastās ziepes, jo tās satur spēcīgas ķīmiskas vielas, kas var sabojāt automašīnas krāsojumu," brīdina "Inter Cars Latvija" vadītājs.

Pēc mazgāšanas noskalojiet virsbūvi, lai notīrītu visus ķīmisko vielu atlikumus. Ķimikāliju paliekas ir pilnībā jānoņem, lai samazinātu ūdens traipu risku un aizsargātu jūsu automašīnas krāsu.

Tas vēl nav viss. Pēc mazgāšanas auto ir saudzīgi un rūpīgi jānožāvē. Noslaukiet lieko mitrumu, izmantojot mikrošķiedras vai kokvilnas lupatu.

Lai arī cik rūpīga būtu mazgāšana, "Bold Car Works Riga", kas ir viena no vadošajām auto dīteilinga un padziļinātas detalizētās kopšanas studijām Latvijā, specializējoties arī auto krāsojuma aizsardzībā, vadītājs Reinis Jansons tomēr iesaka vismaz reizi ceturksnī mazgāt mašīnu servisā. Tur to ar speciāliem ķīmiskiem līdzekļiem atbrīvos no piķa atliekām un no visa pārējā, kas pielipis, un, ja būs nepieciešams, arī nopulēs.

Pulēšana krāsojuma atsvaidzināšanai

Jansons stāsta, ka pulēšana ir mehāniska lakas virskārtas noņemšana. Ja ir švīkas, tad izmanto abrazīvu pastu. Tā auto virsma kļūst glancēta un gluda, no tās "pazūd" švīkas.

Tomēr, jāatceras, ka vidējais krāsojuma biezums ir 120 mikroni, un katra pulēšana to samazina par apmēram 15 mikroniem, tāpēc šādas auto krāsojuma atsvaidzināšanas iespējas ir diezgan ierobežotas.

"Automašīnas pulēšana ir diezgan specifiska un, ja to dara nepareizi, tad spēkrata virsmu var sabojāt vēl vairāk, tāpēc labāk uzticēt šo procesu speciālistiem," iesaka "Bold Car Works" vadītājs.

Attiecībā uz matētām krāsām, to priekšrocība ir tā, ka uz šādas virsmas nav redzami mazie skrāpējumi, bet, ja būs lielāks defekts, tad auto būs jāpārkrāso no jauna, jo matētu virsmu pulēt nevar.

Kādas krāsas auto izvēlēties?

Pēc Jansona vārdiem, melnas krāsas mašīnām vairāk redz gan netīrumus, gan švīkas, turklāt krāsa ar laiku izbalē un kļūst pelēcīga. Savukārt, sarkanas krāsas automašīnas visvairāk cieš no saules stariem un ar laiku var kļūt "rozīgākas".

Tikmēr gaišie toņi ir pateicīgāki. Lai gan uz baltās mašīnas virsmas var redzēt visu, kas ir pielipis, arī piķa atliekas ir labāk redzamas, nelielas švīkas tomēr ir mazāk pamanāmas. Optimālā izvēle ir sudrabkrāsa - mašīna izskatās tīra pat tad, ja tā īsti tāda nav.

Auto pārklāšana ar vasku – lēts, taču ne visai efektīvs veids

Auto īpašnieki var izmēģināt automašīnas vaskošanu, kas ne tikai uzlabo caurspīdīgā pārklājuma spīdumu, bet arī darbojas kā aizsargslānis pret kaitīgajiem ultravioletiem stariem, putnu izkārnījumiem un kukaiņu šļakatām.

Auto vasks ir pieejams dažādos veidos, sākot no cietas pastas līdz šķidriem līdzekļiem, un tas var saturēt gan dabisko vasku, gan sintētiskas ķīmiskas vielas. Daži sastāvi vienkārši piešķir automašīnai spīdumu, savukārt citi vienlaikus gan notīra, gan aizsargā.

Daudziem auto īpašniekiem patīk, ka vasks nodrošina aizsardzību pret karstumu, ir vienkārši lietojams un ļoti demokrātisks cenu ziņā. Tomēr aizsardzība patiešām ir diezgan vienkārša un nebūs ilga, jo parasti vaskošana atkārtoti jāveic ik pēc sešām nedēļām. Vēl viens trūkums: mazas netīrumu un gružu daļiņas var iesprūst vaskā un sabojāt pārklājumu.

Auto aplīmēšana ar plēvi un aizsargslāņa "uzaudzēšana"

"Nevīžīga mazgāšana, akmentiņi, skrāpējumi – tas viss atstāj sekas lakas virskārtā. Protams, sekas atstāj arī automašīnas ikdienas lietošana Latvijas klimatiskajos apstākļos dažādos gadalaikos, kad tā tiek pakļauta arējas vides ietekmei," stāsta Jansons.

Pēdas uz auto virsbūves var atstāt jebkura pretimbraucoša vai garāmbraucoša automašīna, no kuras riteņiem aizlido atkritumi un smiltis ar akmeņiem, bet ziemā problēmas var sagādāt arī sniega-smilšu maisījums un reaģenti, kurus lieto ceļu uzturēšanai.

Parasti auto krāsojuma aizsardzības metodes balstās uz to, ka virsbūvi pārklāj ar līdzekļiem, kas, pirmkārt, pasargā to no nelieliem bojājumiem (no lieliem bruģakmeņiem tie, protams, neglābs), un, otrkārt, piešķir automašīnai pievilcīgāku izskatu.

Jansons atgādina, ka auto laka ir vienīgais aizsargslānis krāsai, to ir iespējams uzturēt labā stāvoklī, bet pilnībā saglabāt bez papildu aizsardzības līdzekļiem diez vai izdosies. Pēc viņa teiktā, ideāls variants ir auto virsbūvi aplīmēt ar aizsargplēvi, kas ir divreiz biezāka nekā auto laka. Ja šī plēve tiek saskrāpēta, saulē uzsilstot šīs švīkas izlīdzinās. Papildu labums ir tas, ka plēve tiek ražota no poliuretāna un amortizē atkritumus, akmentiņus un šķembas.

Otrs variants ir keramiskie pārklājumi. Tā ir ķīmiska viela, kas tiek uzklāta uz virsbūves pēc tās attīrīšanas un pūlēšanas. Šādā veidā automašīnai "uzaudzē" aizsargslāni. Tas nozīmē, ja ir skrāpējumi, tie nav lakai, bet keramiskajam pārklājumam, savukārt to var ik gadu atjaunot, nopulējot veco slāni un uzliekot jaunu.

Novietojiet mašīnu pareizi

Ja meklējat veidus, kā labāk aizsargāt savas automašīnas krāsojumu, vislabākais padoms ir pēc iespējas biežāk novietot spēkratu ēnā. Tas ir viens no vienkāršākajiem, lētākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā aizsargāt savu automašīnu pret ultravioleto starojumu, lietu, koku sveķiem un putnu izkārnījumiem.

Ideāli, ja auto novieto garāžā, taču, ja jums tādas nav, apsveriet iespēju ieguldīt pagaidu automašīnu nojumē, lai krāsa pēc iespējas ilgāk neizbalētu. Varat arī iegādāties kvalitatīvu automašīnas pārsegu, lai nodrošinātu jūsu automašīnai nepieciešamo aizsardzību.

Lai saglabātu auto tādā stāvoklī, lai pašam autovadītājām būtu prieks un pēc tam, ja rodas tāda nepieciešamība, varētu pārdot spēkratu par labu cenu, jāatceras vēl dažas svarīgas lietas.

"Uz auto virsmas nedrīkst likt lietas, kas var saskrāpēt tā krāsojumu, spēkrats pēc iespējas jāsargā no saules stariem, kā arī, protams, kopšanai izmantot tikai kvalitatīvus šampūnus un citas auto ķīmijas līdzekļus," iesaka "Inter Cars Latvija" vadītājs.