Kad ir svarīga ne tikai cena: elektroauto ģimenei ar ierobežotu budžetu

Kad pienācis brīdis izvēlēties jaunu ģimenes auto un priekšroka tiek dota elektriskam modelim, ir jāizvērtē visi "par" un "pret", jo kritēriji, kas būtu piemēroti benzīna un dīzeļdzinēja auto, šajā gadījumā ne vienmēr būs noderīgi. Kādu elektroauto var iegādāties ar 40 tūkstošu budžetu, lai tas atbilstu ģimenes vajadzībām un būtu arī praktisks ekspluatācijā?

Vispirms jāizvērtē, kādiem mērķiem auto izmantos

Daudzi droši vien bez ilgām pārdomām piekritīs, ka jaunas mašīnas gadījumā viens no svarīgākajiem kritērijiem ir cena. Kad noteikta ģimenes makam pieņemama robeža, var sākt meklēt modeli, kas iekļaujas budžeta rāmjos.

Tomēr, pirms sākt meklējumus, "Delfi Auto" redaktors un konkursa "Latvijas Gada auto" žūrijas pārstāvis Raimonds Zandovskis iesaka vispirms apdomāt, kādam mērķim elektroauto tiks iegādāts.

"Ar 40 tūkstošiem eiro jebkurā gadījumā būs jāskatās uz kompakto klasi – "Volkwagen ID.3", "Renault Megane E-Tech", "Nissan Leaf" vai franču "Peugeot e-2008" un "Citroën ë-C4". Tāpēc vispirms pašiem jāatbild uz jautājumu, vai šāds tips jūsu ģimenei vispār ir piemērots. Ja secināt, ka ir piemērots, tad tālāk jādomā par to, kur elektromobili izmantosiet. Vai tas būs otrais ģimenes auto braukšanai pa pilsētu, vai tas paredzēts kā universāla mašīna tālākiem ceļojumiem," saka Raimonds.

Ja elektroauto kalpos tikai pilsētā, tad varētu skatīties uz "Nissan Leaf", kurš maksā nedaudz vairāk par 30 tūkstošiem eiro. Šim modelim ir 39 kWh akumulators, un ar vienu uzlādi tas var veikt aptuveni 280 kilometrus (saskaņā ar WLTP). Jāņem gan vērā, ka tas nebūs labākais variants garākiem maršrutiem. No 20 līdz 80 procentiem uzlādē aptuveni 40 minūtēs, taču akumulatoram nav aktīvās termoregulācijas, tāpēc vasarā, ja tas pārkarsīs, uzlādei jārēķina vairāk par stundu.

Ja vēlaties daudzpusīgāku elektromobili, nāksies skatīties dārgāku modeļu virzienā. Piemēram, "Volkswagen ID.3" bāzes versijas cena pārsniedz 43 tūkstošus eiro, taču ar vienu uzlādi var nobraukt gandrīz 350 kilometrus (saskaņā ar WLTP). Uzlāde no 20 līdz 80 procentiem aizņem apmēram tikpat daudz laika kā "Nissan Leaf", taču "ID.3" akumulatoram ir aktīvā termoregulācija, kas gādā, lai uzlāde gana ātri notiktu jebkādos apstākļos.

Vēl viena alternatīva ir "Citroën ë-C4", kura cena sākas nedaudz virs 37 tūkstošiem eiro. Taču šis auto ir spējīgāks – tā 50 kWh akumulators ar vienu uzlādi ļauj nobraukt vairāk nekā 350 kilometrus (saskaņā ar WLTP). Savukārt uzlādēt no 20 līdz 80 procentiem to var mazāk nekā pusstundas laikā, un to nodrošina ne tikai akumulatora termoregulācijas sistēma, bet arī fakts, ka maksimālā uzlādes jauda ir 100 kW.

Jo vairāk brauc, jo ātrāk atmaksājas

Ņemot vērā elektroauto augsto starta cenu, īpaši salīdzinājumā ar līdzīgiem benzīna un dīzeļa modeļiem, potenciālie pircēji varētu apšaubīt, vai tā tiešām ģimenei ir racionāla izvēle. Raimonds Zandovskis uzskata, ka šāds jautājums ir saprotams, tāpēc iesaka visu aprēķināt. Pēc viņa teiktā, parasti gan šādas aplēses pierāda, ka augstāka iegādes cena atmaksāsies, jo ilgtermiņā ievērojami lētāka būs elektroauto ekspluatācija.

Taču ir jāņem vērā daži papildu faktori. "Ja elektroauto nav iespējams uzlādēt mājās, tad visdrīzāk to nav vērts pirkt. Uzlādējot publiskajās maksas stacijās, simts nobrauktie kilometri izmaksās aptuveni tikpat, cik ar benzīna vai dīzeļa auto. Savukārt, ja ir iespēja uzlādēt mājās, izmantojot lētāko nakts tarifu vai uzstādītās saules baterijas, simts kilometri izmaksās pāris eiro. Tāpēc augstāka iegādes cena atmaksājas, plus vēl tam ir arī mazāki citi ekspluatācijas tēriņi," skaidro speciālists.

Tāpat jāatceras, ka jārēķina ne tikai nauda, bet arī veiktie kilometri. Proti – pat ja visi apstākļi ar elektromobili ļauj nobraukt 20, 30 vai pat 40 tūkstošus kilometru gadā un tādējādi paātrināt tā atmaksāšanos, garantijas nosacījumi šo distanci var ierobežot. Piemēram, gan "Nissan Leaf", gan "Volkswagen ID.3" ir piecu gadu vai 100 000 kilometru garantija. Tomēr ir arī citi piemēri – francūži savam "Citroën ë-C4" piešķir piecu gadu garantiju bez nobraukuma ierobežojuma.

Pirkt tagad vai pagaidīt?

Vērojot Latvijas un pasaules ekonomikas dinamiku, kas šobrīd arvien biežāk liek lietot terminu "inflācija", pat domā par lētu kompakto elektroauto uzplaiksnī jautājums – labāk pagaidīt vai pirkt uzreiz?

"Tendences liecina, ka cenas tikai pieaugs, taču – no otras puses – paaugstinās arī dzīves līmenis, tāpēc viss vairāk vai mazāk ir līdzsvarā. Daudz svarīgāk ir izvērtēt savas iespējas un to, vai jauns auto neradīs finansiālu diskomfortu. Ja iespējas to ļauj izdarīt jau šodien un esat izvēlējies pat modeli – pērciet nost. Ja esat nolēmis pagaidīt – arī tas nav slikts lēmums," uzskata Raimonds Zandovskis.

Ja gatavojaties iegādāties elektroauto jau tagad, neaizmirstiet izmantot valsts piešķirto atbalstu 4500 eiro apmērā – tas ievērojami samazinās mašīnas cenu. Piemēram, ar atbalstu "Nissan Leaf" bāzes cena samazinās līdz 26 tūkstošiem eiro, bet "Volkswagen ID.3" sākumcena ir 38 600 eiro. Tajā pašā laikā "Citroën ë-C4" cenu, izvēloties zemāku aprīkojuma līmeni, var pazemināt līdz kādiem 32 500 eiro. Tātad, iegādājoties kompaktu, ģimenei draudzīgu elektromobili, joprojām iespējams itin viegli iekļauties 40 000 eiro robežās.