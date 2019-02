Kad mūžs ir nodzīvots jeb ko iesākt ar veco auto

Kāpēc ir svarīgi laikus nodot vecās automašīnas oficiālajos pieņemšanas punktos un kā to iespējams izdarīt – skaidro Baltijas valstu vadošais metāla izstrādājumu iepirkšanas, pārstrādes un eksporta uzņēmums "Tolmets".

Atkritumu šķirošana un pārstrāde ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, un videi draudzīgs dzīvesveids ir ne tikai izvēle, bet nepieciešamība, ņemot vērā ierobežotos resursus un dabas piesārņojumu. Metāls, kas ir viens no progresīvākajiem atkritumu veidiem, ir pārstrādājams bezgalīgi daudz reižu, vienlaikus ievērojami ietaupot darbaspēku, laiku un dabas resursus.

Kāpēc ir nepieciešama profesionāla veco automobiļu utilizācija

Transportlīdzekļa īpašniekam ir jānodrošina, lai tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots pārstrādes uzņēmumam. Ja spēkrats jau ilgstošu laiku ir atstāts stāvam neatļautā vietā, to var piespiedu kārtā evakuēt, ņemot vērā, ka šāda rīcība atbilstoši normatīvajiem aktiem ir Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums.

Tomēr nereti liela daļa automašīnu tiek norakstītas novēloti, un līdz auto kapsētām vai metāla smalcinātājam tās nonāk tikai tad, kad vairākus gadus nostāvējušas pagalmā vai ceļa malā.

Noteikti jāmin, ka arī patvaļīga transportlīdzekļa izjaukšana nav pieļaujama – automašīna sastāv no dažāda veida atkritumiem, kuri jāapsaimnieko atbilstoši prasībām. Vienā automašīnā ir aptuveni pieci līdz 10 litri dažādu tehnisko šķidrumu – antifrīzs, bremžu šķidrums, stūres pastiprinātāja šķidrums, eļļas, akumulatora skābe u.c. Lielākā daļa šo šķidrumu ir toksiski, līdz ar to ir nepieciešama profesionāla pieeja šo šķidrumu neitralizēšanā.

Tāpēc, lai vecu automobiļu utilizēšana nekļūtu par problēmu nedz to īpašniekiem, nedz dabai, spēkratu ieteicams nodot kādā no sertificētiem metāla pārstrādes punktiem, kur par to pienācīgi parūpēsies. Automobilis tiks atbrīvots no visiem degošajiem eļļošanas materiāliem, bremžu un stikla tīrīšanas šķidrumiem, kas arī vēlāk tiek pārstrādāti. Automobiļu akumulatori tiek nogādāti pārstrādei akumulatoru rūpnīcā, bet sasmalcinātās riepas tiek izmantotas kā ceļu seguma vai izolācijas materiāls.

Ko der zināt, ja vēlaties nodot nokalpojušo spēkratu metāla pārstrādei

"Tolmets" pārstāvis Valdis Uburģis atklāj, ka daudziem iedzīvotājiem aktuāla ir automašīnu un to detaļu utilizācija, tomēr ne visi potenciālie metāla atkritumu nodevēji ir informēti par iespējām, kā savu mūžu nokalpojušo transportlīdzekli nodot pārstrādei. Sākotnēji vēlams noskaidrot tuvāko metāla izstrādājumu pieņemšanas punktu un precizēt, vai tā darbinieki ar savu transportu var piegādāt pārstrādei paredzēto automobili, ja pats īpašnieks šo piegādi veikt nevar.

Oficiālajos metāla pārstrādes punktos svari, uz kuriem tiek svērti norakstītie automobiļi, ir sertificēti, turklāt, pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums izsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu un elektroniski informē CSDD par likvidācijai pieņemto transportlīdzekli.

Der zināt, ka, nododot transportlīdzekli pārstrādei, ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – spēkratus iespējams nodot tikai to īpašniekiem vai notariāli pilnvarotām personām. Samaksas saņemšana notiek ar bankas pārskaitījumu, vairumā gadījumu naudu saņemot jau vienas diennakts laikā.

Ja arī jūsu pagalmā jau kādu laiku nekustīgs stāv vecais auto, sazinieties ar tuvāko pieņemšanas punktu, kas piedāvās piemērotāko situācijas risinājumu.