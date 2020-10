Kad slapjš, tad slidens – policija iesaka laicīgi auto aprīkot ar ziemas riepām

Lai gan aizvien termometra stabiņš rāda vairākus grādus virs nulles, sinoptiķi sola, ka tuvākajās naktīs vairākās vietās Latvijā temperatūra var nokristies zem nulles. Šādi laikapstākļi var būt īpaši bīstami agrās rīta stundās satiksmes dalībniekiem, jo uz ceļiem var veidoties apledojums jeb tā saucamais melnais ledus. Tādēļ Valsts policija (VP) aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvērtēt jau laicīgi nepieciešamību aprīkot savu spēkratu ar ziemas riepām.

Rudens un ziemas starpsezonā, kad laikapstākļi vēl ir mainīgi, uz ceļiem visbiežāk rīta stundās var veidoties apledojums – nemanāma ledus kārtiņa, kura uz ceļa var izskatīties kā slapjš asfalts. Pārvietošanās pa šādu ceļu ir bīstamāka nekā vasaras sezonā, tādēļ VP aicina autovadītājus būt piesardzīgus, ievērot lielāku braukšanas distanci un atbilstošu braukšanas manieri.

Mainīgā temperatūrā īpaši bīstamas vietas var veidoties uz tiltiem vai ceļu pārvadiem un ceļa līkumos. Šādās vietās ir svarīgi īpaši ievērot drošu braukšanas ātrumu, kā arī autovadītājiem jāizvairās no strauju manevru veikšanas, kas var izraisīt slīdēšanu.

Ja no rīta autovadītājiem ir jāuzmanās no apledojuma, tad pa dienu, pēc rudenīga lietus, uz ceļiem var veidoties peļķes, kā rezultātā ceļa rises piepildās ar ūdeni. Šādos laikapstākļos autovadītājiem jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nezaudētu kontroli pār transportlīdzekli, jo, iebraucot ar ūdeni piepildītās ceļa risēs, transportlīdzekļa riepas var zaudēt saķeri ar ceļa segumu un var notikt tā dēvētā akvaplanēšana. Risks palielinās brīdī, kad transportlīdzekļa vadītājs veic straujus manevrus, tādēļ, autovadītājiem jāizvairās no pēkšņiem manevriem – straujas bremzēšanas vai straujas ātruma uzņemšanas.

VP aicina autovadītājus neriskēt ar savu un apkārtējo satiksmes dalībnieku drošību braukšanas laikā. Gadalaiku maiņas periodā ir ļoti būtiski, lai autovadītāji parūpētos par sava transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, īpaši riepu kvalitāti. Kā arī jau savlaicīgi izvērtētu nepieciešamību, aprīkot savu transportlīdzekli ar ziemas riepām.

Šī brīža statistika liecina, ka Latvijā šogad līdz 15. oktobrim ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 104 satiksmes dalībnieki, bet cietuši 3370. Pērn šajā pat periodā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 99 cilvēki, bet cieta 3681 persona.