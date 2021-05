Kādēļ arvien vairāk autovadītāju izvēlas uzlādējamos hibrīdauto

Uzlādējamā hibrīda modeļu piedāvājums turpina dinamiski pieaugt, autoražotājiem solot, ka šī tipa mašīnas simtprocentīgi elektriskajā režīmā spēs nobraukt 50 līdz 70 kilometru, bet vidējais degvielas patēriņš būs tikai divi litri uz 100 km. Kādi ir galvenie iemesli, kālab spraudņa hibrīdi kļūst par aizvien pievilcīgāku alternatīvu citiem ekonomiskiem un vidi saudzējošiem transportlīdzekļiem?

Saskaņā ar Eiropas autoražotāju asociācijas (ACEA) datiem 2020. gadā Eiropas Savienībā tika reģistrēti gandrīz 510 000 jaunu uzlādējamo hibrīdu, un tas ir skaits, kas 2019. gada reģistrācijas pārsniedz vairāk nekā 3,5 reizes. Vislielākās simpātijas šai piedziņas tehnoloģija izrādīja vācieši, kuri pērn iegādājās 200 000 uzlādējamo hibrīdu. Otrajā vietā bija Francijas automobilisti (75 000), bet trešajā – Zviedrijas (66 000).

"Šo automašīnu galvenā priekšrocība ir iespēja nelielos ikdienas maršrutus veikt elektriskajā režīmā. Piemēram, ja dzīvojat netālu no Rīgas, teiksim, Jūrmalā, un ikdienā galvenā braukšana ir uz darbu un atpakaļ, rēķini par degvielas uzpildi tik tiešām būs pavisam nelieli. Braukšanai pa pilsētu var pietikt ar elektrību vien, un tas ļaus aizmirst par degvielas uzpildi kā regulāru procesu," skaidro "Auto Bild Latvija" redaktors Toms Timoško.

Žurnālists arīdzan norāda, ka uzlādējamais hibrīds aiztaupa bažas par sniedzamību. "Kādam degvielas tvertnes esamība noteikti palielinās drošības sajūtu, jo nestrādājoša uzlādes punkta dēļ nebūs jāpaliek uz ceļa. Tā ir ļoti svarīga uzlādējamā hibrīda priekšrocība, kas ļauj tam būt par sava veida tiltu starp ierasto degvielas lietošanu un elektrisko braukšanu nākotnē. Te ir vērts pieminēt, ka, izmantojot akumulatorā uzkrāto enerģiju un iztukšojot degvielas tvertnes dzīles, daži ekonomiskas braukšanas meistari ar spraudņa modeļiem pamanās vienā rāvienā nobraukt vairāk nekā 900 vai pat 1000 km," stāsta Timoško.

SUV ar uzlādējamā hibrīda tehniku kļūst arvien populārāki

Tas nozīmē, ka nākamo piecu gadu laikā mums vajadzētu redzēt parādāmies daudz vairāk videi draudzīgo auto. Līdzšinējā Rietumvalstu statistika liecina, ka uzlādējamie hibrīdi popularitāti gūst jūtami straujāk nekā pilnībā elektriskie auto. Vācijā, Francijā, Dānijā un Itālijā pagājušajā gadā to reģistrācija pieauga par 300 procentiem, kamēr Austrijā, Beļģijā, Nīderlandē, Spānijā un Polijā par 200%.

Uzlādējamo hibrīdu spēcīgajā pārdošanas kāpumā galvenā loma bija diviem faktoriem: plašākam piedāvājumam un, otrkārt, uzlabotām tehnoloģijām, kas tos padara par aizvien pievilcīgāku pirkumu.

Ražotāji, kas savā modeļu klāstā ievieš uzlādējamos hibrīdus, piedāvā lielākas kapacitātes baterijas nekā pašuzlādes hibrīdos. Tās ir nepieciešamas, lai elektriskajā režīmā varētu veikt lielākus attālumus. Un jo mazāks ir degvielas patēriņš un CO2 emisija, jo mazāka ir automobiļa ietekme uz vidi, turklāt, tā kā emisiju apjoms ir sasaistīts ar nodevas apmēru, uzlādējamā hibrīda ekspluatācija iznāk lētāka arī šajā ziņā.

Aizvien stingrākas izmešu prasības ir izraisījušas ievērojamas pārmaiņas, liekot autoražotājiem būtiski transformēt to piedāvājumu un tradicionālos dzinējus pamazām aizstāt ar citām tehnoloģijām. Piemēram, "Kia" vēl tikai pirms dažiem gadiem piedāvāja vienīgi ierastos benzīna un dīzeļa dzinējus, taču tagad ražotāja spēka agregātu klāsts ir ārkārtīgi plašs.

Pircēji var izvēlēties mazo krosoveru "XCeed" ar benzīna motoru, dīzeļdzinēju vai uzlādējamā hibrīda sistēmu, savukārt lielais apvidnieks "Sorento" ir pieejams ne tikai ar tradicionālo dīzeli, bet arī ar hibrīda vai uzlādējamā hibrīda sistēmu, kurā izmantots benzīna dzinējs. Savukārt kompaktajam krosoveram "Niro" ir divi piedziņas varianti – pašuzlādes hibrīds vai tīra elektriskā piedziņa.

"Niro" spraudņa hibrīda versija 2020. gadā bija Eiropā populārāko uzlādējamo hibrīdu desmitniekā, un līderu sarakstā ierindojās seši SUV. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka degvielu taupošā tehnoloģija jau ir pieejama lielākos automobiļos, un tagad tie var braukt ievērojami ekonomiskāk.

Kam un kuram tas ir vispiemērotākais?

Kālab spraudņa hibrīdi kļūst par pievilcīgu alternatīvu elektriskajiem auto un parastajiem hibrīdiem? Pēc ekspertu teiktā, tie apvieno videi draudzīgu spēkratu labākās īpašības, plūdeni paātrinās un brauc daudz klusāk nekā tradicionālie auto ar iekšdedzes motoru.

Atšķirībā no parastā hibrīda spraudņa hibrīdu bateriju var uzlādēt no elektrotīkla. Tai ir lielāka kapacitāte, turklāt baterija uzlādējas rekuperatīvās bremzēšanas laikā. Šī tehnoloģija ļauj tīrā elektriskajā režīmā paveikt vairākus desmitus kilometru, turklāt vadītājam nav jābažās par pilnībā izlādējušos bateriju vai par to, kur atrast tuvāko uzlādes staciju, jo, kad nepieciešams, ieslēdzas automobiļa iekšdedzes dzinējs.

"Parasti šādus auto izvēlas tie, kuriem ir iespēja mašīnu uzlādēt mājās no sadzīves tīkla. Autobraucēji vēlas ietaupīt, jo degviela nav lēta. Cilvēki lēš, ka ar elektrisko piedziņu paveicamais attālums atbilst viņu ikdienas maršrutiem, un uzlādējamā hibrīda iegāde galu galā attaisnosies – arī tādā ziņā, ka 100% elektrisko auto tomēr ir jūtami dārgāki. Savukārt tie autobraucēji, kuri ar elektrisko piedziņu vēlas veikt lielāku attālumu, izvēlas pilnībā elektrisku braucamo," teic Timoško.

Līdz elektromobiļi pilnībā aizstās tradicionālos auto ar iekšdedzes dzinēju, uzlādējamie hibrīdi būs optimāls pārejas variants, jo tie palielina autobraucēju izpratni par piesārņojuma samazināšanas nepieciešamību un palīdz veidot jaunus automobiļa uzlādes un lietošanas paradumus. Turklāt uzlādējamā hibrīda īpašniekiem nav vajadzības investēt papildu naudu sienas lādētājā.

"Uzlādējamo hibrīdu baterija nav liela, tāpēc pilnībā pietiek ar 220V tīklu. Situācija ir citāda ar elektromobiļiem – baterijas kapacitāte ir daudzkārt lielāka, un bez lādēšanas ietaises to nakts laikā vairs nav iespējams "uztankot". Tā ka, jā, hibrīdam pietiek ar parasto tīklu, un par sienas lādētāju varētu domāt vienīgi tad, ja jums kaut kādu iemeslu dēļ mašīnu vajag uzlādēt ātrāk un biežāk. Tādā gadījumā varbūt ir vērts domāt par lādētāja uzstādīšanu darbā vai mājās, un tagad to var uzstādīt pat daudzdzīvokļu nama pazemes autostāvvietā," piebilst "Auto Bild Latvija" redaktors.