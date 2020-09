Šis gads mums atnesis daudz dažādu pārsteigumu, un nebūt ne visi no tiem ir bijuši pozitīvi. Covid-19 radītā krīze atstājusi iespaidu gandrīz vai visām rūpniecības un biznesa nozarēm, samazinot arī auto ražošanas apjomus. Tādējādi pieaugušas arī lietotu automobiļu cenas – jo gluži vienkārši šādu spēkratu piedāvājums tirgū ir sarucis. Tomēr Lietuvā lietoti automobiļi joprojām ir lētāki nekā citviet Eiropā. Kāpēc tā ir, skaidro raidījums "Tavs Auto TV" savā jaunākajā sižetā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Piedāvājums ir stipri sarucis, kas savā ziņā spiež arī tirgus cenu uz augšu. Gan mums, gan arī citiem autodīleriem noliktava ar pieejamajiem automobiļiem ir samazinājusies," norāda Baltijā lielākā lietoto automobiļu pārdevēja "BRC Autocentrs" direktors Matīss Mežaks.

"Ar Lietuvu, kā vienmēr, ir mazliet specifiski," smaidot stāsta Mežaks. "Galvenais faktors, kāpēc Lietuvā, skatoties pārdošanas sludinājumus, cenas šķiet zemākas nekā citur, ir lielais no ASV ievesto automobiļu īpatsvars. Pārsvarā visas šajos sludinājumu portālos redzamās automašīnas, es pat teiktu kādi 95 procenti, Lietuvā ir ievestas pēc avārijas."

"Turklāt Lietuvā ir sava specifika, ka viņiem no ASV ievestajiem auto nav nepieciešama tāda sertifikācija, kā visā citā Eiropas Savienībā, bet gan "savējā", kas ir daudz lētāka. Līdz ar to Lietuvas cena lietotai automašīnai ir zemāka, bet tam vienmēr ir iemesli apakšā, kāpēc tas tā ir," skaidro lietoto auto tirgū pieredzējušais "BRC Autocentrs" direktors.

"Lai tādu no ASV atvesto un Lietuvā nopirkto automobili piereģistrētu Latvijā, ir jāveic sertifikācija, kas aizņem daudz laika, kā arī automātiski atkrīt līzings tādam auto. Arī šis faktors, ka Lietuvas tirgū ir daudz šādu amerikāņu automobiļu ar ne visai tīru vēsturi, nospiež vidējo tirgus cenu arī sakarīgākiem automobiļiem. Tomēr šos sakarīgos auto ir jāmāk atpazīt un izķert," norāda Mežaks.

"Salīdzināt ar Vācijas cenām šobrīd tiešā veidā būtu nekorekti, jo no šī gada 1. jūlija Vācijā tika samazināta PVN likme (no 19 uz 16 procentiem – piez.), kas redzams arī Vācijas lietoto automobiļu cenās – tās it kā palikušas zemākas. Tomēr, ja ņem vērā visus Latvijā nomaksājamos nodokļus, tad pie cenas ir jāpieskaita vēl pieci procenti klāt. Tā cena, kas redzama auto pārdošanas sludinājumā Vācijā, nebūt nenozīmē, ka Latvijā šis auto izmaksās tikpat," skaidro Mežaks.

"Uzņēmums, pērkot automašīnu Vācijā, pērk to par neto vērtību – bez Vācijas PVN, kas šobrīd ir 16%. Tomēr, ievedot automobili Latvijā, ir jāsamaksā 21 procenta PVN. Līdz ar to veidojas piecu procentu starpība un līdz ar to arī spēkrats Latvijā izmaksā dārgāk," norāda "BRC Autocentrs" dirketors.

"Ja jūs kā fiziska persona Vācijā nopērkat automobili ar bankas pārskaitījumu, tad varat šo spēkratu iegādāties ar 16 procentu PVN likmi un nekāds PVN Latvijā vairs nav jāmaksā. Ar PVN būs svaigāku gadagājumu automobiļi – tos parasti atgādā šeit un pārdod līzinga kompānijai, kad arī PVN ir jāsamaksā," procesu skaidro Mežaks.

Lai pārliecinātos, ka lietotais auto, ko vēlaties iegādāties, ir drošs, galvenais ir nepaslinkot – pārbaudīt tā vēsturi dažādās interneta datubāzēs, kā arī klātienē autoservisā.