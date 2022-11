Kāds ir pilnvērtīgs jauna auto testa brauciens pirms iegādes

Pirms jauna auto izvēles un pirkšanas līguma parakstīšanas būtu ieteicams apkopot informāciju par noskatīto modeli, izvērtēt dažādas nianses un atvēlēt pietiekami daudz laika vizītēm dīleru centros. Tomēr viena no galvenajām lietām ir izmēģinājuma brauciens, jo tas var kļūt par izšķirošo faktoru, lai pieņemtu atbildīgo lēmumu.

Informācija jāapkopo no dažādiem avotiem

Mūsdienu laikmetā ir viegli atrast ziņas par jebkuru automašīnu. Pirmkārt, par to rūpējas paši ražotāji un pārdevēji: viņi transportlīdzekļu aprakstus ievieto savās mājaslapās. Atsauksmes var atrast ziņu portālos un auto tīmekļa vietnēs un žurnālos, video platformās un sociālajos tīklos. Kā redzams – avotu ir papilnam, tāpēc informācijas meklēšana var aizņemt daudz laika, taču tehnoloģiju bloga "Kursors" auto eksperts Māris Gaugers apgalvo, ka tas ir tā vērts.

"Auto žurnālisti un apskatnieki pievērš uzmanību dažādiem aspektiem. Atšķirīgo testa apstākļu dēļ ekspertu vērtējums mēdz nesakrist, tāpēc secinājumi var būt pārsteidzoši atšķirīgi. Taču cilvēks no tā ir ieguvējs, jo tādā veidā iegūst patiesi daudzpusīgus datus. Protams, daudz kas dzīvē ir subjektīvs, taču internetā pieejami arī modeļu salīdzinošie testi, kas sniedz iespēju ērti pārskatīt lielu informācijas apjomu. Tāpēc, jo vairāk atsauksmju par konkrēto modeli izlasīsiet, jo skaidrāku priekšstatu gūsiet un, iespējams, atklāsiet alternatīvas, par kurām iepriekš pat nebijāt aizdomājies," norāda Gaugers.

Alternatīvu variantu meklējumi dažkārt patiešām noved pie negaidītiem atklājumiem. Piemēram, vidējās klases sedanu un universāļu izvēle šobrīd ir nabadzīgāka nekā pirms desmit gadiem. "Renault Talisman" nesen pameta tirgu, "Ford Mondeo" Eiropā vairs netiek piedāvāts, un arī japāņu "Honda Accord" jau ilgu laiku pārdots netiek.

Tomēr daži ražotāji atgriežas šajā segmentā. Viens no jaunākajiem piemēriem ir Francijas uzņēmums "Citroën". "C5 X" modelim vajadzētu piesaistīt to potenciālo pircēju uzmanību, kuri meklē augstāku komforta līmeni. Šī var būt alternatīva vācu sedaniem, kā arī tirgū iecienītajiem "Škoda Superb" un "Toyota Camry".

Ko var paspēt vienā stundā?

Ir ļoti svarīgi, lai izmēģinājuma brauciena laiks tiktu izmantots jēgpilni, tāpēc, dodoties uz dīlera centru, jābruņojas ar neatlaidību.

Kad ierodaties auto salonā un sarunājat izmēģinājuma braucienu, parasti tam tiek rēķināta aptuveni stunda. Vai ar šo laiku pietiek, lai novērtētu visas noskatītās mašīnas funkcijas?

"Stundas laikā var saprast galvenās lietas. Piemēram, ja jums svarīgs ir komforts, šajā laika sprīdī jūs spēsiet saprast, vai auto ir ērts un vai tas ir lieliski vadāms," saka Māris.

Tomēr visu nianšu iepazīšanai ar vienu stundu, visdrīzāk, tomēr būs par maz. "Par piemēru varam ņemt elektrisko "Nissan Ariya". Iekāpjot iekšā, mašīna izskatās mūsdienīga un solīda, taču diez vai stundas laikā pamanīsiet tādu trūkumu kā elektriski atveramais sīklietu nodalījums. Lieta tāda, ka tas atveras un aizveras tikai tad, kad auto ir ieslēgts. Tāpēc, ja, piemēram, jūs tur ieliksiet maku, izkāpsiet no mašīnas, atcerēsieties par maku un atgriezīsieties to paņemt, pa vienkāršo jums tur nekas nesanāks. Vēl viens piemērs ir "Renault Megane E-Tech Electric", kas atstāj ļoti labu pirmo iespaidu. Taču tikai tik ilgi, kamēr brauc pa pilsētu. Iebraucot uz šosejas, kur ātrums ir lielāks, salonā dzirdams kaitinošs vēja troksnis. Vai to iespējams noskaidrot stundas laikā?" retoriski jautā Māris.

Taču, ja laiks tiek izmantots saprātīgi, pat stundu ilgs brauciens būs diezgan informatīvs.

"Pirmkārt, es ieteiktu izbraukt nevis pa konsultanta ieteikto ceļu, bet gan pa savu tradicionālo maršrutu. Šādā veidā jūs varēsiet novērtēt mašīnu tipiskajos savas ikdienas apstākļos. Vai arī, ja meklējat komfortu, izvēlieties ceļa posmu, kurā to patiesi ir iespējams pārbaudīt. Otrkārt, ja izvēlaties starp vairākiem modeļiem, es ieteiktu tos visus izmēģināt vienā dienā. Tāpat var apmeklēt testu dienas, kur vienuviet var izmēģināt daudzus modeļus. Testējot mašīnas vienu pēc otras, ir vieglāk novērtēt atšķirības, trūkumus un priekšrocības. Citiem vārdiem sakot – kamēr emocijas ir karstas, salīdzināt ir vieglāk," saka auto apskatnieks.

Neizlemiet bez apspriešanās ar ģimeni

No plašā piedāvājuma izvēlieties dažus modeļus, kas vislabāk atbilst jūsu vēlmēm. Pēc izmēģinājuma braucieniem saīsiniet savu sarakstu un vienojieties par iespēju izmēģināt automobili ilgāk.

"Es ļoti ieteiktu sarunāt ar pārdevēju, ka izbrauksiet ilgāku laiku. Kā jau minēju, tas ļaus labāk novērtēt ergonomiku un arī multimediju sistēmu. Tāpat tad arī citi ģimenes locekļi varēs izmēģināt, cik labi konkrētā mašīna atbilst viņu vajadzībām. Daži modeļi var sagādāt patīkamus pārsteigumus," saka Māris Gaugers.

Pēc atbildīgas sagatavošanās un pilnvērtīga testa brauciena izkristalizēsies dažādas nianses un konkrētu modeļu īpašības. Un tieši tas ir pareizais ceļš, lai nonāktu pie sava īstā auto.