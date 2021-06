Kardašjana demonstrē ar aitas vilnu viscaur pārklātu 'Lamborghini'

Amerikāņu aktrise un fotomodele Kima Kardašjana prezentējusi sportisko apvidnieku "Lamborghini Urus", kā virsbūve un interjers pilnībā pārvilkts ar aitas vilnas audumu. Neparasti pārbūvētais automobilis radīts Kardašjanai piederošā apģērbu zīmola reklāmai.

Pūkainais audums automobiļa salona un eksterjera noformējumam nav žēlots – ar to nav pārklāti vienīgi lukturi, logu stikli, riteņi, pedāļi, vadības sviras un multimediju sistēmas ekrāns.

Kardašjana publicējusi fotoattēlus, kuros pozē tāda paša auduma apģērbā pie balti pūkainā "Lamborghini". Jaunās apģērbu līnijas tirdzniecība tiks uzsākta pirmdien, bet klātienē aitas vilnas audumā ietīto "Lamborghini Urus" varēs aplūkot kādā no Kardašjanas zīmola veikaliem Kalifornijā.

"Lamborghini Urus" ir viens no visātrākajiem sērijveida apvidus automobiļiem pasaulē, kas aprīkots 650 ZS jaudīgu V8 biturbo motoru. Šāds itāliešu apvidnieks no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,6 sekundēs un maksimāli sasniedz 305 km/h. Standarta jauns "Lamborghini Urus" maksā no aptuveni 200 tūkstošiem eiro.