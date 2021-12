Ķekavas apvedceļa būvniecības izmaksas samazina par 15,5 miljoniem eiro

Ministru kabinets otrdien, 21. decembrī, apstiprināja izmaiņas rīkojumā par ilgtermiņa saistībām Ķekavas apvedceļa būvniecībai, samazinot plānotās izmaksas par 15,5 miljoniem eiro. Tāpat, ņemot vērā projekta nozīmību, Ķekavas apvedceļam noteikts nacionālo interešu objekta statuss, portālu "Delfi" informēja Satiksmes ministrijā.

Pieņemtie precizējumi paredz, ka Satiksmes ministrija līdz 2043. gadam var uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, kas nepārsniedz 250 132 500 eiro (bez PVN). Iepriekš saistību apmērs tika noteikts 265 729 046 eiro (bez PVN) apmērā, taču tās samazināt ļāvusi privātās un privātās partnerības (PPP) līguma slēgšanas brīdī spēkā esošā starpbanku aizņemšanās likme un procentu darījumu likme.

Vienlaikus valdība Ķekavas apvedceļa PPP infrastruktūrai noteikusi nacionālā interešu objekta statusu. Tas saistīts ar to, ka Ķekavas apvedceļš uzskatāms par īpaši svarīgu transporta infrastruktūras objektu, ņemot vērā nepieciešamību attīstīt mūsdienīgu ātrgaitas valsts autoceļu tīklu atbilstoši šogad pieņemtajam Latvijas autoceļu attīstības plānam līdz 2040. gadam.



Valsts galvenā autoceļa A7 posms Rīga-Ķekava ir viens no noslogotākajiem Latvijas autoceļu posmiem, kur kravas transporta satiksmes intensitāte jau trīskārši pārsniedz paredzēto kapacitāti, radot sastrēgumus, sastrēgumu izraisītus zaudējumus, trokšņu piesārņojumu, kā arī gaisa piesārņojumu. Līdz ar to Ķekavas apvedceļa izbūve ir nepieciešama būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, un projekta īstenošanai nepieciešams tam noteikt nacionālā interešu objekta statusu.

Līgumu par Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanu parakstīja 2021. gada jūnijā, un jau decembrī sākti būvdarbi. Projektu realizē personu apvienība "Kekava ABT". Šo personu apvienību ar 80% no kopējā ieguldījuma kontrolē Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds TIIC 2 (SCA) SICAR, ko pārvalda TIIC. TIIC ir neatkarīgs infrastruktūras uzņēmums ar birojiem Luksemburgā, Portugālē un Francijā, kas specializējies liela mēroga transporta un sabiedriskās infrastruktūras projektos Eiropā un citviet pasaulē. Kā dažus no piemēriem var minēt Spānijā īstenoto ātrgaitas autoceļu starp Gerediagas un Elorrio pilsētām Spānijas ziemeļos (īstenots pēc tā paša modeļa kā Ķekavas apvedceļš), autoceļa "A150 Ecalles–Alix–Barentina" posmu Francijas ziemeļos un citus. Pa 10% no ieguldījumiem personu apvienībā ir AS "A.C.B." un SIA "Binders".