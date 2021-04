Ķeram vēju matos un baudām brīvību – kā sagatavoties jaunajai moto sezonai

Tuvojoties siltajam laikam, motociklisti nepacietībā gaida iespēju beidzot modināt no "ziemas miega" savu dzelzs rumaku un doties pirmajā braucienā. Drošai un ērtai brīvības sajūtas baudīšanai, traucoties par ceļiem, vispirms savs spēkrats jāsagatavo jaunajai sezonai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rūpes par tehniku ilgtermiņā atmaksājas, tādēļ motocikla "atziemošana" jāveic pakāpeniski un rūpīgi. Spēkrata sagatavošana sākas garāžā, veicot pārbaudes un apkopes darbus, kas ir drošas un ērtas pārvietošanās pamatā.

Motocikla ārpuses vizuālā pārbaude – ne tikai skaistumam

Pirmais darbs, ar ko vajadzētu sākt, gatavojoties izmantot spēkratu, – to rūpīgi nomazgāt. Šķietami pašsaprotamais uzdevums pilda vairākas funkcijas. "Pilnvērtīga tehnikas apkope ne tikai padara to vizuāli pievilcīgāku, bet arī ļauj pamanīt dažādas problēmas un defektus, kas slēpjas zem putekļu un netīrumu kārtas," norāda rezerves daļu tirgotāja "Inter Cars Latvija" moto segmenta vadītājs Andžs Rozenbergs. Pārbaudot motocikla kopējo vizuālo stāvokli, jāpārliecinās, vai nav pamanāma rūsa uz detaļām un konstrukcijām. To labāk varēs ievērot, ja virsmas būs tīras.

Turpinājumā jānovērtē riepu stāvoklis –, vai tajās nav izveidojušās plaisas un tā saucamie "izgulējumi". Mainoties temperatūrai, riepas uzsilst, tāpēc gaisa spiedienu tajās vajadzētu pārbaudīt gan sezonas sākumā, gan pēc pirmajiem nobrauktajiem 100 – 200 kilometriem.

Braukšanas drošību un komfortu ietekmē arī spēkrata apgaismojums – gan signāli instrumentu panelī, gan tuvās, tālās un bremžu gaismas, tāpēc vērtīgi ir pārbaudīt, vai paneļa stikls nav saplaisājis, vai pagrieziena rādītāji un citi signāli un lukturi funkcionē pareizi.

Ja ziemā motociklu rūpīgi neapklāj, jāņem vērā, ka, sākot to kustināt jaunās sezonas sākumā, varat atklāt negaidītus "viesus" spēkrata gaisa ieplūdes un izplūdes caurulēs. Šeit dažkārt izvēlas apmesties nelieli dzīvnieki, tāpēc pirms motocikla iedarbināšanas vajadzētu pārliecināties, ka visas caurules un atveres nav nosprostotas.

Kā pārliecināties, vai motocikls ir labā tehniskā kārtībā

Pēc Rozenberga teiktā, vienkāršākais, ko ikviens motocikla īpašnieks var darīt, rūpējoties par spēkrata dzinēju un tā ilgmūžību, ir regulāra eļļas maiņa. Pavasarī eļļas līmenis jāpārbauda un, ja nepieciešams, tā jānomaina. Šo darbu var paveikt arī mājās, un tam būs nepieciešami vairāki piederumi: trauks, kurā noliet veco šķidrumu, eļļas filtra atslēga, kā arī, protams, motocikla modelim piemērota, svaiga eļļa un eļļas filtrs.

Ne mazāk svarīga ir arī degvielas kvalitāte. Ja iepriekšējās sezonas beigās motocikla tvertnē palikusi vecā degviela, to vajadzētu notecināt. Brūnas daļiņas šķidrumā norāda uz rūsēšanu tvertnes iekšpusē, tāpēc ieteicams degvielai pievienot īpašu līdzekli skābes neitralizēšanai un aizsardzībai pret koroziju.

Nākamais uzdevums ir akumulatora pārbaude un apkope. Vispirms jāpārliecinās, vai tam nav redzami neizolēti savienojuma vadi vai apsūbējušas kontaktu vietas. Pirms došanās braucienā ar motociklu, tā akumulatoru vajadzētu arī uzlādēt. Ražotāji iesaka ik pēc noteikta laika mainīt akumulatoru, un par šādu nepieciešamību var liecināt arī apgrūtināta uzlāde vai pārāk strauja izlādēšanās.

Droša braukšana nav iedomājama bez kvalitatīvas bremžu sistēmas. Pavasarī vajadzētu pārbaudīt, vai motocikla bremžu caurulītes nav saplaisājušas un šķidrums nav mainījis krāsu. Ja tas noticis, bremžu šķidrumu ieteicams nomainīt.

Motociklu modeļos, kuri aprīkoti ar sajūga un gāzes trosītēm, jānovērtē ne tikai ārējo apvalku vizuālais stāvoklis, bet arī jāpārbauda darbība. Visvieglāk to izdarīt, paspaidot sajūga sviras vai gāzes rokturi, kam jāstrādā brīvi un bez aizķeršanās.

"Ja braucat ar ielas motociklu, pavasarī noteikti pārbaudiet tā gaisa filtrus," iesaka Rozenbergs. Vizuāli apskatot filtrus, tajos visbiežāk redzami putekļu un netīrumi. Netīra gaisa filtra dēļ dzinējā var nokļūt vairāk putekļu, kas ilgtermiņā rada motora bojājumus. "Filtra nomaiņa saskaņā ar ražotāja norādījumiem ne tikai pasargās dzinēju, bet arī paildzinās spēkrata mūžu," tā Rozenbergs.

Sagatavošanās braucienam mainīgajos Latvijas laikapstākļos

Lai traukšanās pa maziem celiņiem un lielām šosejām būtu droša un patīkama, jaunajai sezonai gatavam jābūt ne tikai motociklam, bet arī pašam tā vadītājam. Šeit nozīmīga loma ir ekipējumam.

Dodoties uz darbu vēsos rītos, motociklista ķivere nereti aizsvīst. To palīdzēs novērst "pinlock" dubultais aizsargstikla ieliktnis. "Ar laiku ķiveres ieliktnis zaudē savu funkcionalitāti, taču to var viegli nomainīt," atgādina Rozenbergs. Šāds neliels, bet svarīgs faktors rūpējas ne tikai par ērtu, bet arī drošu braukšanu, ļaujot pilnībā pārredzēt ceļu.

Gaisa temperatūras un laikapstākļu maiņai palīdz sagatavoties motociklista ekipējums – bikses, jaka un cimdi, vienlaikus samazinot arī traumu smagumu vai pat izglābjot dzīvību negadījumos. Mūsdienās profesionālā motociklistu apģērbā iestrādā vairākus slāņus, kurus viegli var noņemt vai pielikt, pielāgojoties braukšanas apstākļiem. Arī ķiverēm ir vairākas regulējamas ventilācijas sistēmas. "Visbeidzot, ērtākai braukšanai gan siltā, gan vēsā laikā ieteicams izvēlēties arī kvalitatīvu termoveļu," piebilst eksperts.

Uzsākot sezonu, jānovērtē ne tikai motocikla vizuālais un tehniskais stāvoklis un jāveic apkope, bet arī jāparūpējas par ekipējumu. Atbilstoša apstrāde, tīrīšana un uzglabāšana paildzinās tā kalpošanas laiku un funkcionalitāti. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī piesardzību ceļā.