'Kia' izplatītājs pārtrauc līgumsaistības ar dīleri Daugavpilī SIA 'Magistr Auto'

"Kia" izplatītājs Baltijas valstīs AS "KIA Auto" un SIA "Magistr Auto", kas ir Dienvidkorejas zīmola dīleris Latgales reģionā ar autocentru Daugavpilī, no šī gada 9. februāra pārtraucis savstarpējās līgumsaistības.

Abu pušu vienošanās paredz, ka no 2022. gada 9. februāra "Magistr Auto" pārtrauc "Kia" automašīnu tirdzniecību, kā arī jebkādu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā automašīnu apkopi. Līdzšinējais "Kia" dīleris tiks reorganizēts un turpinās darboties citā uzņēmējdarbības jomā.

Kamēr "KIA Auto" meklē jaunu partneri, kurš uzņemsies dīlera pienākumus Latgales reģionā un sniegs arī pēcpārdošanas pakalpojumus, visi "Magistr Auto" klienti ir aicināti vērsties pie "Kia" dīlera Rīgā.

"Kia" zīmols Latvijas jauno auto tirgū ieņem sesto vietu. Auto asociācijas apkopotā statistika par 2021. gadu liecina, ka decembrī Latvijā reģistrēti 59 jauni "Kia" automobiļi, kas ir par 103 procentiem vairāk nekā atbilstošā periodā 2020. gadā. Savukārt "Kia" daļa Latvijas jauno auto tirgū aizvadītā gada pēdējā mēnesī bija 5,2%, kas ir ievērojams kāpums no 2,6% pirms gada.

Ja atskatās uz 2021. gadu kopumā, tad redzams, ka ar 785 jaunām automašīnām arī šādā griezumā "Kia" ieņem sesto vietu jauno auto tirgū. Salīdzinot ar 2020. gadu, tas iezīmē pieaugumu par 111 vienībām, kamēr tirgus daļa palielinājusies no 4,3 līdz 4,7 procentiem.

Ja paraugās atsevišķi uz "Kia" modeļiem, tad labākos panākumus pagājušajā gadā Latvijā guvis SUV klases modelis "Sportage", kurš nesen piedzīvoja ceturto paaudzes maiņu. Pērn Latvijā reģistrētas 356 "Sportage" vienības, no kurām 45 – decembrī. Tas kompaktajam apvidus auto nodrošina krietnu atrāvienu no otrās vietas īpašnieka kompaktklases hečbeka "Ceed", kas "Kia" dīleru tīklā 2021. gadā kopumā reģistrēts 217 gadījumos. Latvijas jauno auto tirgus godpilnajā trešajā vietā no "Kia" modeļiem atrodas sportiskais universālis "Proceed" – pērn reģistrēti 66 eksemplāri. "Kia" modeļu pirmo piecinieku noslēdz "Xceed" un "Niro" attiecīgi ar 37 un 38 reģistrētiem automobiļiem.

Galvenie jaunumi "Kia" modeļu klāstā 2022. gada ieskaņā būs piektās paaudzes "Sportage", jaunā "Ceed" modeļu saime, jaunās paaudzes krosovers "Niro", kā arī pilnīgi elektriskais krosovers "EV6".