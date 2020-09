'Kia' plāno kļūt par līderi elektromobiļu tirgū

"Kia Motors" atklājusi savus plānus attiecībā uz elektromobiļu ražošanas stratēģiju, daloties ar zīmola nākotnes darbības attīstību šajā segmentā. Par to paziņojis "Kia" prezidents un izpilddirektors Ho Sung Songs.

"Kia" plāno nostabilizēt līdera pozīcijas globālajā elektromobiļu tirgū, reaģējot uz strauji augošo patērētāju pieprasījumu pēc šī produkta. Zīmols uzsāks daudzveidīga elektromobiļu klāsta ražošanu un partnerību ar uzlādes kompānijām visa pasaulē, lai sasniegtu to.

""Kia" ir pārdevis vairāk nekā 100 000 elektroauto, kopš 2011. gadā uzsākām "Kia Ray EV" sērijveida ražošanu," preses paziņojumā norādījis "Kia" izpilddirektors. "No tā laika mēs globālajā tirgū esam prezentējuši daudzus jaunus elektroauto un vēstījuši par plāniem paātrināt šo procesu turpmākajos gados. Pārfokusējot mūsu biznesu uz elektrifikāciju, līdz 2029. gadam mēs tiecamies palielināt ienākumus no elektroauto līdz pat 25% no kopējā globālā pārdošanas apjoma."

Saskaņā ar "Kia" "Plāna S" stratēģiju, kas tika izziņota 2020. gada sākumā, zīmols plāno paplašināt savu elektromobiļu klāstu līdz pat 11 modeļiem jau līdz 2025. gadam. Tajā pašā laika periodā ieņēmumiem no elektromobiļu pārdošanas Dienvidkorejā, Ziemeļamerikā un Eiropā būtu jāsasniedz 20% no kopējā apjoma. Līdz 2027. gadam tiktu izlaisti vēl septiņi elektroauto modeļi.

Pirmais no šiem auto ar koda nosaukumu "CV" būs paredzēts plašam globālajam tirgum un tiks laists klajā 2021. gadā.

Šī gada janvārī "Kia" atklāja savu tuvākās un tālākās nākotnes stratēģiju – "Plānu S", ieskicējot zīmola attīstību, kas paredz koncentrēties uz globālo pozīciju nostiprināšanu elektromobiļu segmentā, kā arī ražošanas, pārdošanas un servisa inovācijām.

"Kia" plāno reaģēt uz tirgus prasībām, piedāvājot produktu dažādību – modeļu klāstu, kas piemērots pilsētām, gariem pārbraucieniem un ātrai braukšanai.

Tāpat "Kia Motors" meklē veidus, kā uzlabot elektromobiļu pārdošanas praksi. Zīmols pēta iespējas radīt abonēšanas servisu, lai piedāvātu patērētājiem dažādākas pirkšanas opcijas; akumulatoru līzingu un nomas programmas, kā arī piemēram, lietotu akumulatoru biznesu.

Kā priekšnoteikumu elektroauto popularizēšanai "Kia" saskata uzlādes staciju infrastruktūras attīstību, tādēļ uzņēmums turpinās darbību visa pasaulē, lai uzlabotu uzlādes pieejamību.