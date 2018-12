Klārksons nosaucis piecus labākos un piecus sliktākos 2018. gada auto

Pasaulē plaši pazīstamajam autožurnālistam Džeremijam Klārksonam 2018. gads bija visai aizņemts. Papildu "The Grand Tour" raidījuma jaunās sezonas filmēšanai viņš arī vadīja viktorīnas raidījumu "Who Wants To Be A Millionare". Turklāt izdevumam "Sunday Times" viņš aizvadītajos 12 mēnešos aprakstījis 28 jaunus automobiļus.

Pusi no šiem automobiļiem vienmēr kritiskais un piekasīgais Klārksons novērtējis ar vismaz četrām zvaigznēm (no piecām).

Izdevums "Sunday Times" izveidojis sarakstu ar pieciem jaunajiem automobiļiem, kurus Klārksons novērtējis visaugstāk, un piecus auto, kuri saņēma viszemāko "TopGear" bijušā vadītāja atzīmi.