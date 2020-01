Klārksons sanikno sabiedrību: Dievs nevēlējās, lai cilvēki apdzīvo Austrāliju, tādēļ to aizdedzināja

Kolorītais britu autožurnālists Džeremijs Klārksons, kas pasaules atpazīstamību ieguva kā TV raidījuma "TopGear" ("Gāzi grīdā!") vadītājs, ar savu iknedēļas sleju izdevumā "The Sun" kārtējo reizi saniknojis sabiedrību visā pasaulē. Šoreiz Klārksons komentēja ugunsgrēkus Austrālijā, izsakot tēzi, ka Dievs nav vēlējies, lai cilvēki apdzīvotu Austrāliju, tādēļ par sodu to aizdedzinājis.

Klārksons uzskata, ka cilvēkiem "no vietas, kur staigā kājām gaisā" ir jāatgriežas Lielbritānijā. "Sāpīgi, bet Dieva pacietības mērs bija pilns. Tieši tādēļ viņš nolēma šai Zemes vietai piešķilt uguni," raksta Klārksons, mēģinot jokot par mežu ugunsgrēkiem, kas Austrālijā iznīcinājuši vairāk nekā 1500 mājsaimniecību un aizsaulē paņēmušas 25 cilvēku dzīvības.

Tāpat 59 gadus vecais britu autožurnālists pajokojis, ka Austrālija ir vieta, kurā ir "visi Dieva eksperimenti, kas ir izgāzušies". Pēc Klārksona domām, nomaļo Austrāliju Dievs bija iecerējis kā savu laboratoriju, kur radīt tādas "dīvainas" radības, kā sālsūdens krokodilu, sarkanos zirnekļus, indīgās čūskas, ķengurus un koalas.

"Un tad ieradās kapteinis Kuks, un kopš tā laika visi zina par Austrāliju un tās stulbajiem un bīstamajiem dzīvniekiem," raksta Klārksons. "Kad paskatāties uz Austrālijas ugunsgrēku fotogrāfijām, ir skaidrs, ka tas ir kaut kas biblisks, nevis globālā sasilšana vai ārpus kontroles nonākusi Bārbija."

"Šādi ugunsgrēki Austrālijā ir notikuši arī iepriekšējos gados, un ir skaidrs, ka arī šie nebūs pēdējie. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot – Austrālija nav paredzēta cilvēkiem. Ja šo lasāt, tad atgriezieties mājās (Lielbritānijā). Jums te patiks. Šeit nekad nepārstāj līt. Un mēs esam arī labāki sportā," rezumē Klārksons.

Soctīklos Klārksona pārdomas izraisījušas pamatīgu sašutuma vētru – daudzi cilvēki uzskata, ka šī viedokļa sleja ir "apkaunojoša", "aplama" un "neiejūtīga".

Apspriesto Klārksona sleju "The Sun" izdevumā angļu valodā var izlasīt, klikšķinot šeit.

Atgādinām, ka ugunsgrēki Austrālijā sākās pagājuša gada septembrī un šobrīd ir pieņēmušies spēkā daudz plašākā teritorijā. Atsevišķos rajonos gaisa temperatūra pārsniedza 40°. Penritā, rietumos no Sidnejas, temperatūra sasniedza pat 48,9°, un tiek lēsts, ka tā kādu laiku bijusi karstākā vieta uz Zemes. Turklāt spēcīgais vējš, kas mainījis virzienu, kavē ugunsdzēsēju centienus ierobežot savvaļas ugunsgrēkus Austrālijas dienvidaustrumos.

Klārksons daļu sabiedrības sakacinājis ir arī iepriekš, piemēram, nesen paziņojot, ka zviedru vides aktīviste Grēta Tūnberga ir "idiote". Savukārt pirms dažiem gadiem Klārksons bija spiests pat publiski atvainoties, kad BBC tālrādes ēterā par nemitīgajiem lidsabiedrību darbinieku streikiem izteica priekšlikumu, ka visi streikojošie darbinieki būtu jānostāda rindā uz lidostas skrejceļa un radinieku acu priekšā jānošauj.

Disgusting? Not sure that's the right word. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) January 4, 2020

Why throw punches at us Aussies when we are down @JeremyClarkson, please apologize. — Jude Bagshaw (@judyjudes71) January 5, 2020

@JeremyClarkson I can not believe what you have said about Australia. Get a grip man. Not at all funny. That was truly embarrassing. Some of us are scraping pennies we can't afford to donate whilst an overpaid child like you spurts rubbish like that. Disgusting! — Emma Louise Ornsby Writer/Artist (@tizziebagwash) January 6, 2020

Only 5 days in and @JeremyClarkson has put his hand to challenge Trump for fuckwit of the year. Well played — Luke P Gavin (@LukePGavin) January 5, 2020